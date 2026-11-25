El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que autoriza la venta excepcional de 21 hectáreas en la Península de Magallanes a una firma de capitales extranjeros.

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En Santa Cruz, una operación inmobiliaria sobre un área protegida frente al Glaciar Perito Moreno desencadenó una fuerte controversia judicial. Es que el gobernador Claudio Vidal permitió la transferencia de una propiedad a un grupo empresario emiratí, pese a la prohibición de este tipo de negocios a compradores extranjeros. Pero al poco tiempo se frenó a raíz de un amparo otorgado por la Justicia Federal de Río Gallegos, que remitió el caso a la Corte Suprema.

El conflicto se desencadenó a partir del Decreto 0915/26, firmado por el gobernador Vidal, que habilitaba la venta de 21 hectáreas en el Área Natural Protegida Península de Magallanes (ANP PM), un sector ubicado justo frente al glaciar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La medida establecía una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” al decreto 0994/17 de Santa Cruz, que prohíbe la adquisición de tierras por firmas o capitales extranjeros dentro de áreas protegidas provinciales.

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El decreto, con fecha del 1° de septiembre, se sancionó mientras el Congreso de la Nación debatía la Ley de Tierras, que el Gobierno se disponía a derogar y finalmente fue restituida a raíz de un fuerte rechazo político y social. La reforma impulsada por la gestión de Javier Milei se encontraba operativa cuando Vidal dictó el decreto.

El conflicto

El terreno en cuestión pertenece a la empresa Lacustre del Sud SA, que desde hace años ostenta la propiedad de las parcelas en el área protegida. Sobre ese inmueble puso su interés la firma ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad anónima unipersonal vinculada a Albwardy Investment, uno de los grandes conglomerados privados de los Emiratos Árabes Unidos.

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Albwardy Investment es un holding privado con sede en Emiratos Árabes Unidos. Fue fundado en 1975 por Ali Saeed Juma Albwardy, quien continúa identificado por el propio grupo como su presidente. El conglomerado tiene negocios en hotelería, retail, distribución de alimentos, construcción, logística y otras actividades. En el país, el holding es propietario del Four Seasons en Argentina, y del hotel Meliá de Iguazú.

En Argentina, ASB Hospitality Calafate S.A.U. se constituyó el 27 de julio con domicilio en avenida Corrientes 420, piso tres, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El juez federal Claudio Marcelo Vázquez ordenó suspender la inscripción de transferencias sobre las parcelas y derivó el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

Lacustre del Sud presentó el 11 de mayo de 2023 ante el Consejo Agrario Provincial el expediente “Masterplan Lacustre del Sud S.A. - Área Natural Protegida Península de Magallanes - Parque Provincial”. La iniciativa, denominada “Ecocentro de actividades de montaña”, abarca las parcelas X, G, W, B e I, ubicadas sobre el corredor de la ruta provincial 11, camino al Perito Moreno y límite con el Parque Nacional Los Glaciares.

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En marzo, la empresa comunicó que había recibido una oferta por la parcela G y concedió al Estado provincial un derecho de preferencia en iguales condiciones que las pactadas con el comprador. La operación era por USD 3 millones, pagaderos en dólares billete y mediante transferencia.

Según publicó Clarín, la compañía decidió en abril avanzar con el desarrollo de esa parcela. Un informe técnico del Consejo Agrario Provincial estableció que el predio está clasificado como Categoría 1, roja, y advirtió que “cualquier intervención debe minimizar el impacto sobre el ecosistema”. La Ley de Bosques define esa clasificación como sectores que no deben transformarse.

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Un mapa oficial delimita las zonas de parque provincial y reserva provincial en el Área Natural Protegida Península de Magallanes, en Santa Cruz.

De acuerdo a la prensa local, el proyecto en cuestión del grupo emiratí preveía la construcción de un complejo de unas 24 cabañas exclusivas, orientado al turismo de alto nivel.

Curiosamente, durante el gobierno de Alberto Fernández, Albwardy se había comprometido a invertir 100 millones de dólares en la construcción de tres hoteles en Argentina, dos en la provincia de Misiones y otro en Santa Cruz.

El fallo judicial

La operación de compraventa todavía no se concretó y el decreto no habilita por sí mismo el desarrollo del emprendimiento.

Ante el revuelo por la medida, distintos sectores opositores y organizaciones no gubernamentales impulsaron acciones para que quede sin efecto el decreto. Una de aquellas fue la Fundación Sur, que presentó un pedido ante la Legislatura provincial para impulsar la derogación la decisión del gobernador Vidal.

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La firma compradora ASB Hospitality Calafate pertenece al grupo emiratí Albwardy Investment, operador de hoteles en Buenos Aires y en las Cataratas del Iguazú. (REUTERS/Bernat Parera)

Por su lado, los diputados provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad, promovieron un amparo y solicitaron una medida cautelar.

El planteo judicial tuvo receptividad. El 15 de octubre, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dispuso que el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz no inscriba transferencias de dominio, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas alcanzadas por la operación autorizada, según publicó el medio Ahora Calafate.

Con esa resolución, la situación registral de los terrenos debe mantenerse sin cambios. Al mismo tiempo, el magistrado se declaró incompetente y dispuso que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

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Alberto Fernández, junto con el entonces ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, durante la reunión con el dubaití Alí Albwardy.

“La decisión busca evitar que se consolide la venta de tierras a capitales extranjeros mientras la Corte Suprema decide sobre el caso. La controversia de fondo continúa pendiente de resolución”, señalaron desde el CEJUS, quienes señalaron que “la soberanía y la defensa del territorio son asuntos vitales de los derechos humanos, cuya protección exige garantizar el acceso efectivo a la justicia”.

La zona en litigio forma parte de un área natural protegida desde 1992. En 2022, y por orden de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Alicia Kirchner aprobó un plan de manejo destinado a definir las actividades permitidas dentro del área. Todas las empresas concesionarias tienen que cumplir con los requisitos de impacto ambiental y las condiciones de restricción que surgen de ese plan.

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En El Calafate, la localidad más cercana al área en conflicto, se pronunció en contra del proyecto del grupo emiratí. El Concejo Deliberante reclama que la población no tuvo la posibilidad de opinar sobre la iniciativa, a pesar de que se trata de un área protegida que se caracteriza por una tradición de protección ambiental, y manifestó su adhesión al Proyecto de Ley 717/2026, que busca frenar de manera definitiva la venta “por única vez” de tierras y los desarrollos turísticos privados.