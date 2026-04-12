La mejor fruta para congelar y hacer batidos saludables, según dietistas

Los especialistas determinan cuál es la mejor fruta para congelar y hacer batidos saludables (Canva)

Las frutas son ese ingrediente que nunca puede faltar en tu dieta. Aunque no existen alimentos milagrosos, cada una de ellas tiene sus propios beneficios para la salud. Por este motivo, se han usado para hacer tartas, batidos, ensaladas, helados, yogures... No obstante, los dietistas expertos insisten en que para cualquiera de estas opciones lo mejor es escoger ese producto que “contenga únicamente la fruta en sí, evitando azúcares añadidos o conservantes”, como ha indicado Jennifer Rawlings, dietista y propietaria de My RDN Coach en Carolina del Norte a Real Simple.

De esta forma, usar la fruta congelada se convierte en una de las mejores alternativas, ya que se puede almacenar durante más tiempo y se pueden crear diferentes platos en cualquier momento. Aunque, si vas a comprar el alimento directamente congelado, lo más recomendado es optar por un paquete en el que la fruta está suelta y no compacta: un signo de que no ha sufrido descongelación y recongelación, según la revista estadounidense.

Por su parte, la dietista Victoria Fabbo aconseja optar por aquellas frutas que aporten al menos dos gramos de fibra por porción, ya que este nutriente contribuye a la salud intestinal, metabólica, cardiovascular e inmunológica. Entre las mejores opciones de consumo se encuentra así el batido de frutas. Pero ¿cuál es la más indicada y la que más beneficios aporta al consumidor? Los expertos coinciden en que las bayas congeladas son la mejor opción para obtener un batido nutritivo y sabroso.

Las fresas y los arándonos son dos de las frutas más recomendadas para obtener un batido saludable (Canva)

Las mejores tres bayas para tus batidos

En cuanto a la variedad de las bayas congeladas, se pueden considerar las fresas, arándanos, moras, frambuesas y, en ocasiones, açaí. Todas ellas destacan por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la mezcla de batidos. En este sentido, Rawlings ha comentado que le encanta “añadir fresas congeladas a mis batidos porque son bajas en calorías, muy hidratantes y naturalmente dulces, además de aportar la cantidad diaria recomendada de vitamina C para fortalecer el sistema inmunitario”. Aunque también resalta a los arándanos por su bajo índice glucémico y su poder antioxidante.

Por otro lado, Kelly Powers, fundadora de Smoothie School, coincide en el valor nutricional de los arándanos congelados. Según su análisis en Real Simple, estos frutos contienen antocianinas, compuestos antioxidantes que contribuyen a reducir la inflamación. Pese a ello, acostumbra combinarlos con plátano, espinaca, proteína en polvo, mantequilla de cacahuete, canela y leche de almendras para obtener una bebida equilibrada.

Las mezclas de frutos rojos, que incluyen diferentes tipos de bayas, figuran entre las favoritas de Brittany Brown, dietista y consultora de lactancia. Según la especialista, “los frutos rojos mixtos están repletos de fibra, vitamina C y antioxidantes que reducen la inflamación. Además, tienen un contenido de azúcar naturalmente bajo, lo que los convierte en una excelente opción sin sacrificar el sabor”. Del mismo modo, paulatinamente, el açaí congelado también suma adeptos. Fabbo menciona que este fruto destaca por su aporte de potasio, magnesio y vitamina A, nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.

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Otras frutas para elaborar un batido nutritivo

Dentro del abanico de opciones se pueden incluir también otras frutas, como bien ha apuntado Powers. Entre las alternativas se encuentra el plátano, que aporta carbohidratos, proteínas y fibra, además de vitaminas B6, C, potasio y magnesio. Según la especialista en dietética, estos nutrientes favorecen la salud cardiovascular, ósea y muscular, y contribuyen a la función inmunológica y metabólica. Y es que “contienen almidón resistente, que favorece la digestión, y aportan esa textura cremosa que tanto gusta en un batido”, agrega.

El mango, piña, melocotón o cerezas amplía las posibilidades de los batidos, permitiendo variar sabores y aportando nutrientes adicionales. Además, las expertas han señalado que se pueden incorporar verduras a los batidos para convertirlos en comidas completas. Entre los ingredientes mencionados se incluyen: la col rizada, espinaca, coliflor y aguacate, pues son productos que se mezclan bien con frutas y aportan nutrientes esenciales.

Del mismo modo, se recomienda añadir fuentes de proteína, como proteína en polvo, péptidos de colágeno, yogur griego o requesón, y grasas saludables de semillas de cáñamo, chía o mantequilla de cacahuete. En cuanto a la preparación de los batidos, se pueden usar tanto frutas congeladas como de temporada. Aunque los expertos señalan que elegir la segunda opción para lavarla, cortarla y congelarla en una sola capa antes de almacenarla en bolsas herméticas ayuda a ahorrar dinero y reducir el desperdicio de alimentos. Al mismo tiempo, garantiza la disponibilidad de ingredientes frescos durante todo el año.