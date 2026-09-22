Cómo es la acerola, la fruta que tiene hasta 100 veces más vitamina C que una naranja

Tres acerolas cubren la dosis diaria recomendada de vitamina C en adultos, según los valores citados en la nota - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres pequeñas cerezas al día bastan para cubrir toda la dosis diaria de vitamina C que un adulto necesita. Y lejos de compararla con otras frutas, como lo son la naranja o el limón, la responsable de semejante hazaña es una baya tropical llamada acerola, conocida también como cereza de Barbados (Malpighia emarginata).

Con una concentración de ácido ascórbico de entre 1.500 y 4.500 miligramos por cada 100 gramos de fruto, este arbusto originario del Caribe y el norte de Sudamérica acumula hasta 100 veces más vitamina C que los cítricos más consumidos del mundo, según datos del Centro para la Investigación en Suplementos Alimentarios (CASI).

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La acerola concentra hasta 100 veces más vitamina C que la naranja

Una infografía detalla el elevado nivel de vitamina C de la acerola, sus nutrientes adicionales y los estudios científicos sobre sus efectos en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión de esa diferencia no es un dato menor. La ingesta diaria recomendada de vitamina C para adultos es de 75 miligramos para mujeres y 90 miligramos para hombres, conforme a los parámetros establecidos por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos.

A modo de comparación, 100 gramos de naranja aportan aproximadamente 50 miligramos de ácido ascórbico. La misma cantidad de acerola madura puede superar los 1.600 miligramos, según mediciones recogidas por la Base de Datos de Nutrientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El valor nutricional de la planta no se agota en la vitamina C. La acerola contiene además carotenoides, flavonoides, antocianinas, ácidos fenólicos, provitamina A, vitaminas B1, B2 y B3, calcio, hierro y fósforo. Esta densidad de compuestos bioactivos llevó a la comunidad científica a calificarla como una “superfruta”, una denominación que recogen tanto la publicación académica Journal of Food Science and Technology como investigadores del Instituto de Ciencias de la Alimentación y Agricultura de la Universidad de Florida (UF/IFAS).

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La vitamina C de la acerola se absorbe mejor que la sintética

La acerola, también llamada cereza de Barbados, aporta hasta 100 veces más vitamina C que la naranja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto que distingue a la acerola de los suplementos convencionales es la forma en que su vitamina C es procesada por el organismo. Estudios citados por el CASI señalan que la absorción de ácido ascórbico proveniente del jugo de acerola es más eficiente que la del ácido ascórbico sintético, y que la excreción urinaria del compuesto es significativamente menor tras el consumo del fruto fresco.

Los investigadores atribuyen este fenómeno a la interacción entre la vitamina C y los polifenoles presentes en la fruta, que estimulan la expresión del transportador de vitamina C dependiente de sodio en las células del intestino delgado.

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Una revisión sistemática publicada en mayo de 2026 en la revista Molecules, que analizó 33 estudios sobre Malpighia emarginata, concluyó que los componentes bioactivos de la fruta —en particular el ácido ascórbico, los ácidos hidroxicinámicos y los flavonoides— están asociados con la modulación del estrés oxidativo, la señalización inflamatoria y el metabolismo de lípidos. Los autores del trabajo señalaron, no obstante, que la evidencia clínica en humanos sigue siendo limitada y que se requieren ensayos controlados de mayor escala para establecer dosis y efectos con precisión.

Los antocianinos y su efecto sobre el colesterol y la presión arterial

Los antocianinos de la acerola mostraron efectos sobre el colesterol LDL, el colesterol HDL, los triglicéridos y la presión arterial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la vitamina C, los antocianinos presentes en la acerola han sido objeto de análisis independientes. Un metaanálisis de 41 ensayos clínicos aleatorizados con 2.788 participantes halló que la suplementación con antocianinos reduce los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, al tiempo que incrementa el colesterol HDL.

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Una revisión paraguas de sistemáticas confirmó, además, que estas moléculas pueden reducir el riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2, y mejorar la función endotelial, según datos recopilados por Biochron.

En el plano experimental, estudios preclínicos en animales con dieta hipercalórica mostraron que la administración de subproductos de acerola redujo la peroxidación lipídica plasmática de 8,19 a 3,86 nanomoles por litro. Investigaciones en células de piel humana observaron, además, que los extractos de la fruta disminuyen los niveles intracelulares de especies reactivas de oxígeno y mejoran la actividad de enzimas antioxidantes como la catalasa y la superóxido dismutasa.

Florida y Brasil ya analizan a la acerola como cultivo comercial de alto valor

Florida evalúa el cultivo comercial de acerola desde 2025 y Brasil ya exporta concentrados y suplementos de la fruta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés científico en la acerola se replica en el ámbito agrícola. El UF/IFAS lleva adelante desde 2025 un proyecto para evaluar la viabilidad del cultivo comercial de acerola en el estado de Florida, donde el clima subtropical ofrece condiciones favorables para el desarrollo del arbusto.

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Felipe Ferrao, investigador que encabeza la iniciativa, indicó que la planta “puede contener hasta 100 veces más vitamina C que las naranjas, lo que la convierte en una candidata poderosa para enriquecer la dieta”, según declaraciones recogidas por el sitio oficial del instituto en agosto de 2025.

En Brasil, donde la acerola es consumida como bebida nutritiva y remedio tradicional, la producción ya tiene escala industrial. El país es uno de los principales exportadores mundiales de concentrados y suplementos derivados de la fruta, con mercados en Europa —particularmente Francia, Alemania y Hungría— y Estados Unidos, donde se comercializa principalmente como fuente natural de ácido ascórbico en productos de salud, conforme a un estudio publicado en agosto de 2025 en Nature Scientific Reports.

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La taxonomía de la planta genera confusión en el mercado de suplementos

La confusión entre Malpighia emarginata y Malpighia glabra impulsó métodos de diagnóstico molecular para asegurar la trazabilidad de la acerola en suplementos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arbusto de acerola pertenece a la familia Malpighiaceae y crece como planta perenne de hojas persistentes que alcanza alrededor de 3,6 metros (12 pies) de altura.

Durante el verano produce flores rosadas de aproximadamente 2 centímetros de diámetro agrupadas en las axilas foliares, y sus frutos son drupas rojas de tamaño similar al de una cereza. La planta se cultiva desde el sur de Texas hasta el norte de Sudamérica, pasando por todo el Caribe.

Un punto de complejidad para consumidores e industria por igual es la superposición taxonómica entre Malpighia emarginata y Malpighia glabra, dos especies distintas que comparten el nombre común de cereza de Barbados. Un estudio publicado en 2026 en Food & Function de la Royal Society of Chemistry desarrolló métodos de diagnóstico molecular para distinguir ambas especies, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y autenticidad en suplementos y productos de salud naturales que declaran contener acerola en su composición.

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