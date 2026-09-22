Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

La exparticipante de Gran Hermano tuvo que ser internada dos veces por bajas plaquetas y finalmente contó el diagnóstico que le dieron (Video: La mañana con Moria- El Trece)

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Denisse González, conocida por su participación en Gran Hermano, pasó semanas de incertidumbre luego de ser internada en dos ocasiones por una alarmante baja de plaquetas. Desde el primer momento, la joven decidió convertir sus redes sociales en espacio de concientización pensado para hablar de su nuevo presente; sin embargo, hasta el momento no le había puesto nombre a la enfermedad que estaba atravesando, pero ahora, invitada a La Mañana con Moria (El Trece) finalmente contó que es lo que padece.

“Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, explicó González, quien describió con sus palabras la patología: “Cuando vos te cortás, automáticamente las plaquetas se juntan en tu cuerpo y hacen de taponcito para controlar las hemorragias”.

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Sobre la gravedad del cuadro, señaló: “Yo llegué a tener mil plaquetas. Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar, entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna”. El diagnóstico comenzó después de un control médico habitual. “Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, relató.

Denisse González contó cómo continúa su tratamiento tras sus numerosas internaciones

Un mes después de su última internación, afirmó que está estable, aunque reconoció que el proceso todavía la afecta emocionalmente. “Es muy raro cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar”, sostuvo ante Moria Casán. “Estoy muy sensible. Me hace mal verme así. Yo sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad”.

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El médico Guillermo Capuya, panelista del programa, precisó que la denominación actual del cuadro es púrpura trombocitopénica inmune. Indicó que puede asociarse a un déficit de vitamina B12, ciertos medicamentos —como la heparina—, una disminución en la producción de plaquetas o su destrucción, y aclaró que los tratamientos incluyen corticoides, inmunoglobulina y otras líneas terapéuticas. También explicó que, en algunos casos, el bazo puede destruir las plaquetas y se evalúa una esplenectomía.

González explicó que, cuando llegó al valor de 1.000 plaquetas, tuvo restricciones para evitar sangrados. “Estaba en un estado de riesgo, entonces no me podía ni siquiera lavar los dientes”, afirmó. Ante la consulta sobre el riesgo principal, confirmó que podía sufrir un sangrado intracerebral.

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La joven contó el proceso por el que tuvo que pasara y el grupo de apoyo que encontró Video: La mañana con Moria- El Trece)

En la actualidad, dijo que ya probó cuatro tratamientos y que parece haber encontrado el adecuado: “Aparentemente están funcionando. De acá salgo y me voy al laboratorio, así que vamos a ver cómo van esas plaquetas”, señaló.

La exparticipante del reality decidió hacer público el proceso porque trabaja con redes sociales y no quería ausentarse sin explicación. “Obviamente decidí visibilizarlo porque no iba a desaparecer un mes entero”, explicó. A través de ese contacto, contó que conoció “un montón de personas” que conviven con la misma patología.

La enfermedad también le hizo revisar el lugar de los afectos. Su pareja, Bautista Mascia, a quien conoció en Gran Hermano, la acompañó durante las internaciones. “Estamos juntos desde que salimos de la casa. En diciembre se cumplen tres años desde que lo conocí”, contó. Sobre su apoyo, agregó: “Es un hombre con todas las letras y fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica internada”. Aunque reconoció que él se asustó, remarcó: “Siempre decía que yo estaba un día más cerca de la curación”.

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Bautista fue la gran compañero de Denisse durante los días en los que estuvo internada (Instagram)

González sostuvo que la experiencia le dio otra dimensión a los vínculos. “Vos tenés que cuidarlos, porque el día de mañana cuando te pasa algo, esas personas son muy necesarias”, afirmó. En ese sentido, recordó a otros pacientes que vio internados: “Vi mucha gente sola en el hospital, mucha gente grande que estaba sola. No los venía a ver nadie y están enfermos y tienen miedo, porque cuando vos crecés volvés a ser como un niño otra vez”. Para ella, las visitas y las conversaciones aportan contención: “Que vengan, que te charlen, que te llenen de energía, que te traigan chismes, te da vitalidad también”.

Al hablar sobre la incertidumbre de su evolución, la joven expresó: “Hay que trabajar el hecho de que nosotros no podemos controlar la vida. Yo no sé si me voy a curar, yo no sé si me voy a tener que medicar toda la vida, si dentro de un mes me curo, si mañana me voy a curar”. Y agregó: “El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida, vivir y ser felices”.

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Ante la pregunta de qué le diría a la Denisse anterior al diagnóstico, respondió: “Que no se asuste tanto, que está en buenas manos y que aprenda a calmarse un poco. Yo me asusté mucho los primeros días”, concluyó.