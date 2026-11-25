La combinación de una base crocante y una mousse fría de frutillas convierte a esta tarta helada en un postre fresco, vistoso y muy fácil de preparar. No hace falta prender el horno: solo se arma, se enfría y queda lista para cortar.
Es una opción ideal para los días de calor, cumpleaños o reuniones familiares. También permite aprovechar frutillas maduras y tener un postre preparado con anticipación.
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Receta de tarta helada de mousse de frutillas
Se trata de una tarta sin horno, con una base de galletitas molidas y manteca, cubierta con una mousse cremosa de frutillas, queso crema y crema de leche. La gelatina sin sabor ayuda a que el relleno conserve su forma al cortar las porciones.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 25 minutos
- Cocción: 0 minutos
- Frío y freezer: 4 horas
- Tiempo total: 4 horas y 25 minutos
Ingredientes
- 200 gr de galletitas dulces de vainilla o tipo María.
- 80 gr de manteca, derretida.
- 500 gr de frutillas, limpias y sin cabito.
- 200 gr de queso crema.
- 200 cc de crema de leche, bien fría.
- 120 gr de leche condensada.
- 10 gr de gelatina sin sabor.
- 50 cc de agua fría, para hidratar la gelatina.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 gr de frutillas extra, para decorar.
Cómo hacer tarta helada de mousse de frutillas, paso a paso
- Forrar la base de una tartera desmontable de 22 cm con papel manteca o film. También cubrir parte de los bordes para facilitar el desmolde.
- Triturar las galletitas hasta obtener una arena fina. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda.
- Volcar la mezcla en el molde y presionar con el dorso de una cuchara para formar una base pareja. Compactar bien la base, sobre todo en los bordes, para evitar que se desarme al servir.
- Llevar el molde al freezer durante 15 minutos.
- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua fría y dejar reposar durante 5 minutos.
- Procesar las frutillas hasta obtener un puré. Si se desea una mousse más lisa, pasar el puré por un colador para retirar las semillas.
- Calentar la gelatina hidratada durante unos segundos en el microondas o a baño María, sin dejar que hierva. Revolver hasta que quede líquida.
- Mezclar el puré de frutillas con el queso crema, la leche condensada y la esencia de vainilla.
- Incorporar la gelatina disuelta y mezclar hasta integrarla por completo.
- Batir la crema de leche hasta que forme picos suaves. No batirla de más, porque podría cortarse o quedar demasiado firme.
- Agregar la crema batida a la preparación de frutillas con movimientos envolventes, para conservar el aire de la mousse.
- Volcar el relleno sobre la base de galletitas y alisar la superficie.
- Llevar al freezer durante 4 horas, o hasta que la tarta esté firme. Para cortarla prolija, retirarla del freezer 10 minutos antes de servir.
- Desmoldar con cuidado y decorar con las frutillas restantes fileteadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 22 gr
- Carbohidratos: 39 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se conserva en el freezer durante 10 días, siempre que esté bien cubierta con film o guardada en un recipiente hermético.
Antes de servir, pasarla del freezer a la heladera durante 30 minutos para que la mousse se ablande de manera pareja.
Una vez descongelada, conservarla en la heladera y consumirla dentro de 24 horas. No se recomienda volver a congelarla.
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