Política

En medio de la disputa con Argentina, el Reino Unido prorrogó por cinco años las licencias petroleras en Malvinas

Las autoridades británicas en las Islas extendieron los permisos de exploración offshore de las empresas, a pesar de las sanciones que impulsó el gobierno de Javier Milei

Plataforma petrolera en el mar con letreros blancos que dicen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo un cielo nublado.
Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades británicas en las Malvinas resolvió extender todas las licencias vigentes para la producción de hidrocarburos offshore por un período de cinco años, según un comunicado oficial que se difundió el lunes, y en medio de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas y de sus recursos naturales.

El texto precisa que la decisión cuenta con “el pleno respaldo” de Londres, en la previa a la exposición del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. La cuestión Malvinas será un punto fuerte de su discurso.

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Según se informó, las licencias de las empresas, todas actualmente en fase de exploración, se extenderán por un período inicial de cinco años, con la opción de sumar dos años adicionales, sujeto al “progreso satisfactorio de los licenciatarios respecto de sus programas de trabajo”.

El comunicado agrega que el Departamento de Recursos Minerales trabaja actualmente con los titulares de las licencias en la elaboración de programas de trabajo ampliados para el período de extensión, con el objetivo de “obtener una mejor comprensión del potencial de desarrollo de hidrocarburos” en aguas de las Islas Malvinas, e incluye compromisos de perforación de pozos de evaluación adicionales.

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El comunicado incluye una declaración de Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de la administración ilegítima de las islas Malvinas, responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales: “Estas extensiones brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas”, afirmó, según el texto oficial.

La funcionaria agregó: “Estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, con el fin de generar beneficios de largo plazo para las generaciones actuales y futuras de los habitantes” de las Malvinas.

El mismo comunicado detalla que se aprobó la adquisición de una participación del 65% en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), subsidiaria de la israelí Navitas Petroleum. Según el texto oficial, “se espera que esto acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas en este bloque”, adyacente al proyecto Sea Lion.

NAPL había firmado en febrero un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de ese bloque mediante la compra de dicha participación, de acuerdo con información difundida por la agencia EFE.

Sea Lion, un yacimiento en aguas profundas ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, ingresó en fase de desarrollo en diciembre pasado, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028. Según cifras de las autoridades británicas, el proyecto representa ingresos estimados en USD 2.000 millones en concepto de regalías a lo largo de 30 años.

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El reclamo de Argentina y la escalada de sanciones

El anuncio se produce mientras el Gobierno argentino profundiza las acciones administrativas y judiciales contra las petroleras que operan en la plataforma continental que reclama como propia. Argentina, que considera “ilegales” estos permisos, denunció penalmente hace dos semanas a estas compañías y a sus accionistas, e inició procedimientos administrativos con vistas a aplicarles sanciones y frenar el avance de sus proyectos.

En esta línea, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

La ofensiva se intensificó luego de que Milei anunciara, el 3 de septiembre, un decreto para endurecer las sanciones contra empresas que operan en las islas sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa de la soberanía y el envío de fondos para construir una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó el mandatario en esa oportunidad, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera la posibilidad de que Washington reconsiderara su respaldo histórico a Londres en la disputa.

Milei viajó a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de la ONU, donde expondrá este miércoles ante el Debate General por tercera vez como jefe de Estado. Según trascendió desde la Casa Rosada, el reclamo por la soberanía de las Malvinas será uno de los tres ejes centrales de su discurso, junto con críticas al organismo multilateral y una defensa del desarrollo de la inteligencia artificial.

Se prevé que el mandatario ratifique que los isleños no tienen derecho a la autodeterminación y que los referendos realizados en el archipiélago son inválidos, además de cuestionar los pedidos de la ONU de no realizar acciones unilaterales mientras dure la disputa de soberanía, en referencia directa al proyecto Sea Lion. El planteo se apoya en la Resolución 2065 de la Asamblea General, adoptada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que reconoció una situación colonial en el archipiélago y llamó a resolverla mediante negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido.

El canciller Pablo Quirno reiteró en los últimos días que “la autodeterminación no aplica en casos de colonialismo” y calificó la causa Malvinas como “irrenunciable”. Por su parte, el Gobierno británico sostuvo en reiteradas ocasiones que “la soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión” y que su respaldo al derecho de autodeterminación de los isleños es “inquebrantable”.

En paralelo a su exposición ante la Asamblea, Milei tiene previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encuentro en el que Argentina planea plantear formalmente su reclamo de soberanía.

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