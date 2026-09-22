Homero Pettinato habló después de denunciar al acosador de La Reini y contó como es su vínculo con la influencer

El conductor se refirió al incidente ocurrido el lunes en Olga (Video: La mañana con Moria. El Trece)

Guardar

Homero Pettinato volvió a hablar luego del episodio que vivió el lunes al mediodía frente al estudio de OLGA, cuando un hombre se presentó frente al ventanal del canal de streaming y realizó un gesto que el conductor interpretó como una amenaza de muerte de parte de un fanático de su ex pareja, Sofía Gonet. Tras radicar una denuncia policial, el hijo de Roberto Pettinato dio detalles de la situación en La mañana con Moria y contó cómo se encuentra hoy su vínculo con la influencer conocida en redes como La Reini.

El conductor explicó que conocía de vista al hombre, a quien vinculó con mensajes y publicaciones dirigidas desde hace tiempo a la influencer. Según relató, el episodio cambió la percepción que ambos tenían sobre una situación que, hasta entonces, no habían considerado de gravedad. “Lo tengo muy visto de cara al tipo. La hostiga a Sofía desde siempre”, afirmó Pettinato al aire. También sostuvo que el hombre “considera que tiene un vínculo con ella” y que esa idea fue lo que encendió las alarmas.

PUBLICIDAD

Moria Casán le señaló a Homero Pettinato que su historia familiar estuvo marcada por episodios duros. “No sé si emplear la palabra tragedia, pero han ocurrido cosas muy duras. Están acostumbrados a convivir con este tipo de cosas muy desarmonizantes para todos”, le dijo, tras remarcar que conoce de cerca a toda la familia.

Pettinato coincidió sin dudar y sumó una lectura espiritual: “Si nos ponemos más energéticos, espiritistas, pareciera que hay un karma que estamos pagando, algo que venimos a sanar o a convertir, porque siempre nos están tocando estas cosas”. Después amplió la mirada más allá de su entorno: “Ahora también es el mundo, no es que a la gente no le pase. Todos acá tienen a alguien internado, alguien que tuvo problemas con adicciones”.

PUBLICIDAD

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

Durante su charla con Moria Casán, Pettinato planteó que su principal preocupación no era solamente lo que pudiera pasarle a él. “La parte más peligrosa es que él considera que ella es de él. Entonces, cualquier persona que se le acerque tiene que ser hostigada y alejada”, señaló sobre la situación que rodea a Gonet.

El conductor evitó definir la condición del hombre y aclaró que no era especialista para hacerlo. Sin embargo, describió lo que percibió durante el episodio: “No soy psiquiatra para darle un diagnóstico, pero realmente sentí que era una persona fuera de sí, haciendo algo que trae consecuencias gravísimas y sin entenderlo en absoluto”, expresó.

PUBLICIDAD

Pettinato consideró que no se trataría de una estrategia para ganar notoriedad. Según dijo, luego de la repercusión pública del caso, el hombre no habría utilizado sus redes sociales ni aumentado su actividad en ellas. “No creo que esté ejecutando un plan. Me da la sensación de una obsesión, de un delirio, y eso puede ser peligroso para terceros o para sí mismo”, manifestó.

En otro tramo de la entrevista, recordó que las situaciones de este tipo pueden escalar cuando una persona construye un vínculo inexistente con una figura pública. “Hay patologías que hacen que alguien crea que le estás hablando directamente. Pasa con la televisión, con la radio. Te dicen: ‘Esto lo dijiste por mí’”, explicó.

PUBLICIDAD

El artista también se refirió a una publicación relacionada con una letra H que Gonet se tatuó. Según contó, el hombre denunciado habría interpretado que esa inicial estaba vinculada con él y no con Homero. “Él se enojó conmigo porque yo dije que la H era por Homero. Sofía me dijo que era por mí”, relató, entre risas, antes de marcar que esas interpretaciones “empiezan a crecer” y pueden resultar riesgosas.

Hernán Bloquero se refiere a Homero Pettinaro como "el gordo putito"

Tras la denuncia, Pettinato aseguró que habló con el fiscal que interviene en el caso: “La prioridad es que se presente voluntariamente, dé sus datos y se pueda ver cuál es el cuadro de violencia”, explicó el conductor. También planteó que será importante establecer si se trató de una amenaza aislada o de una conducta más sostenida.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, dio un ejemplo para explicar la diferencia que, según él, deberá evaluar la Justicia: “No es lo mismo que haya ido, se haya ido de boca y no entienda la gravedad de lo que hizo, que haya otras cosas detrás”, señaló.

