Los cubiertos antiguos pueden conservar un uso doméstico fuera de la mesa. Siete ideas de reutilización permiten convertir tenedores, cucharas y cuchillos en objetos para el hogar, jardín y accesorios personales, con intervenciones que requieren doblar, perforar, cortar o lijar las piezas según el proyecto.
La revista especializada en tareas domesticas, Good Housekeeping, reunió estas propuestas para aprovechar utensilios de segunda mano, en especial aquellos con mangos decorativos o de mayor tamaño. Antes de comenzar, conviene identificar si la pieza es maciza o hueca, ya que esa diferencia determina qué métodos de corte o transformación admite.
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1. Un tenedor grande puede funcionar como soporte para fotografías
Un tenedor de servicio puede transformarse en un atril sencillo. La técnica consiste en curvar hacia atrás los dos dientes exteriores y llevar hacia adelante los dos centrales, con ayuda de pinzas.
La disposición debe permitir que la pieza se mantenga de pie y que la fotografía quede sostenida contra el mango.
- Elegir un tenedor de mayor tamaño.
- Ajustar las curvaturas hasta conseguir estabilidad.
- Apoyar la imagen entre el mango y los dientes doblados.
2. Los tenedores pequeños sirven para identificar lugares y platos
El mismo principio puede aplicarse a tenedores pequeños para crear portatarjetas. Una vez doblados, los dientes sujetan una tarjeta de cartulina con el nombre de cada comensal o la identificación de una preparación.
Adrienne Gibson, especialista consultada por el medio, señaló que el recurso resulta apropiado para celebraciones y comidas festivas.
3. Las piezas perforadas forman un móvil suspendido
Las cucharas y tenedores pueden convertirse en un móvil si se realiza un orificio cerca del extremo de cada mango y se los cuelga con hilo desde una base. El soporte puede ser una pieza de cocina, una rama de madera o varilla. Las líneas deben tener longitudes distintas para que los utensilios queden escalonados y se muevan con el aire.
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La perforación de cada mango permite distribuir los cubiertos a diferentes alturas. La propuesta requiere reunir tantas piezas como se quiera incorporar al conjunto.
4. Los mangos huecos admiten flores y un imán
Los cubiertos con mangos anchos y huecos ofrecen otra posibilidad. Tras cortar la parte superior y lijar los bordes, el interior puede alojar flores frescas o secas.
Un imán colocado en la cara posterior permite adherir la pieza a una superficie metálica. La idea depende de que el mango tenga cavidad; los modelos macizos no responden al mismo procedimiento.
5. Las cucharas aplanadas pueden marcar hierbas
Para señalizar cultivos, una cuchara puede recibir golpes hasta aplanar su cuenco y luego llevar el nombre de una hierba estampado sobre el metal. Nick Leighton, experto en etiqueta y copresentador de un pódcast, recomendó este uso para jardineras y como obsequio para anfitriones, según recogió la publicación especializada.
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- Aplanar el cuenco de la cuchara.
- Marcar el nombre de cada planta sobre la superficie.
- Colocar la pieza junto a la hierba correspondiente.
6. Los mangos curvados se convierten en servilleteros
Las piezas con detalles en el mango pueden adaptarse como aros para servilletas. Para ello se las dobla despacio alrededor de un cilindro de madera, dejando un diámetro suficiente para pasar una servilleta plegada. Es posible retirar la parte superior del cubierto o conservarla y formar un espiral con el conjunto.
Los mangos decorativos concentran el interés visual de este tipo de servilletero. El doblado gradual reduce el riesgo de alterar la forma prevista para el aro.
7. Un cuchillo o un tenedor puede terminar como brazalete
La última alternativa propone usar el mango de un cuchillo o de un tenedor para hacer una pulsera rígida. Se corta la parte superior, se lijan cuidadosamente los bordes y luego se curva el mango hasta que pueda colocarse y quitarse de la muñeca. Good Housekeeping indicó que los diseños con ornamentación en esa zona son los más adecuados para este uso.
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La selección de la pieza condiciona cada proyecto: un tenedor grande facilita el soporte para fotos, utensilios pequeños se adaptan a las tarjetas y mangos huecos permiten colocar flores. El tamaño, estructura y estado del cubierto determinan la técnica aplicable.
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