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Las curiosas fotos de Lothar Mattähus y su novia de 27 años Theresa Sommer en el Oktoberfest: “Estaban acaramelados”

El campeón del mundo con la selección de Alemania apareció junto a su pareja en la carpa más exclusiva de la fiesta bávara

Matthäus y Sommer
La relación entre Lothar Matthäus y Theresa Sommer comenzó en abril de 2025, tras ser vistos en un viaje de esquí en Austria (Instagram: kinga_mathe_official)
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El ex futbolista alemán Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990, fue noticia en las últimas horas al ser visto en los festejos del Oktoberfest en Múnich junto a su novia Theresa Sommer, de 27 años, en un evento que reunió a la pareja en una de las carpas más exclusivas de la celebración. El ex director técnico de la selección de Bulgaria, 38 años menor que su pareja, disfrutó del tradicional evento en la 191.ª edición de la fiesta bávara.

El encuentro se produjo el lunes en la carpa de Käfer Wiesn Schänke, donde la pareja fue recibida por los anfitriones Michael y Clarissa Käfer y la diseñadora Kinga Mather, quien luego publicó las fotos en su cuenta de Instagram. Según publicó el medio alemán Focus, Matthäus mantuvo una extensa conversación con los dueños del local y se lo vio de buen humor durante toda la velada y se mostró “acaramelado” con su novia. La leyenda del fútbol, de 68 años, vistió un chaleco celeste sobre una camisa de manga corta, en un conjunto similar a los tradicionales pantalones de cuero. Sommer, por su parte, eligió un vestido de satén largo y sin tirantes, en tono champán, con un corpiño ajustado, describió el Daily Mail. Además, la revista alemana Bunte señaló que la pareja lucía “muy conforme” durante su paso por el lugar.

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Lothar Matthäus asistió al Oktoberfest de Múnich junto a su novia Theresa Sommer en la 191.ª edición de la fiesta bávara. (REUTERS/Benoit Tessier)
Lothar Matthäus asistió al Oktoberfest de Múnich junto a su novia Theresa Sommer en la 191.ª edición de la fiesta bávara. (REUTERS/Benoit Tessier)

La relación entre Matthäus y Sommer comenzó en abril de 2025, cuando fueron vistos juntos por primera vez durante un viaje de esquí en Austria. En aquel momento, el ex futbolista de Bayern Múnich e Inter de Milán se limitó a declarar: “Vinimos a esquiar y el resto es un asunto privado”. Desde entonces, la pareja acumuló apariciones conjuntas en eventos deportivos de alto perfil. Estuvieron juntos en la final de la UEFA Nations League disputada en Múnich en 2025 y también asistieron a la ceremonia del Balón de Oro del año pasado, donde Ousmane Dembélé se impuso sobre el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal. Fue en esa gala donde la relación quedó formalmente confirmada ante la opinión pública.

En cuanto a Sommer, se sabe que es economista de profesión y también trabaja como modelo, con presencia activa en Instagram, donde publica sus fotos. La joven acompaña regularmente a Matthäus a eventos vinculados al mundo del fútbol y han posado para las cámaras recientemente. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones recogidas por The Sun, no hay intenciones de contraer matrimonio en el corto plazo: “Definitivamente no tengo planes de volver a casarme”.

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Theresa Sommer, la actual pareja de Lotha Mathäus
Theresa Sommer, la actual pareja de Lotha Matthäus (Instagram)

Matthäus contrajo matrimonio en cinco ocasiones a lo largo de su vida. Su primera esposa fue Silvia, con quien estuvo casado entre 1981 y 1992, mientras jugaba en el Bayern Múnich. De esa unión nacieron sus dos hijas, Alisa y Viola, de 40 y 38 años respectivamente, ambas mayores que su actual novia.

En 1994 se casó con la modelo y presentadora suiza Lolita Morena, con quien tuvo un hijo. El matrimonio se disolvió en 1999, en la etapa en la que el futbolista brillaba en el Inter de Milán. Su tercera esposa fue la serbia Marijana Kostić, a quien conoció en una discoteca; estuvieron casados entre 2003 y 2008, sin hijos en común.

La cuarta boda llegó en diciembre de 2008, en Las Vegas, con la modelo ucraniana Kristina Liliana Chudinova, entonces de 21 años. La pareja se había conocido un año antes, también en el Oktoberfest de Múnich. El matrimonio terminó en 2011. En 2014, Matthäus se casó por quinta vez, esta vez con la rusa Anastasia Klimko, 27 años menor que él, con quien tuvo un hijo llamado Milan. La separación se hizo pública en 2021, cuando el ex futbolista confirmó que el divorcio se había concretado a comienzos de ese año. Su última esposa también fue vista junto a él en la fiesta de la cerveza de 2023, lo que en su momento generó especulaciones sobre una posible reconciliación, antes de que se conocieran las primeras imágenes de Matthäus junto a Sommer.

Las fotos de Lothar Matthäus y Theresa Sommer en el Oktoberfest 2026

Matthäus y Sommer
La relación entre Lothar Matthäus y Theresa Sommer comenzó en abril de 2025, tras ser vistos en un viaje de esquí en Austria (Instagram: kinga_mathe_official)
Matthäus y Sommer
El campeón mundial alemán de 1990 y Theresa Sommer acudieron a la carpa Käfer Wiesn Schänke, en la Theresienwiese (Instagram: kinga_mathe_official)
Matthäus y Sommer
Theresa Sommer, economista y modelo, mantiene una presencia activa en Instagram y acompaña a Matthäus a eventos de fútbol (Instagram: kinga_mathe_official)
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Theresa Sommer, actual pareja de Lothar Matthäus en el Oktoberfest (Instagram: kinga_mathe_official)

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