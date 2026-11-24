Los cubiertos antiguos pueden tener nuevos usos en la decoración, la mesa, el jardín y los accesorios personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cubiertos antiguos pueden conservar un uso doméstico fuera de la mesa. Siete ideas de reutilización permiten convertir tenedores, cucharas y cuchillos en objetos para el hogar, jardín y accesorios personales, con intervenciones que requieren doblar, perforar, cortar o lijar las piezas según el proyecto.

La revista especializada en tareas domesticas, Good Housekeeping, reunió estas propuestas para aprovechar utensilios de segunda mano, en especial aquellos con mangos decorativos o de mayor tamaño. Antes de comenzar, conviene identificar si la pieza es maciza o hueca, ya que esa diferencia determina qué métodos de corte o transformación admite.

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1. Un tenedor grande puede funcionar como soporte para fotografías

Un tenedor grande, doblado con pinzas, puede sostener una foto entre su mango y sus dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tenedor de servicio puede transformarse en un atril sencillo. La técnica consiste en curvar hacia atrás los dos dientes exteriores y llevar hacia adelante los dos centrales, con ayuda de pinzas.

La disposición debe permitir que la pieza se mantenga de pie y que la fotografía quede sostenida contra el mango.

Elegir un tenedor de mayor tamaño.

Ajustar las curvaturas hasta conseguir estabilidad.

Apoyar la imagen entre el mango y los dientes doblados.

2. Los tenedores pequeños sirven para identificar lugares y platos

Los tenedores pequeños sirven para exhibir nombres de invitados o identificar preparaciones en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo principio puede aplicarse a tenedores pequeños para crear portatarjetas. Una vez doblados, los dientes sujetan una tarjeta de cartulina con el nombre de cada comensal o la identificación de una preparación.

Adrienne Gibson, especialista consultada por el medio, señaló que el recurso resulta apropiado para celebraciones y comidas festivas.

3. Las piezas perforadas forman un móvil suspendido

Cucharas y tenedores perforados pueden colgarse a distintas alturas desde una base de madera o metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cucharas y tenedores pueden convertirse en un móvil si se realiza un orificio cerca del extremo de cada mango y se los cuelga con hilo desde una base. El soporte puede ser una pieza de cocina, una rama de madera o varilla. Las líneas deben tener longitudes distintas para que los utensilios queden escalonados y se muevan con el aire.

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La perforación de cada mango permite distribuir los cubiertos a diferentes alturas. La propuesta requiere reunir tantas piezas como se quiera incorporar al conjunto.

4. Los mangos huecos admiten flores y un imán

Los mangos huecos permiten colocar flores y adherir la pieza a una superficie metálica con un imán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cubiertos con mangos anchos y huecos ofrecen otra posibilidad. Tras cortar la parte superior y lijar los bordes, el interior puede alojar flores frescas o secas.

Un imán colocado en la cara posterior permite adherir la pieza a una superficie metálica. La idea depende de que el mango tenga cavidad; los modelos macizos no responden al mismo procedimiento.

5. Las cucharas aplanadas pueden marcar hierbas

Las cucharas aplanadas e identificadas con el nombre de cada planta funcionan como señalizadores de cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para señalizar cultivos, una cuchara puede recibir golpes hasta aplanar su cuenco y luego llevar el nombre de una hierba estampado sobre el metal. Nick Leighton, experto en etiqueta y copresentador de un pódcast, recomendó este uso para jardineras y como obsequio para anfitriones, según recogió la publicación especializada.

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Aplanar el cuenco de la cuchara.

Marcar el nombre de cada planta sobre la superficie.

Colocar la pieza junto a la hierba correspondiente.

6. Los mangos curvados se convierten en servilleteros

Los mangos con detalles decorativos pueden curvarse para formar aros destinados a servilletas plegadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las piezas con detalles en el mango pueden adaptarse como aros para servilletas. Para ello se las dobla despacio alrededor de un cilindro de madera, dejando un diámetro suficiente para pasar una servilleta plegada. Es posible retirar la parte superior del cubierto o conservarla y formar un espiral con el conjunto.

Los mangos decorativos concentran el interés visual de este tipo de servilletero. El doblado gradual reduce el riesgo de alterar la forma prevista para el aro.

7. Un cuchillo o un tenedor puede terminar como brazalete

El mango de un cuchillo o tenedor puede convertirse en una pulsera rígida tras cortar, lijar y doblar la pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última alternativa propone usar el mango de un cuchillo o de un tenedor para hacer una pulsera rígida. Se corta la parte superior, se lijan cuidadosamente los bordes y luego se curva el mango hasta que pueda colocarse y quitarse de la muñeca. Good Housekeeping indicó que los diseños con ornamentación en esa zona son los más adecuados para este uso.

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La selección de la pieza condiciona cada proyecto: un tenedor grande facilita el soporte para fotos, utensilios pequeños se adaptan a las tarjetas y mangos huecos permiten colocar flores. El tamaño, estructura y estado del cubierto determinan la técnica aplicable.