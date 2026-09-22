Teleshow

El emotivo álbum de Marina Borensztein para su hija en su cumpleaños: "Te felicito por vivir la vida que querés"

La escritora compartió una serie de postales familiares para acompañar a Malena, que cumple 27 años y vive en Londres. Además, adelantó cuándo viajará desde Madrid para reunirse con ella

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Junto a su madre Berta, esposa del reconocido Tato Bores, y su niña en brazos, la escritora eligió esta foto para su álbum íntimo
Guardar

Marina Borensztein celebró los 27 años de su hija Malena con un álbum familiar que cruzó Madrid, Londres y varias generaciones. La escritora eligió las redes sociales para acompañar a la distancia a la joven, a quien llama Poupe, y reunió postales de su infancia, de los afectos que marcaron su historia y de los vínculos que construyó con el paso de los años.

Malena vive en Londres, mientras que Marina reside en Madrid, España, junto a su pareja, Oscar Martínez. La distancia no impidió el festejo: la hija de Tato Bores publicó un carrete de imágenes para homenajear a su única hija en el día de su cumpleaños y también adelantó que viajará la próxima semana a la capital inglesa para compartir la celebración en persona.

PUBLICIDAD

Las fotos trazaron un recorrido íntimo. Hubo postales de Malena bebé junto a una Marina mucho más joven, tardes de playa, paseos por un parque y escenas que dejaron ver la complicidad entre madre e hija. En cada imagen se asomó una parte de la vida que ambas compartieron antes de que los kilómetros separaran sus rutinas cotidianas.

Entre las fotografías apareció una postal especialmente significativa: un atardecer frente al mar con Berta Szpindler, la madre de Marina y esposa de Tato Bores. Berta, que murió en 2020, formó parte central de la familia Borensztein y su recuerdo volvió a estar presente en esta fecha especial para Malena.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La escritora eligió compartir con sus seguidores el cumpleaños de su Poupé, como llama cariñosamente a su hija

La publicación también incluyó una imagen de la joven con su padre, Jorge Leyba, expareja de Marina. A ese retrato se sumaron varias fotos junto a Oscar Martínez, quien ocupa un lugar importante en el entorno familiar. Malena y el actor consolidaron un vínculo cercano, que quedó reflejado en distintas escenas de la intimidad compartida.

“¡Feliz cumpleaños mi Poupé! Te deseo todo lo mejor de la vida en este nuevo comienzo y más coraje para seguir construyendo. Te admiro y te felicito por todo lo que estás haciendo con tu vida que es vivir la vida que querés. Te amo hasta el más “finito y más allá”…”, dejó plasmado Marina al lado del carrete de fotos.

Lejos de las grandes declaraciones, Marina eligió una frase breve para resumir lo que siente por su hija. En una historia de Instagram la definió como “toda mi vida”. El mensaje acompañó el cumpleaños número 27 de Malena y puso en palabras el lazo que las une, aun cuando cada una transita su día a día en una ciudad diferente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El actor logró una relación afectuosa y de cercanía con la joven que este martes cumple 27 años

El apodo Poupe, que remite a muñeca en francés, también forma parte de esa intimidad. Con ese nombre cariñoso, Marina suele referirse a Malena, fruto de su relación anterior a Oscar Martínez. Madre e hija compartieron distintos momentos públicos a lo largo de los años, aunque en esta oportunidad el foco estuvo puesto en las imágenes familiares y en los recuerdos que eligió rescatar.

La cercanía de Malena con Martínez se construyó desde el afecto y la convivencia. Marina y el actor llevan casi dos décadas juntos y conformaron una familia ensamblada entre Buenos Aires, Madrid y los viajes que impone la vida profesional y afectiva de cada uno. En agosto, la escritora celebró 19 años de relación con el intérprete mediante una carta en la que lo llamó “mi compañero, mi amigo, mi maestro, mi familia, mi amante, mi amor”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con motivo de los 27 años de su única hija, la escritora seleccionó algunas fotos significativas de su vida juntas

Ahora, el cumpleaños de Malena volvió a reunir esas historias en una misma publicación: la presencia de su padre, el recuerdo de su abuela Berta, las fotos con Oscar y la mirada de una madre que eligió revivir momentos de distintas etapas. La próxima semana, Marina viajará a Londres para sumarse al festejo y abrazar a Poupe en su nuevo año.

Antes del viaje, Marina seguirá cerca de Malena a través de las llamadas, los mensajes y las fotos que se intercambian. El encuentro en Londres permitirá que madre e hija celebren juntas, lejos de Madrid, una fecha que ambas guardarán entre los recuerdos familiares compartidos de este año.

Temas Relacionados

LondresCumpleañosFamiliaMarina BorenzsteinOscar Martínez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

La ex Gran Hermano vivió semanas de incertidumbre a causa de su salud y finalmente le puso nombre al trastorno autoinmune que sufre

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La modelo habló del proceso emocional que implica avanzar con el destete y relató con humor cómo el pequeño Cruz expresa sus pedidos con total claridad

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Un breve mensaje de la actriz en Instagram despertó especulaciones después de que el influencer recreara la escena viral junto al delantero

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

El conductor compartió una foto familiar y recuperó el texto que redactó en 2009 para despedir a Ada, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

Cristian Figueroa se llevó los elogios de Abel Pintos y de Jimena Barón y una inolvidable ovación del público luego de su actuación a dúo

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

AMÉRICA

República Dominicana reduce las importaciones de arroz ante el aumento de los inventarios locales

República Dominicana reduce las importaciones de arroz ante el aumento de los inventarios locales

La paradoja climática: alerta por sequía y lluvias que provocan inundaciones en El Salvador

La Procuraduría de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil durante los primeros ocho meses

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

El Alzheimer puede comenzar 20 años antes de los síntomas, según especialista salvadoreño

MALDITOS NERDS

Edward Berger dirigirá ‘Guerra mundial Z 2′ con el regreso de Brad Pitt

Edward Berger dirigirá ‘Guerra mundial Z 2′ con el regreso de Brad Pitt

Cronos: Lazarus revela su combate agresivo en un nuevo trailer de Bloober Team

Game Pass recibe a ‘Well Dweller’, uno de los juegos mejor valorados de 2026

Microsoft acerca a Xbox una recompensa por completar todos los logros de un juego

REVIEW | Control Resonant - La narrativa por encima de todo

DEPORTES

El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio reglamentario que habrá en la definición del Torneo Clausura

El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio reglamentario que habrá en la definición del Torneo Clausura

La primera señal positiva que dio Lionel Scaloni de cara a la renovación del contrato tras el Mundial 2026

Las curiosas fotos de Lothar Mattähus y su novia de 27 años Theresa Sommer en el Oktoberfest: “Estaban acaramelados”

Simone Biles reveló que tres ladrones enmascarados irrumpieron en su casa y se robaron su Porsche GTS

El impactante nocaut bajo una intensa tormenta en Camboya que recorre el mundo