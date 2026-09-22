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Daniela Celis se emocionó con el gesto de Thiago Medina en el Día de la Primavera: “Qué familia increíble”

A un año del accidente en el que casi pierde la vida, los ex Gran Hermano compartieron un hecho cotidiano con sus gemelas que se volvió casi un ritual mísitico

A pesar de la separación, la pareja mantiene su vínculo por las dos niñas que tienen en común y el ex Gran Hermano tuvo un romántico gesto (Video: Instagram)
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Thiago Medina y Daniela Celis le pusieron fin a su relación amorosa hace más de un año, sin emargo, el vínculo entre ellos se mantiene debido a las gemelas que tienen en común, Laia y Aimé. En el Día de la Primavera, Medina fue a la casa de Celis con flores para las dos niñas y para ella, un gesto que no paso desapercibido y que tiene mucha importancia ya que un año atrás, Thiago estaba luchando por su vida en terapia intensiva tras un choque que casi se cobra su vida.

Daniela compartió las imágenes del momento en que Medina llegó con flores. Con gorra y campera oscura, se lo ve entregar un ramo multicolor mientras una de las nenas se acerca con las manos extendidas. En una segunda captura, aparece agachado, pasándole otro ramo a la pequeña que lo mira de espaldas a la cámara, en el living de la casa. Para musicalizar el video, Celis eligió “Flores Amarillas”, la canción de Floricienta que dio origen a la tradición de regalar flores de ese color cada 21 de septiembre.

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La joven cerró la secuencia con una selfie junto a una de las gemelas, las dos con flores amarillas en el cabello, y escribió sobre las imágenes: “Que familia increíble. Qué afortunadas somos”, un mensaje que sintetiza el tipo de relación que ella y Medina sostienen más allá de la separación.

Collage de cuatro fotos de tres niños y una mujer con ramos de flores de colores sentados en un sofá
A un año del accidente, Thiago volvió a pasar un Día de la Primavera con sus hijas
Collage de cuatro fotos de niñas pequeñas con vestidos coloridos al aire libre, con flores blancas y un postre con frutillas
"La primavera suena así", escribió Medina en una de las historias que subió con las pequeñas

El propio Thiago también registró la jornada desde su perspectiva. Antes de la visita, compartió en sus historias un paseo por una plaza junto a las nenas, entre canteros de flores blancas y parque arbolado. Las gemelas aparecían con vestidos a tono —una con estampado de arcoíris y la otra con motivo floral— mientras Medina las acompañaba sentado en el pasto con un postre de chocolate y frutillas. Sobre esa secuencia, escribió: “La primavera suena así”.

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Ya en la casa de Daniela, Thiago registró la entrega de los ramos con una composición diferente a la que eligió su expareja: en el sillón, los tres chicos juntos —las gemelas y un varón mayor— cada uno sosteniendo su bouquet envuelto en papel rosa. “Feliz Día de la Primavera”, publicó Medina sobre esa imagen, con emojis de manos unidas y una maceta. Las fotos siguientes mostraron a las nenas observando los ramos sobre sus piernas, y luego a Daniela recibiendo el suyo con una sonrisa.

El cierre de las historias de Medina mostró a los ramos ya acomodados en jarrones de vidrio sobre una mesada, flores amarillas, rosas y blancas combinadas entre distintos papeles de regalo. Sobre esa imagen final escribió: “Feliz primavera”.

Tres floreros con ramos de flores variadas sobre una mesa de madera junto con el mensaje Feliz Primavera en la parte superior
Los ramos de flores que llevó Thiago para sus dos hijas y su expareja (Instagram)

El escenario es bien diferente al de un año atrás, cuando Thiago peleaba por su vida tras sufrir un grave accidente de moto. Pero el gesto en escencia es el mismo. Por entonces, Pestañela había compartido un video grabado en 2024 con una escena similar: Thiago entregándole ramos de flores amarillas a ella y a sus bebas por el Día de la Primavera. En esa oportunidad, el texto que acompañó el video fue una plegaria vinculada a la incertidumbre por la salud de Medina tras el accidente. Junto a un emoji rezando, otro de estrellas y otro de un corazón amarillo, Daniela escribió: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”.

El contraste entre ambas primaveras condensa el arco que la familia atravesó a lo largo de doce meses: pasó de la angustia vivida durante las semanas en las que estuvo en una terapia intensiva a los jarrones con flores sobre la mesada, y las flores amarillas siempre presentes en el pelo. Una tradición que, a juzgar por la evolución de Medina, se transformó en agradecimiento.

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