Cómo cocinar la merluza para que quede sabrosa y no se desarme: seis ideas con salsas y guarniciones

Secar bien los filets de merluza y respetar la cocción ayuda a que queden dorados, jugosos y firmes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un filete de merluza bien cocinado tiene que quedar dorado por fuera, jugoso en el centro y firme al servirlo. Aunque es un pescado delicado, algunos cuidados simples —como secarlo bien, evitar moverlo de más y respetar el tiempo de cocción— ayudan a que mantenga su forma y no termine desarmado en la sartén o en la fuente.

Este ingrediente puede prepararse a la romana, al horno, a la plancha o gratinada, con acompañamientos tan variados como puré de papas, arroz, verduras salteadas o ensalada.

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1. Merluza a la romana con salsa de limón y puré de papas

Una preparación clásica, con una cubierta dorada y una salsa cremosa que aporta acidez y frescura.

La merluza a la romana se fríe entre 3 y 4 minutos por lado y se sirve con salsa de limón y puré de papas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para la merluza

1. 800 g de filetes de merluza

2. 200 g de harina

3. 2 huevos

4. 100 ml de leche

5. 1 cucharadita de polvo para hornear

6. Sal, cantidad necesaria

7. Pimienta, cantidad necesaria

8. 500 ml de aceite para freír

9. 1 limón

Para la salsa

1. 200 ml de crema de leche

2. Jugo de 1 limón

3. Sal, cantidad necesaria

4. Pimienta, cantidad necesaria

Para el puré

1. 1 kg de papas

2. 50 g de manteca

3. 100 ml de leche caliente

4. Sal, cantidad necesaria

5. Nuez moscada, cantidad necesaria

Paso a paso

1. Secar los filets con papel de cocina y revisar que no tengan espinas. Salpimentar.

2. Colocar la harina, los huevos, la leche y el polvo para hornear en un bol. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

3. Pasar cada filete por la mezcla y cubrirlo por completo.

4. Calentar el aceite a temperatura media-alta. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que la cubierta se dore sin quemarse.

5. Freír los filetes durante 3 a 4 minutos por lado, sin moverlos de más.

6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

7. Para la salsa, colocar la crema en una cacerola y cocinar a fuego bajo hasta que reduzca ligeramente.

8. Agregar el jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar y retirar del fuego.

9. Para el puré, hervir las papas hasta que estén tiernas. Pisarlas calientes y agregar la manteca, la leche, la sal y la nuez moscada.

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10. Servir la merluza con la salsa de limón y el puré.

2. Merluza al horno con tomate, cebolla y muzzarella

La merluza al horno se cocina con salsa de tomate, cebolla, morrón y muzzarella durante 12 a 15 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción práctica para cocinar varios filets juntos, con una salsa de tomate casera y una cubierta de queso gratinado.

Ingredientes

1. 800 g de filets de merluza

2. 4 tomates perita

3. 1 cebolla

4. 1 morrón rojo

5. 2 dientes de ajo

6. 200 g de muzzarella

7. 100 ml de vino blanco o caldo de verduras

8. 2 cucharadas de aceite de oliva

9. 1 cucharadita de orégano

10. Sal, cantidad necesaria

11. Pimienta, cantidad necesaria

12. 1 cucharada de perejil picado

Paso a paso

1. Precalentar el horno a 200 ℃.

2. Secar los filetes y salpimentarlos.

3. Cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Picar los tomates y el ajo.

4. Calentar el aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo durante 5 minutos.

5. Incorporar los tomates, el vino blanco o el caldo, el orégano, sal y pimienta.

6. Cocinar la salsa durante 10 minutos, hasta que espese ligeramente.

7. Colocar una parte de la salsa en una fuente para horno.

8. Acomodar los filetes encima, sin superponerlos.

9. Cubrir con el resto de la salsa y agregar la muzzarella.

10. No cocinar la merluza de más: entre 12 y 15 minutos suelen ser suficientes, según el grosor de los filetes.

11. Gratinar durante 2 a 3 minutos, hasta que el queso se derrita y tome color.

12. Terminar con perejil picado y servir con papas al horno o arroz blanco.

3. Merluza a la plancha con salsa de ajo, perejil y limón

La merluza a la plancha requiere dar vuelta los filets una sola vez para evitar que la carne se quiebre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión necesita pocos ingredientes y permite disfrutar el sabor del pescado con una guarnición liviana.

Ingredientes

1. 800 g de filets de merluza

2. 3 dientes de ajo

3. 3 cucharadas de perejil picado

4. Jugo de 1 limón

5. Ralladura de ½ limón

6. 3 cucharadas de aceite de oliva

7. 2 cucharadas de harina

8. Sal, cantidad necesaria

9. Pimienta, cantidad necesaria

Para la guarnición

1. 2 zucchinis

2. 2 zanahorias

3. 1 cebolla

4. 1 cucharada de aceite de oliva

5. Sal, cantidad necesaria

Paso a paso

1. Secar muy bien los filetes y salpimentarlos.

2. Pasarlos apenas por harina y retirar el excedente.

3. Calentar una plancha o sartén amplia con 1 cucharada de aceite.

4. Cocinar los filetes durante 3 minutos del primer lado.

5. Darlos vuelta con una espátula ancha y cocinar durante 2 a 3 minutos más.

6. No dar vuelta el pescado varias veces, porque la carne puede quebrarse.

7. Para la salsa, calentar el aceite de oliva y agregar el ajo picado.

8. Cocinar durante 1 minuto, sin dejar que el ajo se queme.

9. Retirar del fuego e incorporar el perejil, el jugo y la ralladura de limón.

10. Cortar los zucchinis, las zanahorias y la cebolla en tiras.

11. Saltear las verduras durante 6 a 8 minutos, hasta que queden tiernas pero firmes.

12. Servir la merluza con la salsa de ajo y la guarnición de vegetales.

4. Merluza en papillote con verduras y manteca de hierbas

La merluza en papillote se cocina al horno en paquetes herméticos que conservan la humedad mediante el vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papillote permite cocinar el pescado con su propio vapor y ayuda a conservar la humedad de la carne.

