Panamá

Las lluvias de septiembre dan un respiro a la cuenca del Canal de Panamá

Los registros de los primeros 21 días superaron el promedio histórico; la ACP conserva 32 cupos diarios y, por ahora, no proyecta nuevas restricciones operativas.

Un buque portacontenedores con carga de contenedores multicolores avanza por un canal navegable flanqueado por selva bajo la lluvia.
Las lluvias acumuladas durante los primeros 21 días de septiembre superaron el promedio histórico, después de los déficits registrados en la cuenca entre mayo y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las lluvias acumuladas durante los primeros 21 días de septiembre superaron el promedio histórico en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, después de cuatro meses consecutivos con registros deficitarios, informó Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Murillo explicó que septiembre se convirtió en el primer mes favorable de la temporada lluviosa de 2026, aunque la cuenca permanece bajo los efectos de El Niño. La institución mantiene una posición de “prudencia optimista” frente a la recuperación, sin considerar superada la amenaza hídrica.

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Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Infoeconomía, en la que el funcionario detalló la evolución de las precipitaciones, las condiciones de los embalses y las medidas aplicadas para conservar agua destinada a la población y las operaciones.

Durante mayo, la lluvia acumulada en la cuenca estuvo 26% por debajo del promedio histórico. El déficit aumentó hasta 44% en junio, mientras julio cerró 32% por debajo de su referencia y agosto terminó con una disminución mensual de 23%, según los registros presentados por Murillo.

El embalse Gatún registró un nivel de 84,53 pies el 22 de septiembre, después de mantenerse relativamente estable y presentar una recuperación moderada durante las últimas semanas. REUTERS/Enea Lebrun
El embalse Gatún registró un nivel de 84,53 pies el 22 de septiembre, después de mantenerse relativamente estable y presentar una recuperación moderada durante las últimas semanas. REUTERS/Enea Lebrun

La tendencia comenzó a cambiar durante la última semana de agosto, principalmente después de las lluvias registradas entre el 30 y el 31 de ese mes. Desde entonces aumentaron las precipitaciones sobre sectores de la cuenca, favoreciendo una recuperación progresiva de las reservas hídricas durante septiembre.

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Los registros de las últimas semanas muestran comportamientos diferentes entre los dos principales embalses. Gatún permaneció relativamente estable, con fluctuaciones cercanas a los 84 pies y una recuperación moderada desde finales de agosto, mientras Alhajuela presentó un incremento más visible durante septiembre por los nuevos aportes.

A las 9:30 a. m. del 22 de septiembre, el tablero oficial marcaba 84,53 pies en el embalse Gatún, frente a un máximo operativo histórico de 87,50 pies. Esto lo situaba 2,97 pies por debajo de esa referencia, pese a la ligera recuperación observada recientemente.

En Alhajuela, la lectura alcanzaba 241,17 pies durante la misma jornada, equivalente a 10,83 pies por debajo de su máximo operativo de 252 pies. Su nivel mostró una recuperación más marcada en las últimas semanas, aunque todavía conservaba un margen amplio antes de alcanzar su capacidad máxima.

La Autoridad del Canal mantiene 32 cupos diarios para el tránsito de buques y no contempla, por ahora, nuevas reducciones, aunque revisa constantemente la disponibilidad de agua. EFE/ Bienvenido Velasco
La Autoridad del Canal mantiene 32 cupos diarios para el tránsito de buques y no contempla, por ahora, nuevas reducciones, aunque revisa constantemente la disponibilidad de agua. EFE/ Bienvenido Velasco

Murillo aclaró que una tormenta sobre la capital o cualquier otra provincia no garantiza aportes para los lagos. Las precipitaciones deben alcanzar las montañas donde nacen los ríos o caer directamente sobre Gatún y Alhajuela para producir una recuperación efectiva del almacenamiento disponible.

Aunque septiembre ofreció resultados favorables, la ACP incorporó en sus proyecciones un octubre nuevamente inferior al promedio. Los registros de los últimos 30 años muestran aportes deficitarios durante ese mes en la cuenca, independientemente de la presencia de un episodio de El Niño o La Niña.

El promedio de octubre ronda los 300 milímetros, pero la proyección utilizada para 2026 estima unos 200 milímetros. Ese cálculo representa un escenario intermedio: inferior al promedio histórico, pero superior a octubre de 2023, cuando solamente se registraron 176 milímetros durante una sequía severa.

La ACP considera que septiembre, octubre y noviembre serán meses determinantes para recuperar almacenamiento antes de la temporada seca de 2027. En la cuenca canalera, noviembre suele registrar los mayores aportes del año y es denominado por los especialistas el “cuarto bate” del calendario hidrológico.

La ACP busca aumentar el almacenamiento disponible antes de la próxima estación seca, que podría extenderse hasta mayo de 2027 y durar un máximo estimado de 180 días. REUTERS/Enea Lebrun
La ACP busca aumentar el almacenamiento disponible antes de la próxima estación seca, que podría extenderse hasta mayo de 2027 y durar un máximo estimado de 180 días. REUTERS/Enea Lebrun

La planificación contempla que la temporada seca podría comenzar entre finales de noviembre y principios de diciembre y extenderse hasta mayo. Aunque esos periodos han durado entre 90 y 180 días, la ACP está trabajando con un escenario conservador de seis meses secos.

Murillo explicó que la primera prioridad consiste en reservar agua para el consumo humano e industrial, incluida la operación de las potabilizadoras abastecidas por Gatún y Alhajuela. Posteriormente se descuentan la evaporación y otros usos para calcular el volumen disponible para esclusajes y tránsitos.

La ACP trabaja con escenarios superiores, probables e inferiores para proyectar la disponibilidad hasta junio de 2027. Esas estimaciones permiten determinar el nivel mínimo que deberá conservar Gatún para mantener las potabilizadoras y ofrecer un calado seguro para los buques que utilizan la ruta.

Por ahora, la institución no prevé reducir nuevamente los tránsitos diarios después del ajuste aplicado el 15 de septiembre, que estableció 32 cupos. Murillo indicó que esa cifra se mantendrá mientras las condiciones lo permitan, pero subrayó que la situación hídrica evoluciona todos los días.

La estrategia incluye ahorro de agua en las esclusas, reducción de usos prescindibles y aprovechamiento de cada lluvia sobre la cuenca. La ACP comenzó esas medidas desde diciembre de 2025, cuando los embalses estaban elevados, y logró iniciar este periodo desde una posición más favorable que en 2023.

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