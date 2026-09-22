“Es una alegría desbordante”: el cura del Cottolengo Don Orione habló sobre la visita de León XIV

El papa León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el 9 de noviembre en un encuentro cerrado

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La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para el 9 de noviembre, pondrá en primer plano la atención que reciben miles de personas con discapacidad y las dificultades que atraviesan las instituciones encargadas de acompañarlas. El encuentro será cerrado y se realizará dentro del predio de la obra Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

El padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra Don Orione y consejero provincial de sus cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay, consideró que la visita reconoce a quienes trabajan en el área de discapacidad. “Para nosotros desde ayer que la noticia fue confirmada es una alegría desbordante”, afirmó en Infobae Al Amanecer. Según señaló, esa expectativa alcanza a residentes, familias, empleados y trabajadores de instituciones de todo el país.

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La obra Don Orione acompaña a 1.100 personas en Argentina

Los cottolengos son instituciones que brindan alojamiento, atención y apoyos a personas con discapacidad que requieren acompañamiento permanente. La obra Don Orione administra 12 de estos centros en Argentina, distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Mendoza y Corrientes.

El padre Aníbal Quevedo afirmó que la visita de León XIV genera expectativa entre residentes, familias y trabajadores del área de discapacidad (Facebook)

La red regional también incluye establecimientos en Montevideo, Uruguay, y en Mariano Roque Alonso, en el Gran Asunción de Paraguay. “1.100 personas viven con nosotros en Argentina”, indicó Quevedo al describir el alcance de la organización.

El Cottolengo Don Orione de Claypole ocupa 50 hectáreas y tiene 14 casas. Allí viven cerca de 400 personas con discapacidad, mientras que su centro terapéutico atiende a otras 100. Quevedo explicó que el establecimiento funciona desde hace 90 años: “Desde el día que se abrió la institución no para de ofrecer el servicio”.

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Las coberturas sanitarias son una parte central del funcionamiento

Quevedo explicó que, cuando una persona ingresa a una institución, los equipos de trabajo social y legales buscan una cobertura que permita afrontar su atención. Los cottolengos trabajan, entre otros sistemas, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) e Incluir Salud.

Sin embargo, el sacerdote advirtió que esos mecanismos presentan atrasos, recortes y problemas en las prestaciones. Los definió como “un sistema que está en crisis”. La organización también recibe aportes de la comunidad y, según indicó, sostiene sus centros con una administración austera.

La atención requiere actividad continua y personal especializado. “Cualquier día del año, en cualquier horario, hay gente que está trabajando”, sostuvo Quevedo al referirse a la tarea cotidiana en el Cottolengo de Claypole.

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La obra Don Orione acompaña a 1.100 personas con discapacidad en sus 12 cottolengos de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discapacidad abordada como un derecho

El consejero provincial sostuvo que la asistencia a personas con discapacidad debe basarse en una perspectiva de derechos y diferenció esa obligación de las acciones de caridad que realizan la Iglesia, las familias y las instituciones. “Esto puntualmente es un tema de derecho”, afirmó.

Quevedo mencionó la Ley 24.901, vinculada con las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Explicó que muchas requieren tratamientos, transporte y profesionales que las acompañen en sus hogares, y remarcó que los servicios deben ajustarse a cada necesidad.

También sostuvo que las irregularidades en los sistemas de cobertura no deben trasladarse a quienes necesitan las prestaciones. “Que el sistema sea eficiente es un desafío de las autoridades”, afirmó. Sobre los reclamos de familias e instituciones, agregó: “Los derechos no son respetados”.

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La actividad en Claypole será cerrada y reunirá a representantes de otros centros

La visita de León XIV se desarrollará dentro del Cottolengo Don Orione y el predio no estará abierto al público general. Quevedo contó que personal del Vaticano recorrió la institución en dos oportunidades para conocer el proyecto presentado por la obra. “Lo nuestro es de la puerta para adentro”, explicó sobre la organización del encuentro.

El establecimiento de Claypole ocupa 50 hectáreas, cuenta con 14 casas y brinda servicios desde hace 90 años

El sacerdote indicó que las autoridades provinciales y municipales trabajan los aspectos externos con representantes de la institución. Aclaró que no maneja información técnica sobre el operativo de seguridad ni sobre la movilización fuera del predio, aunque señaló que vecinos de la zona esperan el paso del pontífice por calles cercanas. También asistirán representantes de cotolengos de distintas provincias y residentes de otros centros de la obra Don Orione.

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La escala en Claypole formará parte de la visita de cuatro días que León XIV realizará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según el itinerario oficial, el Papa llegará a Buenos Aires desde Montevideo y, además del encuentro en el Cottolengo, celebrará una misa en Palermo, participará de actividades con trabajadores y jóvenes, viajará a Córdoba y presidirá una misa en Luján antes de partir hacia Lima.

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