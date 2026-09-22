Seis F-16 llegan a la Argentina: cómo será el traslado desde Dinamarca hasta Río Cuarto

La Fuerza Aérea Argentina traslada seis F-16 desde Dinamarca hasta Río Cuarto, Córdoba

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La Fuerza Aérea Argentina trasladará seis F-16 desde Dinamarca hasta Río Cuarto. El recorrido incluirá escalas en España, las Islas Canarias y Brasil, en una operación que sumará 12 aeronaves incorporadas al país y requerirá reabastecimiento en vuelo sobre el Atlántico con apoyo de Estados Unidos.

El segundo lote fue adelantado tres meses respecto del cronograma previsto: su entrega estaba programada para diciembre. Los dos grupos restantes también podrían anticiparse y concentrarse durante 2027, según anticipó el analista Andrei Serbin Pont en Infobae Al Mediodía.

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La formación ya realizó una escala breve en Zaragoza, España, y continuó hacia Gando, en Gran Canaria. Desde allí, los cazas seguirán hasta Natal, en el norte de Brasil, antes de completar el último tramo hacia la provincia de Córdoba.

Los F-16 realizan escalas en Zaragoza, Gran Canaria y Natal antes de llegar a la Argentina REUTERS/Diego Reyes

Cuatro cazas monoplaza y dos biplaza en el segundo lote

El grupo está integrado por cuatro aviones monoplaza y dos biplaza. Con esta entrega, Argentina contará con 12 F-16 dentro de su proceso de incorporación de estas aeronaves.

Los cazas viajan junto con un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, que transporta técnicos, mecánicos, repuestos críticos e insumos de taller. También participa el KC-130H TC-69 Puerto Argentino, destinado al respaldo logístico y a tareas de búsqueda y rescate ante eventuales contingencias.

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No se trata de una misión militar ni de un ejercicio de combate, sino de un vuelo de ferry, la modalidad empleada para trasladar aeronaves entre puntos distantes. Durante este tipo de operación, los F-16 mantienen una velocidad y una altitud cercanas a las de un vuelo comercial.

El recorrido permite además que las tripulaciones practiquen el reabastecimiento de combustible en vuelo, una maniobra necesaria para distancias extensas. Los cazas no suelen cubrir trayectos de esta magnitud en sus operaciones habituales.

El segundo lote de F-16 llegó tres meses antes de la fecha de entrega prevista para diciembre REUTERS/Diego Reyes

Tres aviones cisterna para el cruce del Atlántico

El tramo entre Gando y Natal concentrará la etapa más exigente de la travesía. Tres KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integrarán a la formación en Canarias y abastecerán de combustible a los F-16 durante el cruce del Atlántico.

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Los cazas no tienen autonomía para cubrir esa distancia sin asistencia aérea. La operación requiere coordinación entre los aviones de combate, los cisternas estadounidenses y las aeronaves argentinas de apoyo.

El Boeing 737 puede sostener velocidades similares a las de los F-16 durante el traslado. El KC-130H cumple una función distinta dentro del dispositivo y no actuará como aeronave de reabastecimiento en ese tramo.

Durante una transferencia anterior, cazas Gripen de la Fuerza Aérea Brasileña acompañaron en formación a los aviones argentinos sobre territorio brasileño. Serbin Pont no confirmó que ese acompañamiento vuelva a producirse durante este vuelo.

El traslado de los F-16 es un vuelo de ferry y no una misión militar ni un ejercicio de combate REUTERS/Diego Reyes

El Boeing T-99, la referencia pública del recorrido

Los F-16 no tendrán activado el transpondedor, por lo que no podrán ser seguidos en plataformas abiertas de rastreo aéreo como Flightradar. El Boeing T-99 Islas Malvinas permitirá observar el avance general de la misión porque acompaña al grupo y mantiene visible su trayectoria.

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La aeronave de apoyo ya cubrió los segmentos entre Dinamarca y Zaragoza, y entre Zaragoza y Gran Canaria. En el vuelo hacia Canarias registró una velocidad de crucero de 796 km/h (430 nudos) y una altitud cercana a 11.600 metros (38.000 pies).

La cobertura de seguimiento puede ser incompleta durante el cruce oceánico, debido a que algunos sectores del Atlántico no cuentan con señal suficiente para mostrar la ubicación precisa del avión argentino durante toda la ruta.

Río Cuarto recibirá a las seis aeronaves tras la escala en Natal y funcionará como base temporal mientras avancen las condiciones para su despliegue en Tandil. Esa ciudad bonaerense será la base permanente de la flota en tiempos de paz.

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El plan original contemplaba una entrega posterior y otra a comienzos de 2028. Si los dos lotes pendientes se concentran durante 2027, Argentina podría completar la incorporación de 24 F-16 operativos antes de finalizar ese año.

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