Economía

Repuntan los patentamientos y el mercado automotor se encamina a cerrar septiembre en alza: qué modelos lideran el ranking

Solo dos veces en todo 2026 el resultado de un mes mejoró las ventas de autos 0 km del período previo. Septiembre muestra esa tendencia con una suba del 5%. Toyota lidera con cuatro autos entre los diez más vendidos.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tendencia alcista que se había mostrado tras una semana de operaciones se confirma en el segundo corte parcial, con una suba cercana al 5% en las ventas de autos 0km en septiembre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con una velocidad media de unas 1.900 matriculaciones por día, quedó confirmado que las ventas de autos 0 km en septiembre están mejorando y que el mes podría superar el registro inmediato anterior. Algo que apenas sucedió dos veces en 2026, lo que marca el complejo escenario que transita el mercado automotor actual.

Si bien la comparación nominal muestra que al 21 de septiembre ya se patentaron 2.980 autos más que en la misma fecha del mes previo, en agosto hubo un día hábil menos, con lo cual la diferencia relativa a favor de septiembre es, en verdad, de unos 1.000 vehículos, es decir que el crecimiento real no es de un 12% sino de casi el 4 por ciento.

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De todos modos, este leve porcentaje de suba es una doble señal positiva porque, de mantenerse en los días finales del mes, permitirá que la esperada recuperación que la industria esperaba para el segundo semestre del año, finalmente se pueda apreciar.

La proyección que se hace en el mercado, a una semana del cierre de las ventas, está en torno a las 47.000 unidades, lo que representaría un crecimiento de los patentamientos cercanos al 6%, aunque manteniendo la caída interanual en un 15%.

Si se tiene en cuenta que julio cayó un 30% y agosto un 19%, la progresión se mantiene hacia un repunte del mercado que podría terminar el año igualando el nivel de ventas de 2025. Sin embargo, lo perdido en la primera mitad del año no parece poder compensarse.

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Cuando empezó julio, el acumulado estaba en un 10% negativo, pero tras ese mes subió al 12,8% y agosto terminó con el 13,3%. Patentar 47.000 autos en septiembre hará crecer ese déficit interanual a un 15,7%.

Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
Toyota lidera las ventas con cuatro modelos entre los diez más vendidos en las primeras tres semanas de septiembre.

Las Marcas y modelos más vendidos

En el resultado puntual de las marcas, Toyota lidera las ventas con un 19% del mercado traducido en 5.343 unidades al día 21 de septiembre. Segunda está Volkswagen con 3.213 autos (11,4%) y tercera Ford con 2.824 patentamientos (10%). Luego siguen Fiat, Chevrolet, Peugeot, Renault, BYD y Mercedes-Benz. Entre las diez marcas está concentrado el 76% de las operaciones del mes.

En el detalle de los modelos más vendidos también es Toyota la referencia de septiembre. La pick up Hilux lidera la lista de matriculaciones con 2.084 unidades, seguida por otra camioneta mediana, la Ford Ranger, que alcanza las 1.184 entregas y el mejor SUV del mercado, nuevamente Ford con la Territory, que suma 1.169 ventas.

En cuarta posición está la tercera pickup, la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 1.075 entregas, apenas por delante del Toyota Yaris Cross con 1.074 patentamientos. Sexto se ubica el Toyota Corolla Cross, tercer SUV en seis vehículos, con 760, y séptimo el mejor auto de pasajeros del mercado, que vuelve a ser el Fiat Cronos con 756 unidades.

Fiat Cronos
El Fiat Cronos por ahora está séptimo, manteniéndose como el mejor auto de pasajeros del mes en ventas.

Los diez modelos más vendidos se completan con Toyota Yaris y sus 734 autos, Chevrolet Onix con 674, y el Volkswagen Tera con 656 unidades. Una vez más, se mantiene la tendencia del mercado automotor actual con tres pickups, tres autos convencionales y cuatro SUV, dos del segmento B y dos del segmento C, y el dominio de Toyota con cuatro modelos en los diez primeros puestos de la tabla.

El despegue de los últimos días

Si bien estos datos son indicativos de una tendencia, la experiencia muestra que en los últimos días del mes las automotrices promueven distintas acciones para subir las ventas de determinados modelos y cerrar el período con el resultado que necesitan para “cerrar sus números”. De hecho, el cambio de ritmo ocurre normalmente a una semana del cierre, es decir, en los días que se empiezan a transitar desde hoy.

El mes pasado, por ejemplo, las ventas subieron de 1.950 autos el 23 de agosto, a 3.000 operaciones tres días más tarde, y llegaron a 4.871 patentamientos para el último día hábil del mes. De este modo, las marcas patentaron un volumen adicional de 7.000 autos en seis días, convirtiendo lo que hubiera sido un mes de 37.700 matriculaciones en uno con 44.400.

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