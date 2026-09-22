Cuba

Delegación cubana abandona la Asamblea General de la ONU mientras Trump anuncia presión diplomática para impulsar un cambio político

Cuatro representantes de La Habana dejaron el recinto neoyorquino durante la intervención del mandatario estadounidense, que calificó al país caribeño como un Estado fallido ante Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026

La delegación del Régimen cubano abandonó la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Donald Trump sobre Cuba. (Foto: Periódico Cubano)
La delegación del Régimen cubano abandonó la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Donald Trump sobre Cuba. (Foto: Periódico Cubano)
Guardar

La delegación del gobierno cubano abandonó la Asamblea General de la ONU mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificaba a Cuba como un “Estado fallido” y anunciaba una estrategia de presión diplomática para promover un cambio político en la isla. La salida ocurrió durante la intervención del mandatario estadounidense ante los representantes de Naciones Unidas.

Cuatro delegados se levantaron de sus asientos y salieron del recinto de Nueva York durante la sesión 81 de la Asamblea General, el martes 22 de septiembre de 2026. Las imágenes de la retirada fueron difundidas por UHN Plus y recogidas por Periodico Cubano.

PUBLICIDAD

La decisión se produjo después de que Trump afirmara que Washington no aceptará que el territorio cubano sea utilizado como plataforma para acciones contra Estados Unidos. El presidente también acusó al gobierno de La Habana de mantener vínculos con sectores políticos radicales dentro del país norteamericano.

Trump sostuvo que el sistema comunista cubano enfrenta “la mayor presión que jamás ha sufrido”. Según expuso, su administración busca impulsar una modificación de la situación política en la isla mediante presión diplomática.

Trump ubicó a Marco Rubio al frente de la estrategia hacia Cuba

El presidente estadounidense señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, como una figura central de la política diseñada por Washington hacia La Habana. También aludió a negociaciones avanzadas vinculadas con ese objetivo, aunque no identificó a los participantes ni precisó el alcance de las conversaciones.

PUBLICIDAD

Delegación cubana abandona la ONU durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Vídeo: UHN Plus)

Mi gobierno busca un cambio fundamental en la situación en Cuba”, declaró Trump durante su discurso ante la Asamblea General. El mandatario añadió que el régimen comunista cubano se encuentra bajo una presión que calificó como enorme.

Según recogió Periodico Cubano, los representantes cubanos dejaron el salón inmediatamente después de las referencias de Trump a la estrategia de Estados Unidos y a las presuntas alianzas del gobierno de la isla. El medio difundió el registro de la retirada a partir de las imágenes publicadas por UHN Plus.

La escena reflejó la distancia entre Washington y La Habana en uno de los principales foros internacionales. Estados Unidos presentó su posición como un mecanismo de presión política, mientras Cuba respondió con críticas a las medidas aplicadas por la administración estadounidense.

Díaz-Canel rechazó las acusaciones desde La Habana

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió al discurso mediante mensajes publicados en X. Su reacción se concentró en cuestionar las acusaciones de Trump y en denunciar la política económica de Washington contra la isla.

Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de Estados Unidos repite en la ONU que Cuba representa una amenaza”, escribió Díaz-Canel. El mandatario sostuvo que esa afirmación no se corresponde con la posición de su gobierno.

Díaz-Canel afirmó que “la mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano”. En otra publicación, aseguró que Cuba continuará defendiendo su soberanía frente a la política estadounidense.

Miguel Díaz-Canel rechazó en X las acusaciones de Trump y denunció la política económica estadounidense contra Cuba. (Publicación de X: Miguel Díaz- Canel)
Miguel Díaz-Canel rechazó en X las acusaciones de Trump y denunció la política económica estadounidense contra Cuba. (Publicación de X: Miguel Díaz- Canel)

Seguiremos luchando por la paz, defendiendo nuestra soberanía y trabajando de conjunto para superar la agresión despiadada que nos impone el gobierno estadounidense”, agregó el presidente cubano. El mandatario no hizo una referencia puntual a la decisión de los cuatro delegados de salir del recinto.

Su respuesta apuntó al contenido de la intervención de Trump y a las medidas de presión aplicadas contra Cuba. La postura de La Habana fue que esas decisiones afectan al pueblo cubano y desconocen el derecho del país a definir su rumbo político.

Bruno Rodríguez defendió la soberanía cubana

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también rechazó las afirmaciones de Trump y sostuvo que Estados Unidos desconoce el derecho de Cuba a determinar su propio sistema político. El ministro de Relaciones Exteriores vinculó las acusaciones con la disputa bilateral sobre la soberanía de la isla.

