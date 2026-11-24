El queso cremoso se incorpora fuera del fuego para aportar humedad a la mezcla. Luego, el queso rallado forma una cubierta gratinada que suma una superficie firme sobre el interior suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La calabaza rellena con pollo y verduras presenta una variante de la preparación tradicional, con una combinación de ingredientes de uso habitual. La cocción al horno permite integrar los componentes en una sola elaboración.

La receta incluye pollo desmenuzado y vegetales que suelen estar disponibles en la heladera, como cebolla, morrón, zanahoria o zucchini. Las cantidades pueden ajustarse según los ingredientes disponibles y el tamaño de la calabaza.

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El resultado es un plato completo, con una base vegetal y una fuente de proteína. Puede servirse como comida principal y admite distintas combinaciones de verduras, según la temporada o las existencias de cada cocina.

Receta de calabaza rellena con pollo y verduras

Se trata de una calabaza cocida al horno, con la pulpa mezclada con pollo, cebolla, morrón, zanahoria y otros vegetales. El relleno se vuelve cremoso con queso y se gratina hasta formar una cubierta dorada.

La combinación del pollo con la pulpa de calabaza genera un relleno suave y húmedo, mientras que las verduras aportan distintos matices de textura. El queso fundido suma cremosidad y el gratinado forma una capa exterior firme, con contraste frente al interior.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 20 minutos .

Cocción: 30 minutos.

La cocción final en el horno permite fundir el queso y calentar el relleno dentro de las mitades de calabaza. Unos minutos de reposo ayudan a que conserve su estructura al momento de cortar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 calabaza mediana de aproximadamente 1,2 kg.

300 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

1 cebolla picada.

1 morrón rojo picado.

1 zanahoria rallada.

1 diente de ajo picado.

100 gr de choclo en granos.

2 cucharadas de aceite .

100 gr de queso cremoso en cubos.

30 gr de queso rallado .

1 cucharadita de pimentón .

0,5 cucharadita de orégano .

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

Cómo hacer calabaza rellena con pollo y verduras, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Lavar la calabaza, cortarla al medio a lo largo y retirar las semillas. Colocarla en una placa con la pulpa hacia abajo. Cocinar durante 25 minutos, hasta que la pulpa esté tierna al pincharla con un tenedor. No cocinarla de más, porque debe conservar su forma para contener el relleno. Retirar la calabaza del horno y dejarla entibiar durante 5 minutos. Con una cuchara, extraer parte de la pulpa y reservarla dentro de un bowl. Dejar una capa de aproximadamente 1 cm junto a la cáscara. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo. Cocinar durante 7 minutos, hasta que las verduras estén tiernas. Incorporar el pollo desmenuzado y el choclo. Agregar la pulpa de calabaza, el pimentón, el orégano, el perejil, sal y pimienta. Mezclar y cocinar durante 3 minutos. Apagar el fuego e incorporar el queso cremoso en cubos. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido, para evitar que la calabaza se desarme. Rellenar las mitades de calabaza y cubrir con el queso rallado. Llevar nuevamente al horno durante 8 a 10 minutos, hasta que el queso se derrita y se dore. Para un gratinado más marcado, usar el grill durante los últimos 2 minutos. Dejar reposar durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal .

Grasas: 17 gr .

Carbohidratos: 34 gr .

Proteínas: 29 gr.

Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La calabaza rellena se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarla, llevarla al horno a 180 ℃ durante 10 a 15 minutos. También se puede calentar en microondas, aunque la cobertura quedará menos dorada.

Para freezarla, conviene hacerlo sin el queso rallado de la cubierta. Guardarla en porciones individuales durante un máximo de 2 meses. Descongelar dentro de la heladera y recalentar en horno antes de servir.

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