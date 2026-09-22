El impactante nocaut bajo una intensa tormenta en Camboya que recorre el mundo

El nocaut de un peleador de MMA en medio de la tormenta

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La lluvia convirtió la lona en una superficie inestable, pero no evitó que Pich Sambath noqueara a Aung Myo Oo en un combate de Kun Khmer disputado en la provincia camboyana de Tboung Khmum. El desenlace llegó en el primer asalto, cuando a falta de dos minutos para el cierre, el representante local conectó una derecha cruzada que derribó al peleador de Myanmar y llevó al árbitro a detener la pelea.

El cruce formó parte de la cartelera del Boostrong Super Kun Khmer Concert, que había anunciado el enfrentamiento en la división de 60 kilos. La lluvia cayó con fuerza sobre el ring al aire libre y alteró el desarrollo habitual de un deporte en el que el equilibrio, los desplazamientos cortos y la firmeza de apoyo resultan determinantes.

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Las imágenes del nocaut circularon durante las últimas horas en redes sociales y foros de deportes de contacto. En ellas se observa a los dos competidores sobre una lona cubierta de agua, con visibilidad reducida y un público que permaneció alrededor del cuadrilátero pese a las condiciones climáticas.

Pich Sambath se impuso a su rival bajo la lluvia

El combate tuvo un inicio breve y condicionado por el estado del piso. Aung Myo Oo procuró avanzar con combinaciones de puños, mientras Sambath buscó distancia y esperó un espacio para responder. La secuencia decisiva se produjo tras un intercambio en una esquina del ring. Sambath esquivó el ataque de su rival y soltó un cruzado de derecha a la zona de la mandíbula. El peleador birmano cayó sobre la lona empapada y no logró reincorporarse en condiciones para continuar. El árbitro intervino de inmediato y decretó el nocaut.

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La escena sumó un componente inusual a una pelea de contacto pleno. El agua acumulada elevó el riesgo de resbalones y complicó las reacciones defensivas, aunque el golpe que resolvió la contienda llegó con precisión en un momento de ataque de Myo Oo.

El triunfo fue presentado como la victoria número 17 de Pich Sambath en 2026. Ese registro refleja la elevada frecuencia competitiva del luchador camboyano durante el año, quien volverá a ver acción el próximo 26 de septiembre frente al sudafricano Simon Masera.

Sambath volverá a pelear en septiembre

El Kun Khmer, también conocido como Pradal Serey, es una disciplina de combate de pie originaria de Camboya. Su reglamento permite golpes de puño, patadas, rodillas, codos y acciones de clinch, por lo que premia la capacidad de atacar desde corta distancia y sostener intercambios intensos.

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En este caso, las condiciones externas modificaron esa lógica. La lona mojada limitó la movilidad de ambos peleadores y redujo el margen para ejecutar patadas altas o desplazamientos amplios. Sambath encontró la definición con un golpe recto de mano derecha, una acción menos dependiente de la tracción que otras variantes ofensivas. La pelea también expuso un contraste entre la preparación técnica y un escenario que obligó a improvisar.

El video del combate obtuvo repercusión en comunidades internacionales dedicadas al Muay Thai, el Kun Khmer y otras disciplinas de golpeo. Varios usuarios destacaron la continuidad de la pelea bajo una lluvia intensa, mientras otros señalaron los riesgos asociados a competir sobre una superficie mojada. La atención se concentró en el golpe final y en la imagen de Myo Oo tendido sobre el ring bajo la tormenta. La intervención rápida del árbitro evitó que el peleador de Myanmar recibiera castigo adicional tras la caída.

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