El consumo de alcohol finalmente disminuye tras el repunte provocado por la pandemia, pero no en todos los grupos de edad

El consumo de alcohol entre adultos de Estados Unidos disminuyó por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19, según un estudio publicado en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El consumo de alcohol entre adultos de Estados Unidos disminuyó por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19, según un estudio publicado el 22 de septiembre de 2026 en Annals of Internal Medicine. La baja se concentró entre los adultos de la generación Z y los millennials entre 2022 y 2024, mientras que el consumo intensivo de alcohol mantuvo una tendencia ascendente entre las personas de 50 a 64 años.

La investigación analizó respuestas de 114.352 adultos estadounidenses recogidas en cuatro años: 2018, 2020, 2022 y 2024. Los autores utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, un relevamiento nacional que permite seguir cambios en los hábitos de salud de la población, de acuerdo con Keck Medicine of USC.

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El estudio fue dirigido por el hepatólogo Brian P. Lee, especialista en trasplantes de hígado de la Universidad del Sur de California. El trabajo amplía una investigación anterior del mismo equipo, publicada en 2024, que había identificado un aumento del consumo de alcohol durante la pandemia y en los dos años siguientes.

¿Cuánto bajó el consumo de alcohol en Estados Unidos entre 2022 y 2024?

La proporción de adultos que declaró haber consumido alcohol durante los 12 meses anteriores a la encuesta cayó cerca de 2% entre 2022 y 2024. En el mismo período, la prevalencia de consumo intensivo descendió más de 8%, de acuerdo con Keck Medicine of USC.

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Los investigadores señalaron que se trata de la primera reducción confirmada desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, los niveles de consumo de alcohol de 2024 permanecieron por encima de los registrados antes de la pandemia en varios grupos demográficos.

“El consumo de alcohol baja por primera vez desde el comienzo de la pandemia”, afirmó Lee en el comunicado de la universidad. “Sin embargo, el uso permanece por encima de los niveles prepandémicos y algunos grupos mantienen tendencias preocupantes”, agregó.

El estudio no examinó las causas directas de la reducción observada desde 2022. Los autores indicaron que los cambios en las actitudes sociales frente al alcohol han sido mencionados como una explicación posible para la baja entre las personas más jóvenes, aunque esa hipótesis no fue evaluada en esta investigación.

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Los millennials redujeron 17% el consumo intensivo de alcohol en dos años, el mayor descenso entre los grupos analizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué edades redujeron más su consumo de alcohol?

La generación Z fue el grupo que registró la mayor reducción en el consumo general de alcohol. Entre 2022 y 2024, la prevalencia cayó más de 5% entre esos adultos.

Los millennials presentaron el descenso más marcado en el consumo intensivo. En ese segmento, la proporción de personas que alcanzó ese umbral de consumo se redujo 17% en dos años.

Pese a esas bajas, la investigación determinó que los niveles de consumo general o intensivo de esos grupos continuaban por encima de los datos de 2018. El estudio comparó el período previo a la pandemia con los registros de 2020, 2022 y 2024 para identificar la evolución de las tendencias nacionales.

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El análisis también detectó diferencias entre hombres y mujeres. El consumo general descendió 2,4% entre los hombres y 1,1% entre las mujeres de 2022 a 2024. La caída del consumo intensivo fue mayor entre las mujeres, con 9%, frente a 7,7% entre los hombres.

Estas variaciones muestran que el retroceso de los indicadores nacionales no fue uniforme por edad ni por sexo. Los autores plantearon que los programas de prevención y tratamiento deben considerar los patrones específicos de cada población, según Keck Medicine of USC.

¿Por qué aumentó el consumo intensivo entre las personas de 50 a 64 años?

La principal diferencia frente a la tendencia nacional apareció entre los adultos de 50 a 64 años. En ese grupo, el consumo general de alcohol aumentó cerca de 4% entre 2018 y 2024, mientras que el consumo intensivo se elevó más de 36%, de acuerdo con Keck Medicine of USC.

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El aumento se mantuvo incluso después de la baja general identificada entre 2022 y 2024. Los investigadores informaron que este grupo etario siguió registrando tasas de consumo superiores a las previas a la pandemia.

“El consumo intensivo entre las personas de 50 a 64 años aumentó más de un tercio desde 2018”, señaló Lee. El médico indicó que esa evolución merece seguimiento por la relación entre el alcohol y afecciones como cirrosis, enfermedades cardiovasculares y determinados tipos de cáncer.

La institución indicó que el riesgo de daños asociados al alcohol aumenta con la edad. Las personas mayores pueden desarrollar problemas de salud con mayor facilidad que los adultos jóvenes ante niveles equivalentes de consumo.

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El estudio no identificó motivos específicos para el incremento entre los adultos de mediana edad. Su diseño transversal permite comparar los resultados declarados por los participantes en diferentes años, pero no establece una relación causal entre el aumento del consumo y factores sociales, económicos o sanitarios.

Los investigadores seguirán los relevamientos nacionales para determinar si baja el consumo de alcohol en Estados Unidos y si se estabiliza el aumento entre adultos de 50 a 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se considera consumo intensivo de alcohol en el estudio?

Los investigadores aplicaron los criterios del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos. Para los hombres, el consumo intensivo equivale a cinco o más bebidas en un día o 15 o más bebidas por semana durante los 12 meses previos a la encuesta.

En el caso de las mujeres, el criterio corresponde a cuatro o más bebidas en un día o a ocho o más bebidas por semana. Estas definiciones se utilizaron para clasificar a los participantes que informaron consumo de alcohol y para medir los cambios en la prevalencia del uso intensivo.

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La investigación incluyó a participantes de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, que recopila información sobre condiciones sanitarias y conductas de la población adulta estadounidense. Según la universidad, el formato de respuesta privada en línea permitió relevar datos sobre consumo de alcohol en una muestra superior a 100 mil personas.

Además de Lee, el trabajo fue firmado por Jennifer Dodge, profesora asociada de investigación en medicina y ciencias de población y salud pública de la Escuela de Medicina Keck, y por Divya Ayyala-Somayajula, de la Universidad Thomas Jefferson, según Keck Medicine of USC.

Qué cambia después del estudio sobre consumo de alcohol en Estados Unidos

Los datos de 2024 muestran una reducción del consumo de alcohol posterior a los aumentos registrados durante la pandemia, pero mantienen diferencias entre generaciones y grupos de edad. La generación Z y los millennials concentraron las bajas, mientras que las personas de 50 a 64 años acumularon un incremento desde 2018.

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El equipo de investigación indicó que los futuros relevamientos nacionales permitirán determinar si el descenso de 2024 se sostiene en los próximos años. También podrán mostrar si el consumo intensivo entre los adultos de 50 a 64 años se estabiliza o continúa en aumento.

Para los sistemas de salud y los profesionales que realizan controles clínicos, el estudio aporta datos diferenciados por edad y sexo sobre los grupos en los que se concentraron las variaciones. Para los adultos, los resultados permiten identificar cómo cambiaron los patrones de consumo desde 2018.