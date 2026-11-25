Crujientes por fuera, tiernas y llenas de especias por dentro: estas croquetas de falafel resuelven una comida en pocos minutos. Son una opción práctica para una picada, un almuerzo liviano o una cena sin carne.
El falafel nació en Medio Oriente y se popularizó en todo el mundo por su sabor intenso y su textura crocante. Esta versión rápida, preparada con garbanzos cocidos, es ideal para hacer cuando no hay tiempo de dejar legumbres en remojo.
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Receta de croquetas de falafel
Las croquetas de falafel se preparan con garbanzos, cebolla, ajo, perejil y especias. La mezcla se procesa, se une con un poco de harina y se cocina en sartén, al horno o en freidora de aire.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 g de garbanzos cocidos, en lata o previamente hervidos
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- ½ taza de perejil fresco
- 2 cucharadas de harina de garbanzos o harina común
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de ají molido
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharada de aceite
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Aceite extra para cocinar
Cómo hacer croquetas de falafel, paso a paso
- Escurrir muy bien los garbanzos. Secarlos con un repasador limpio para retirar el exceso de humedad.
- Colocar en una procesadora los garbanzos, la cebolla cortada, los dientes de ajo, el perejil, el comino, el pimentón, el ají molido, el bicarbonato, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
- Procesar con pulsos cortos hasta obtener una mezcla granulada. No procesar de más: la preparación no debe convertirse en un puré liso.
- Pasar la mezcla a un bowl e incorporar la harina. Unir hasta formar una pasta húmeda, pero fácil de manipular.
- Llevar la preparación a la heladera durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que las croquetas mantengan su forma.
- Formar bolitas o croquetas pequeñas con las manos. Aplastarlas apenas para que se cocinen de manera pareja.
- Calentar una sartén con una fina capa de aceite. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para dorar las croquetas sin quemarlas.
- Cocinar las croquetas durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes.
- Para hacerlas al horno, colocarlas sobre una placa aceitada y cocinar a 200°C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
- Servir calientes con ensalada, pan árabe, hummus o una salsa de yogur y limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 3 porciones o entre 12 y 14 croquetas, según el tamaño.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 285 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 39 g
- Proteínas: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las croquetas cocidas se pueden guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
También se pueden congelar crudas o cocidas durante hasta 2 meses. Para recalentarlas, llevarlas directamente al horno a 200°C durante 10 a 15 minutos. No hace falta descongelarlas si ya están cocidas.
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La mezcla sin cocinar puede conservarse en la heladera hasta 24 horas.
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