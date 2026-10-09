El método de Penélope Cruz para mantenerse activa después de los 50

Penélope Cruz sostiene una rutina de ejercicio y descanso orientada a mantener la energía y el bienestar a largo plazo.( REUTERS/Arlyn McAdorey)

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A los 52 años, Penélope Cruz sostiene una rutina física basada en una idea simple: adaptarse a la agenda sin abandonar el movimiento. La actriz combina entrenamiento de fuerza, cardio, yoga y descanso, con la constancia como criterio principal por encima de los planes rígidos.

Cuando no está de rodaje, suele aprovechar las primeras horas de la mañana para entrenar antes de que comiencen las obligaciones familiares y laborales. Se levanta cerca de las 7.30 y procura dormir entre siete y ocho horas, un margen que considera parte de su organización cotidiana.

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La fuerza y el cardio trabajan objetivos diferentes

Según ha contado Penélope Cruz en más de una oportunidad, su rutina alterna ejercicios de resistencia con sesiones cardiovasculares. Cada bloque apunta a capacidades distintas: el cardio favorece la condición aeróbica, mientras que el trabajo de fuerza ayuda a preservar la masa muscular y la funcionalidad con el paso de los años.

Penélope Cruz combina entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares, yoga y horas de descanso.

La intérprete ha contado que puede dedicar cerca de una hora al cardio varias veces por semana. Ese hábito se complementa con ejercicios de resistencia, especialmente relevantes a medida que avanza la edad, cuando conservar la fuerza muscular contribuye a mantener autonomía en las tareas diarias.

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Antes de incorporar este esquema, la primera actriz de España en ganar un Premio Óscar practicó ballet clásico durante 17 años. Esa formación dejó una huella duradera en su vínculo con la actividad física, aunque con el tiempo ajustó sus entrenamientos a otras disciplinas y a las exigencias de su vida actual.

El yoga suma movilidad y una pausa en la semana

Entre las prácticas que integra figura el yoga, incluida la modalidad Bikram. Estas clases se realizan en salas de alta temperatura y pueden extenderse hasta 90 minutos.

Penélope Cruz practicó ballet clásico durante 17 años antes de adaptar sus entrenamientos actuales (REUTERS/Mark Blinch)

Por sus condiciones particulares, esta modalidad exige prestar atención a la hidratación, la tolerancia individual al calor y el estado de salud de cada persona. Quienes deseen incorporarla deberían hacerlo de forma gradual y consultar con un profesional sanitario si tienen afecciones previas.

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Penélope Cruz ha vinculado el ejercicio con una mayor sensación de energía. Con el tiempo, la actividad física dejó de ocupar un lugar aislado en su jornada y pasó a formar parte de sus hábitos.

Dormir entre siete y ocho horas es otro de los pilares de la rutina de Penélope Cruz. Ese tiempo de recuperación le permite compatibilizar jornadas de trabajo, entrenamiento y vida familiar.

El descanso y el sueño de siete a ocho horas forman parte de la planificación semanal de la intérprete. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Aunque suele elegir la mañana cuando dispone de tiempo, el horario no determina por sí solo los resultados. La regularidad, la adaptación al estado físico y la elección de una actividad que pueda sostenerse en el tiempo tienen mayor peso que la hora exacta en que se entrena.

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La continuidad se adapta a cada semana

La propuesta que se desprende de su rutina no requiere replicar sus horarios ni sus cargas de entrenamiento. Una caminata a paso ligero, una sesión de fuerza, ejercicios de movilidad o una clase de yoga pueden encontrar su lugar en distintos momentos de la semana.

La actriz prioriza la constancia y ajusta sus entrenamientos a los rodajes, los viajes y la vida familiar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los rodajes, los viajes y las obligaciones familiares modifican el tiempo disponible, por lo que el ejercicio se ajusta a cada período. La referencia se mantiene: reservar un espacio para moverse y darle al descanso un lugar equivalente dentro de la planificación diaria.

En semanas más exigentes, una caminata rápida, ejercicios con el propio peso corporal o una práctica breve de movilidad pueden reemplazar temporalmente un entrenamiento más largo. La continuidad no depende de repetir siempre la misma disciplina ni de cumplir un horario idéntico.

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En ese equilibrio entre exigencia y flexibilidad se apoya la rutina de la actriz. Más que perseguir un método inalterable, Penélope Cruz prioriza una práctica que pueda acompañar los cambios de su agenda y sostenerse con el tiempo.