Ingredientes

1. 800 g de filets de merluza

2. 1 zanahoria

3. 1 zucchini

4. 1 cebolla

5. 1 morrón amarillo

6. 100 ml de vino blanco o caldo de verduras

7. 40 g de manteca

8. 1 cucharada de perejil picado

9. 1 cucharadita de tomillo

10. Jugo de 1 limón

11. Sal, cantidad necesaria

12. Pimienta, cantidad necesaria

13. Papel manteca o papel aluminio, cantidad necesaria

Paso a paso

1. Precalentar el horno a 190 ℃.

2. Cortar la zanahoria, el zucchini, la cebolla y el morrón en tiras finas.

3. Colocar 4 hojas grandes de papel manteca sobre la mesada.

4. Distribuir una parte de las verduras en el centro de cada hoja.

5. Acomodar 1 filete de merluza sobre las verduras.

6. Salpimentar y agregar tomillo, perejil, jugo de limón y 10 g de manteca por porción.

7. Incorporar 2 cucharadas de vino blanco o caldo en cada paquete.

8. Cerrar los bordes formando un paquete hermético.

9. El paquete debe quedar bien cerrado para que el vapor no se escape.

10. Colocar los paquetes en una placa y cocinar durante 15 a 18 minutos.

11. Abrir con cuidado, porque el vapor acumulado puede quemar.

12. Servir la merluza con las verduras y el jugo de cocción.

5. Merluza gratinada con crema, mostaza y papas

La merluza gratinada se cubre con una salsa de crema y mostaza, queso rallado y papas al romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa más cremosa, ideal para preparar en una fuente y servir directamente en la mesa.

Ingredientes

1. 800 g de filetes de merluza 2. 200 ml de crema de leche 3. 2 cucharadas de mostaza

4. 1 cebolla

5. 1 diente de ajo

6. 100 g de queso rallado

7. 1 cucharada de aceite

8. 1 cucharadita de pimentón

9. Sal, cantidad necesaria

10. Pimienta, cantidad necesaria

Para la guarnición

1. 800 g de papas

2. 2 cucharadas de aceite

3. 1 cucharadita de romero

4. Sal, cantidad necesaria

Paso a paso

1. Precalentar el horno a 200 ℃.

2. Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos.

3. Colocarlas en una fuente, mezclarlas con aceite, sal y romero.

4. Cocinar durante 25 minutos, hasta que comiencen a dorarse.

5. Mientras tanto, rehogar la cebolla y el ajo picados con 1 cucharada de aceite.

6. Incorporar la crema, la mostaza, el pimentón, sal y pimienta.

7. Cocinar durante 3 minutos a fuego bajo.

8. Secar los filetes de merluza y salpimentarlos.

9. Retirar la fuente del horno y acomodar el pescado sobre las papas.

10. Cubrir con la salsa de crema y mostaza.

11. Agregar el queso rallado.

12. La salsa debe cubrir el pescado sin sumergirlo por completo, para evitar que se desarme.

13. Llevar nuevamente al horno durante 12 a 15 minutos.

14. Gratinar durante 2 minutos y servir caliente.

6. Merluza crocante al horno con ensalada de papas

La merluza crocante al horno lleva una cubierta de pan rallado, queso, perejil y ajo, y se sirve con ensalada de papas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión más liviana que la fritura, con una cubierta de pan rallado, perejil y queso.

Ingredientes

1. 800 g de filetes de merluza 2. 150 g de pan rallado

3. 50 g de queso rallado

4. 2 cucharadas de perejil picado

5. 1 diente de ajo

6. 2 cucharadas de aceite de oliva

7. Jugo de ½ limón

8. Sal, cantidad necesaria

9. Pimienta, cantidad necesaria

Para la ensalada

1. 800 g de papas

2. 2 huevos

3. 2 cucharadas de mayonesa

4. 1 cucharada de mostaza

5. 1 cucharada de perejil picado

6. 1 cebolla de verdeo

7. Sal, cantidad necesaria

8. Pimienta, cantidad necesaria

Paso a paso

1. Precalentar el horno a 220 ℃.

2. Secar los filetes y colocarlos en una placa aceitada.

3. Salpimentar y rociar con el jugo de limón.

4. Mezclar el pan rallado con el queso, el perejil y el ajo picado.

5. Cubrir los filets con la mezcla y presionar suavemente para que se adhiera.

6. Rociar con aceite de oliva.

7. Cocinar a horno fuerte para que la cubierta quede crocante y el pescado no pierda demasiada humedad.

8. Llevar al horno durante 12 a 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

9. Para la ensalada, hervir las papas hasta que estén tiernas pero firmes.

10. Cocinar los huevos durante 10 minutos, enfriarlos y picarlos.

11. Cortar las papas en cubos y mezclarlas con los huevos y la cebolla de verdeo.

12. Incorporar la mayonesa, la mostaza, el perejil, sal y pimienta.

13. Servir la merluza crocante con la ensalada de papas.