El gobierno de Estados Unidos resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, indicó Rodríguez. El canciller afirmó que esa condición no puede ser anulada por los cuestionamientos expresados ante Naciones Unidas.

Bruno Rodríguez afirmó que Estados Unidos desconoce el derecho de Cuba a determinar su propio sistema político. (Publicación de X: Bruno Rodríguez)
Bruno Rodríguez afirmó que Estados Unidos desconoce el derecho de Cuba a determinar su propio sistema político. (Publicación de X: Bruno Rodríguez)

El ministro añadió que “ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”. También aseguró que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para otro país.

Rodríguez calificó el bloqueo económico y el cerco energético denunciados por La Habana como “un acto de genocidio y castigo colectivo”. Las declaraciones del canciller se sumaron a la respuesta de Díaz-Canel tras el discurso de Trump y la salida de la delegación cubana de la Asamblea General.

Temas Relacionados

CubaDonald TrumpONUEmbargoEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

María Luz Insua, la cubana que hace de mariachi en agradecimiento a México

Vestida con un traje charro color bermellón que ella misma bordó en dorado y sombrero jarano al tono, la cubana María Luz Insua interpretó con sentida y profunda voz una canción que refleja su amor por México. A lo largo de sus 77 años de vida considera a ambas sus patrias.

María Luz Insua, la cubana que hace de mariachi en agradecimiento a México

Un castigo de 8 años sin ver a sus hijos: Revelan el impacto de la ley que castiga a los médicos cubanos “desertores”

El expediente global Cuban Medical Brigades documentó 53 casos de profesionales a los que se les prohibió reingresar a la isla para reencontrarse con sus hijos menores de edad tras romper el contrato estatal

Un castigo de 8 años sin ver a sus hijos: Revelan el impacto de la ley que castiga a los médicos cubanos “desertores”

Cubanoamericanos con grandes fortunas se reúnen en Miami para rescatar a Cuba, reveló una publicación de un periódico de EE.UU.

Mansiones frente a la bahía de Biscayne, videoconferencias con fondos de inversión y borradores legales para un gobierno provisional: una élite adinerada de Miami diseña el futuro de la isla sin que el régimen haya caído, revela una investigación

Cubanoamericanos con grandes fortunas se reúnen en Miami para rescatar a Cuba, reveló una publicación de un periódico de EE.UU.

Dos ancianos mueren soterrados tras el derrumbe parcial de su vivienda en La Habana

Las víctimas se encontraban sentadas en el portal de la casa, situada en el barrio de Lawton, cuando parte de la estructura se desplomó. Bomberos y personal sanitario participaron en las labores de rescate

Dos ancianos mueren soterrados tras el derrumbe parcial de su vivienda en La Habana

Interceptados, desnudados y fotografiados: denuncian nuevo método de represión contra opositores en Cuba

Reportes recientes describen operativos en La Habana con amenazas, golpes, traslados a zonas aisladas y sustracción de celulares, además de la toma de imágenes íntimas sin consentimiento, según activistas y organizaciones opositoras

Interceptados, desnudados y fotografiados: denuncian nuevo método de represión contra opositores en Cuba

TECNO

La IA cambia el mercado laboral mientras la baja natalidad pone en jaque a los sistemas jubilatorios

La IA cambia el mercado laboral mientras la baja natalidad pone en jaque a los sistemas jubilatorios

Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 22 de septiembre <br>

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Apple estaría por lanzar su primera pantalla inteligente para el hogar

ENTRETENIMIENTO

Cómo unos discos de blues y el reencuentro entre Keith Richards y Mick Jagger en un tren impulsaron la formación de The Rolling Stones

Cómo unos discos de blues y el reencuentro entre Keith Richards y Mick Jagger en un tren impulsaron la formación de The Rolling Stones

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Ceros, mensajes ocultos y una fecha clave: las pistas de Taylor Swift que tienen en alerta a sus fans

La película “Resident Evil” supera en su primer fin de semana toda la taquilla de la película original y ya acumula USD 108 millones

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

MUNDO

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Cómo las creencias impactan en la imagen de Londres incluso entre sus propios residentes, según un estudio

Trump vaticinó ante la ONU el fin del régimen cubano: “Es un Estado absolutamente fallido y caerá”

81 años, toneladas de mercurio y un operativo frustrado: el dilema de Noruega con un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial

Un adolescente atacó a balazos una escuela en Turquía y dejó 11 heridos: el impactante video del agresor con un rifle de caza cerca del lugar