Pettinato contó que le preguntaron qué tipo de protección consideraba necesaria, aunque descartó por ahora la posibilidad de contar con custodia permanente. “No quiero ir con un policía para todos lados. La Policía tiene muchos asuntos importantes que atender”, sostuvo. En ese sentido, indicó que en el ingreso a OLGA hay presencia policial.

El conductor sí admitió que el episodio afectó sus planes laborales y artísticos de los próximos días, ya que tiene previsto presentarse este viernes con su proyecto musical: “Es difícil subirte a un escenario frente a 200 o 300 personas y pensar que puede estar él en el medio”, confesó. El músico contó que lanzó un disco este año y definió los últimos meses como un período de mucho movimiento en su vida profesional y personal.

PUBLICIDAD

Luego del tenso momento al aire, el conductor habló de su relación con la influencer (Video: La mañana con Moria. El Trece)

Pettinato reveló que, después de lo ocurrido frente a OLGA, habló con La Reini. “Me dijo que iba a hacer la denuncia. Estaba muy asustada, realmente preocupada”, expresó. El conductor reconoció que, antes de la amenaza directa, ambos habían visto con menor alarma los mensajes, las historias y las referencias que el hombre publicaba sobre Gonet.

“No es que nos reíamos de la situación. Tal vez se malinterpretó eso. Nos preocupaba, pero levemente, porque parecía el caso de alguien que le dedica historias de amor y putea un poco a tu novio”, precisó. La aparición en el lugar de trabajo y el gesto dirigido hacia él cambiaron ese panorama. “Una cosa es que alguien publique mensajes o insista en redes; otra es una amenaza de muerte directa y que se presente en tu lugar de trabajo”, diferenció Pettinato.

PUBLICIDAD

El conductor señaló que, en un principio, la pareja asociaba el caso con la serie Bebé reno, que muestra el vínculo obsesivo de una mujer con un comediante. Sin embargo, con el correr de las horas, entendieron que debían tomar medidas formales.

Más allá del hecho que derivó en la denuncia, Moria Casán llevó la charla hacia el vínculo sentimental que Homero Pettinato mantiene con Sofía Gonet. El conductor dejó en claro que ya no están en pareja, aunque conservan un contacto frecuente y una relación de amistad.

La Reini denunció que sufre acoso sistemático desde hace diez años por parte del hombre que habría amenazado a Homero Pettinato (Video: SQP, América TV)

“Tenemos un vínculo muy bueno de amistad y entendemos que no podemos estar en pareja porque pensamos la pareja de maneras muy diferentes”, afirmó. Según explicó, esa diferencia genera conflictos que, hasta ahora, no pudieron resolver.

PUBLICIDAD

“Nos llevamos muy bien, hablamos, nos mandamos cosas, nos reímos. Pero como pareja no le encontramos la vuelta”, resumió Pettinato. La conductora le consultó si estaba intentando olvidar a La Reini, pero él respondió que no había puesto en práctica esa idea.

El artista admitió que el contacto entre ambos tiene una dinámica cambiante. “Algunas veces nos volvimos a ver o charlamos como amigos. Nos mandamos reels, nos reímos. Es una cuestión muy dinámica y de corazón”, dijo, aunque evitó profundizar sobre una eventual reconciliación.

Pettinato remarcó que hoy busca evitar que los detalles de la relación vuelvan a convertirse en tema de debate público. “Una de las cosas que me propuse es tratar de no mediatizarlo. Siento que la exposición de lo que nos pasa no nos hizo bien”, expresó.

En ese marco, reconoció que todavía existe un afecto entre ambos, aunque puso el foco en la necesidad de cuidarse. “Lo importante es no hacernos daño. Intentamos tratar las cosas con cuidado”, afirmó.

Mientras espera novedades de la investigación, Pettinato busca continuar con sus compromisos laborales. La denuncia, la preocupación por La Reini y la exposición pública de su propia relación volvieron a cruzarse en una semana que definió como intensa.