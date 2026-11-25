Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

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El índice de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos alcanzó en octubre su nivel más alto en tres años, según datos oficiales publicados este miércoles, que alimentan las expectativas de una subida de las tasas de interés el próximo mes.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subió un 3,8% interanual en octubre, indicó el Departamento de Comercio, lo cual igualó el máximo de tres años registrado en mayo.

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El otro índice de inflación en Estados Unidos, el IPC, utilizado en particular para la revalorización de las pensiones de jubilación, cayó en octubre con respecto a septiembre.

En tanto, el crecimiento de la economía estadounidense en el tercer trimestre fue revisado fuertemente al alza, hasta un 4,3% en ritmo anualizado, frente al 3,4% anunciado en la estimación inicial, informó también el Departamento de Comercio.

Un consumidor sale de una tienda en Arlington Heights, Illinois, el 30 de septiembre del 2026 (AP foto/Nam Y. Huh)

Esta evolución del Producto Interno Bruto se explica en primer lugar por un mayor gasto de los hogares, así como por inversiones más elevadas de lo calculado inicialmente.

Además, supera lo anticipado por los mercados, que esperaban una revisión al alza, pero menos pronunciada, hasta el 3,6% interanual, según el consenso publicado por MarketWatch.

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Todos estos datos se conocen en un contexto de mayor tensión comercial global: este miércoles, Estados Unidos propuso nuevos aranceles de hasta un 20% a 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea (UE) e India.

La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, es el resultado de una investigación de ocho meses de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre lo que Washington califica como una producción industrial excesiva por parte de esos socios comerciales.

China recibiría el recargo más alto, del 20%, que se sumaría a los aranceles de alrededor del 25% que Trump impuso durante su primer mandato. Para la UE, Japón, Corea del Sur y Taiwán, el tope sería del 15%, mientras que Malasia enfrentaría un 19%.

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India y Vietnam, que no tienen acuerdos comerciales cerrados con Washington, también integran la lista. México y Noruega quedaron por ahora fuera del alcance de la propuesta, cuyos casos siguen en revisión sin plazo definido.

La propuesta debe atravesar un período de comentarios públicos y una audiencia antes de entrar en vigor, por lo que su aplicación podría demorarse hasta enero.