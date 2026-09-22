Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron The Turf, el pub ubicado junto al estadio Racecourse Ground de Wrexham (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Wrexham sumó un nuevo movimiento fuera de la cancha. Sus dueños, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, compraron The Turf, el pub ubicado junto al Racecourse Ground, el estadio del club galés.

La operación fue anunciada el 21 de septiembre. Con esta compra, el club, el estadio y el pub quedan bajo el mismo grupo propietario. El local fue adquirido a Admiral Taverns y continuará abierto tanto en los días de partido como en las jornadas sin actividad deportiva.

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Para entender qué representa The Turf, hay que pensarlo como el lugar donde los hinchas se reúnen antes de los partidos y después del pitazo final. Sin embargo, su relación con el club va más allá de esa función: los registros indican que Wrexham fue fundado allí en 1864.

La dirigencia informó que busca asegurar la continuidad del establecimiento y evaluar mejoras para los hinchas en la zona de Mold Road. La compra se produjo mientras avanza la ampliación de la tribuna Kop, como parte de las obras de renovación del Racecourse Ground.

The Turf continuará abierto en los días de partido y en las jornadas sin actividad deportiva (The Turf)

El pub y su vínculo histórico con Wrexham

Los pubs son lugares tradicionales del Reino Unido que funcionan como espacios de reunión. En el fútbol, suele ser un punto de encuentro para los hinchas antes y después de los partidos, con una relación estrecha con la identidad de cada club.

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The Turf, conocido tiempo atrás como Turf Tavern, cumple esa función en Wrexham. Su cercanía con el estadio lo convirtió en una referencia para los aficionados locales y para los visitantes que llegaron en mayor número tras la proyección internacional del club en los últimos años.

El actual administrador, Wayne Jones, continuará al frente del negocio. Lleva dos décadas como responsable del pub y destacó que el local seguirá vinculado al equipo. Jones recordó que, hasta la década de 1940, los futbolistas se cambiaban en el establecimiento antes de salir al campo de juego. Ese dato explica la singularidad del lugar.

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Según detalló la BBC, dicha compra apunta a proteger el pub e integrar formalmente los tres espacios: la institución, el estadio y el local.

Wrexham busca preservar el funcionamiento del pub e invertir en la experiencia de los hinchas en Mold Road (The Turf)

El club incorporó al pub a su estructura

Reynolds y McElhenney compraron Wrexham en 2021, cuando el equipo jugaba en la quinta categoría del fútbol inglés. Desde entonces, el club logró varios ascensos hasta llegar al Championship, la segunda división, y amplió su visibilidad internacional a través de la serie documental Welcome to Wrexham.

La adquisición de The Turf forma parte de esa transformación institucional. El objetivo declarado es conservar el funcionamiento habitual del local, asegurar su continuidad e invertir en la experiencia de los hinchas. Entre las opciones mencionadas por el club figura la mejora de la zona de aficionados ubicada junto al pub durante los días de partido.

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Eric Allyn, representante de los inversores minoritarios de la familia Allyn, señaló que el pub se convirtió en un punto de referencia desde que su grupo ingresó a la estructura accionaria mediante Red Dragon Ventures en 2024. “Al incorporar The Turf al grupo, aseguramos el futuro a largo plazo del pub y preservamos su historia y la del club”, afirmó en declaraciones recogidas por The Sun.

El anuncio mantiene a Jones como administrador del pub, una decisión que garantiza continuidad en la gestión diaria del lugar. El club indicó que los clientes y los hinchas no verán cambios inmediatos en el funcionamiento de The Turf.

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La ampliación de la tribuna Kop prevé que el Racecourse Ground supere los 18.000 espectadores antes de la temporada 2027-28 (AP)

Wrexham avanza con la ampliación de su estadio

La compra del pub coincide con la remodelación del Racecourse Ground. El proyecto incluye la ampliación de la tribuna Kop y prevé que el estadio supere los 18.000 espectadores antes de la temporada 2027-28.

La cancha, considerada la más antigua del mundo entre las que continúan en uso para partidos internacionales, es otro eje de la estrategia del club. A medida que aumenta la presencia de visitantes y crece la base de aficionados, el entorno del estadio adquiere un mayor valor deportivo y comercial.

Para los hinchas, The Turf seguirá siendo el punto de encuentro antes de entrar a la cancha y después de cada partido. La diferencia es que ahora forma parte del mismo grupo que controla al club y al estadio. talkSPORT informó que la operación también contempla nuevas actividades para las jornadas de fútbol en esa zona.

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