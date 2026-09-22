Simone Biles reveló que tres ladrones enmascarados irrumpieron en su casa y se robaron su Porsche GTS

Simone Biles contó que le robaron su auto

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Simone Biles reveló que tres hombres con máscaras entraron a su casa de Chicago y le robaron una Porsche GTS, un vehículo que más tarde fue recuperado. La gimnasta olímpica contó el episodio en un video de TikTok mientras se preparaba para retirar un nuevo auto, una Porsche Cayenne GTS.

La deportista, de 29 años, relató que el asalto ocurrió durante los últimos meses que pasó en Chicago. “Siento que necesito un auto nuevo porque, durante nuestros últimos meses en Chicago, tres hombres con máscaras llegaron a nuestra casa y robaron mi Porsche”, afirmó en la grabación. “Se llevaron el GTS”.

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Biles no informó la fecha exacta del robo, cómo ingresaron los asaltantes a la vivienda ni si el hecho derivó en detenciones. Tampoco dio detalles sobre la presencia de otras personas en la propiedad en el momento del ingreso. Sí confirmó, mediante el texto que acompañó el video, que el vehículo apareció después del delito.

“Sí, recuperamos el auto. Vamos por el siguiente”, escribió la atleta en su publicación en dicha red social.

El video muestra a Simone Biles mientras se maquilla después de un vuelo y organiza sus pertenencias antes de salir a retirar su nuevo vehículo. La deportista explicó que inicialmente había considerado otros modelos y que buscaba una opción diferente a la Porsche que le habían robado.

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Primero visitó una concesionaria de Audi, donde le sugirieron una RS Q8. Según su relato, le indicaron que ese modelo tenía el mismo motor que otro vehículo de mayor precio. Biles aceptó probarlo, aunque descartó la compra tras conducirlo. “Este auto es muy musculoso”, comentó sobre la experiencia. Luego agregó que no se sentía cómoda con el manejo: “No voy a estar forcejeando con un auto”.

Simone Biles contó que se compró un Porsche Cayenne GTS

La siguiente visita fue a Porsche, donde probó una Cayenne GTS. Biles sostuvo que decidió comprarla cuando escuchó encender el motor. “Cuando encendieron esa cosa, ya estaba convencida”, señaló. La gimnasta dijo que ni siquiera llegó a visitar una concesionaria de Lamborghini, otra de las marcas que tenía en mente.

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El relato sobre el asalto surgió al explicar las razones por las que buscaba reemplazar su anterior vehículo. Aunque el auto robado volvió a su poder, eligió adquirir una nueva unidad.

La múltiple campeona olímpica presentó el robo como un episodio que podría relatar con mayor extensión en otra publicación. “Esa es otra historia”, dijo en el video. “Si quieren saber, puedo hacer un video para contarla”. También vinculó el hecho con la decisión de tener un doberman junto a su esposo, el jugador de fútbol americano Jonathan Owens. “Esa es una de las razones por las que también tenemos a nuestro doberman”, explicó.

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Biles afirmó que las situaciones que enfrenta en su vida cotidiana podrían formar parte de un programa de televisión. “Las cosas que me pasan son una locura. Sería muy fácil que unos productores nos filmaran con regularidad”, sostuvo.

El vínculo entre la pareja y las medidas de seguridad cobra relevancia después de otro incidente que afectó a Owens este año. En febrero, durante un viaje a Milán, el jugador afirmó que alguien intentó arrebatarle una bolsa de compras mientras caminaba por la calle.

Según contó entonces en la red social X, había asegurado la bolsa a su mano, por lo que la persona no logró llevársela y huyó. “Alguien trató de arrebatarme la bolsa de compras en Milán”, publicó Owens el 15 de febrero. “Por costumbre la tenía atada a mi mano, así que no pudo quitármela y salió corriendo de inmediato”.

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Owens, de 30 años, juega como safety en los Indianapolis Colts, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). La residencia principal de la pareja se encuentra en Texas, donde se instalaron recientemente en una casa construida a medida frente al agua. La propiedad fue un proyecto que Biles y Owens iniciaron en 2020 y cuya finalización anunciaron el año pasado.