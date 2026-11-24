La receta combina una base de galletitas trituradas con manteca y un relleno cítrico que no requiere cocción en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un gajo de limón, un poco de ralladura fresca y esa primera cucharada que despierta el paladar: así arranca la historia de cualquier buen postre cítrico. La tarta de mousse de limón combina esa acidez refrescante con una textura liviana como una nube, sin necesidad de encender el horno.

En Argentina, este tipo de postre se volvió un clásico de sobremesa en los asados de verano y en las meriendas familiares. Su frescura la convierte en la opción ideal después de una comida abundante, cuando el paladar pide algo ácido y liviano antes que un postre pesado.

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Receta de tarta de mousse de limón

Esta preparación combina una base crocante de galletitas trituradas con manteca, cubierta por un relleno cremoso a base de jugo y ralladura de limón, leche condensada y crema de leche. No lleva cocción para el relleno, solo frío de heladera, lo que la convierte en una de las tartas más rápidas y fáciles de preparar en casa.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 20 minutos de preparación activa, más un mínimo de 4 horas de frío en la heladera para que la mousse tome consistencia. No requiere cocción en horno.

Ingredientes

200 gr de galletitas tipo María

80 gr de manteca derretida

1 lata de leche condensada (395 gr)

200 cc de crema de leche fría

3 limones (jugo y ralladura)

1 sobre de gelatina sin sabor (7 gr)

50 cc de agua fría (para hidratar la gelatina)

1 pizca de sal

La crema de leche batida a punto chantilly se incorpora con movimientos envolventes para preservar el aire de la mousse - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de mousse de limón, paso a paso

Triturar las galletitas hasta formar un polvo fino, en una procesadora o dentro de una bolsa con el palo de amasar. Mezclar las galletitas molidas con la manteca derretida hasta lograr una textura arenosa y húmeda. Volcar la mezcla en el fondo de una tartera desmontable y presionar bien con el dorso de una cuchara. Llevar a la heladera por 15 minutos para que la base se asiente. Hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar reposar 5 minutos. En un bol, mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón hasta integrar bien. Disolver la gelatina hidratada a baño María o en el microondas en tandas cortas, sin que hierva, e incorporarla a la mezcla de leche condensada y limón. Batir la crema de leche bien fría a punto chantilly, con una pizca de sal. Incorporar la crema batida a la mezcla de limón en forma envolvente, con movimientos suaves de abajo hacia arriba para no perder aire. Volcar el relleno sobre la base de galletitas ya fría y alisar la superficie con una espátula. Llevar a la heladera un mínimo de 4 horas, idealmente toda la noche, hasta que la mousse esté bien firme. Desmoldar con cuidado y decorar con ralladura de limón fresca antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 310 kcal

Grasas: 17 gr

Carbohidratos: 34 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de mousse de limón se conserva en la heladera, bien tapada con film, durante 3 a 4 días. No se recomienda congelarla, ya que la textura de la mousse pierde cremosidad al descongelarse.