El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de España

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Un informe de El día después, el programa que emite Movistar Plus en España, reconstruyó los intercambios verbales entre Cristian Cuti Romero, Giuliano Simeone y Jude Bellingham durante el clásico de Madrid. Las imágenes, acompañadas por una lectura de labios, expusieron la secuencia de reclamos, insultos y gestos que se extendió durante distintos pasajes del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Tras el partido, el Cholo Simeone y el marcador central argentino tuvieron ásperas respuestas a los reclamos de la Casa Blanca, mientras que el club se burló en redes sociales.

El foco inicial de la tensión estuvo en una infracción de Cuti Romero sobre el mediocampista inglés. En el Real Madrid entendían que la acción debía ser castigada con expulsión y Bellingham se acercó al argentino cuando todavía estaba tendido sobre el césped. Según la reconstrucción del programa español, el futbolista del conjunto blanco le reclamó: “Es roja, es roja. Es por eso que hace así”, en alusión a la permanencia del defensor sobre el piso.

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Álex Baena intervino para separar a Bellingham de Romero, aunque el inglés mantuvo sus protestas ante la decisión arbitral. El reclamo le costó una tarjeta amarilla. Del otro lado, el zaguero cordobés expresó su fastidio por las sanciones y lanzó frases que fueron captadas por el informe: “Es imposible contra ellos” y “es imposible contra ustedes, les cobran todo”.

Cerca del final del primer tiempo, una recuperación de Romero derivó en otro choque entre ambos jugadores. El defensor le quitó la pelota a Bellingham y el inglés reclamó una falta. De acuerdo con el video de El día después, el argentino le pidió a su adversario que dejara de protestar y le dijo que dejara de llorar.

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La respuesta de Bellingham fue inmediata. El volante se acercó cara a cara con Romero para increparlo, mientras el futbolista de la selección argentina contestó: “Cerrá el o...”. El inglés respondió con un “Fuck you” y la confrontación siguió con recriminaciones vinculadas a los antecedentes de ambos en el plano internacional.

“No, cagón tú. Eres un cagón”, habría dicho Bellingham, según la transcripción difundida por el programa español. Romero replicó: “Llora, lloraste allá”, en una frase que aludiría al enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, en el que los Albicelestes dieron vuelta el marcador a poco para el final y clasificaron a la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El intercambio continuó con Bellingham, quien le recordó al defensor: “Con Messi hablas muchísimo, aquí nada. Con Messi hablas mucho”.

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Romero volvió a responder con un “llorón” y realizó un gesto con la mano para que el inglés siguiera hablando. El informe no solo mostró las expresiones entre ambos, sino también el modo en que el conflicto se prolongó mientras el árbitro intentaba mantener el control del partido.

Vale recordar que el cruce verbal entre ambos futbolistas se extendió durante buena parte del primer tiempo del encuentro, que terminó con victoria colchonera por 2-1. La tensión entre los dos defensores comenzó en una jugada en la que Romero anticipó un balón en campo propio e intentó iniciar la salida de su equipo. Bellingham intervino en la disputa y se tiró al suelo.

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El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias dejó continuar el juego en primera instancia, pero retrocedió para sancionar una falta del mediocampista inglés cuando el Atlético perdió la posesión. Mientras el juez amonestaba a Bellingham, este le señaló una marca en la rodilla producto de un contacto con Romero. Las imágenes mostraron que el argentino llegó primero al balón, aunque al intentar la trabada apoyó su pie sobre la rodilla izquierda del jugador del Real Madrid. Tras la revisión en el VAR, el árbitro anuló la amonestación a Bellingham y le mostró la tarjeta amarilla a Romero por considerar que se trató de una acción temeraria.

En redes sociales también fue viral un video en el que realizaron una lectura de labios, en la que le atribuyeron al ex Borussia Dortmund la frase “¡Qué vergüenza, madre mía!, dos rojas tenían para sacar, dos... hijo de la gran p...”.

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Un video muestra un intercambio verbal entre el futbolista Jude Bellingham y Cuti Romero

El conflicto no se limitó al duelo entre Romero y Bellingham. En otra acción del partido, el inglés se enfureció por una entrada de Giuliano Simeone, hijo del entrenador Diego Simeone, y fue a buscarlo. Los dos quedaron frente a frente mientras otros futbolistas del Atlético de Madrid se acercaban para evitar que la situación escalara.

“Qué, qué”, respondió Giuliano al reclamo de Bellingham, según la lectura de labios presentada por el programa. El atacante argentino también le habría dicho “la c... de tu madre”. Bellingham contestó otra vez con un “Fuck you”, mientras el capitán del Atlético, Koke Resurrección, trataba de retirar al mediocampista inglés de la escena. “Calma, hermano”, le pidió el español a Bellingham en medio del tumulto. La intervención de los compañeros impidió que el cruce pasara a mayores, aunque el clima se mantuvo tenso durante el resto del encuentro.

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Con este resultado, el Colchonero trepó al segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga con 16 unidades, al igual que Betis, lo que lo posiciona a cinco del líder Barcelona. El Merengue, por su parte, quedó en el cuarto lugar con 15 puntos.

Los dirigidos por Diego Simeone volverán a tener acción este sábado, desde las 11.15, cuando visite al Alavés (es una de las sorpresas del certamen, al figurar en la sexta posición con 11 puntos). Los de José Mourinho, por su parte, recibirán el mismo día al Villarreal, 9° con 8 unidades.

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