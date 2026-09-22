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La profunda reflexión de Martín Bossi: “El humor cambió porque bajó la inteligencia de la gente”

El actor estuvo invitado en Infobae a las Nueva para hablar de su nueva serie; sin embargo, la conversación derivó en un análisis de la sociedad actual

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Martín Bossi se encuentra protagonizando en Calle Corrientes La cena de los tontos junto a Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, y al mismo tiempo promociona Amores Inesperados, la nueva serie que protagoniza en Disney. En ese contexto, el actor estuvo invitado a Infobae a las Nueve, con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Lejos de hablar sobre su trabajo actoral, hizo una reflexión sobre el presente social que atraviesa el mundo y en especial la Argentina.

Ante la pregunta de Sánchez sobre cuál es el tema del que se debería hablar hoy en día, Bossi fue directo: “De amor. Hay que hablar de amor, hoy si no hablamos de amor estamos al horno, porque si no volvemos a empatizar, si no volvemos a lo más primitivo estamos recontra al horno”. Ante esto, Gonzalo hizo una pregunta que dio inicio a una serie de refleciones: “¿Vos creés que este gobierno reparte amor o no?” y la contestación fue igual de directa: “Un gobierno no tiene que repartir amor”. Y cuando su interlocutor insistió sobre si un mensaje afectuoso de un presidente podría ser positivo, el actor respondió con ironía: “A mí que me dé de comer”

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Bossi extendió su diagnóstico a varias generaciones de dirigentes: “Los últimos cinco, seis, siete, quince, veinte presidentes son exactamente la medida justa de un resultado de una sociedad”. Para ilustrar esa idea, citó una frase que atribuyó a Charles Darwin: “La verdadera decadencia de la humanidad es darnos cuenta que nos engañan cada vez personas con menos talento”. La advertencia que siguió fue contundente: “Estamos a tres presidentes de que un tiktoker y un influencer sea presidente”.

Para el actor, cada mandatario es un emergente de lo que la propia comunidad vota y permite, del mismo modo en que una persona es resultado de su crianza. “Yo soy una consecuencia de lo que es mi papá y mi mamá. Entonces, son emergentes de nuestra sociedad, de lo peor nuestro y de lo mejor nuestro”, explicó. Para graficar la actitud del argentino frente a sus dirigentes, recurrió a una frase de Diego Maradona: “A mamarla”.

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El actor estuvo como invitado a Infobae a las Nueve y sacó a relucir su lado más filosófico (Video: Infobae a las Nueve- Youtube)

Consultado sobre sus propias referencias, el actor definió una postura sin banderas partidarias: “Mis dos ídolos políticos son Alfonsín y Evita Perón. Bien distintos. O sea, no tengo ideales, tengo ideas. Entonces, no soy tan esclavo”. Ante la pregunta de si eso lo convertía en “un tipo libre”, respondió: “Soy libre absolutamente”. Sobre las críticas que suele recibir por no tomar partido, Bossi fue desafiante: “Hago reír a la gente que en este tiempo”, dijo, en referencia al contexto social en el que ejerce su trabajo como comediante.

Consultada por Cecilia sobre si el humor político tenía cada vez menos espacio, Bossi respondió: “En tiempos donde había un poquito más de inteligencia, el humor cambió, no porque cambiaron los tiempos, sino porque bajó la inteligencia de la gente”. Y ejemplificó a partir de la literalidad: “A una persona que no tiene nada de inteligencia vos le decís: ‘Me muero de calor’ y llamá a una ambulancia”.

Uno de los tramos más personales de la charla giró en torno a la tecnología y sus efectos. Bossi señaló al celular como responsable directo de un descenso en la inteligencia colectiva: “El celular no nos hizo estúpidos, nos dio la posibilidad de mostrar cuán estúpidos podemos ser”. Y se incluyó en ese diagnóstico: “Yo soy una versión de la más estúpida que yo podría haber sido. Yo sin celular sería una persona mucho más efectiva”.

El actor reconoció que atraviesa un proceso personal de desconexión: “Lo declaro acá en Infobae, estoy como en una etapa de recuperación, porque me di cuenta que no está bueno muchas cosas que me pasan”. Explicó que el algoritmo lo había “corrompido” y que retomó la lectura como forma de recuperar su vida: volvió a García Márquez revisitando Cien años de soledad, por cuarta vez, y El amor en los tiempos del cólera”.

Martín mostró su faceta más reflexiva y filosófica al aire de Infobae a las Nueve
Martín mostró su faceta más reflexiva y filosófica al aire de Infobae a las Nueve

Al ser preguntado por Indart sobre cuándo identificó el problema, Bossi describió una necesidad constante de estímulos: “Me hice adicto a los estímulos. Necesito dopamina todo el tiempo”. El silencio, dijo, se volvió insoportable: “La pausa es tremenda y no aparecía la inspiración. Y con el silencio volvió a aparecer la inspiración”. Para describir la sensación que vivía antes de ese cambio, recurrió a una imagen física: “¿Viste cuando te bajás de la calesita o te bajás del tren? Que hay treinta segundos que estás como fuera de eje. Así me sentía”.

Bossi vinculó el control social contemporáneo con los mecanismos de poder de las dictaduras, aunque aclaró que no buscaba equiparar ambos fenómenos en gravedad: “Obviamente yo nunca una dictadura militar la detesto en todos sus sentidos. Pero digo, te hacían, te sacaban la cultura, te obligaban a pensar como ellos querían”. En ese marco, definió a la cancelación como una forma actualizada de castigo: “Libres no somos. Yo llego a decir algo poco conveniente, te lapidan. La cancelación es eso”.

Al ser consultada por Boufflet sobre si la censura no podría generar mayor creatividad, como ocurrió con Charly García y su canción “Canción de Alicia en el país”, Bossi coincidió en que ese recurso se agotó: “Murió la metáfora”. Como último ejemplo de un artista enfrentado al poder, mencionó a Lali Espósito: “La última canción de protesta que vi de un artista hacia un presidente es de Lali. Que yo la respeto, la banco. Un artista nunca debe ser lacayo del poder turno”.

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