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5 alimentos que no deberían ir en la puerta de la heladera

Una correcta organización doméstica reduce la exposición de productos sensibles a cambios de temperatura y permite separar las preparaciones listas para consumir de las materias primas crudas

Ilustración en acuarela de un refrigerador abierto con alimentos en frascos, botellas, recipientes y verduras.
La puerta de la heladera registra mayores variaciones de temperatura que los estantes interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La puerta de la heladera parece un lugar práctico para guardar los alimentos de uso diario, pero es también el sector con mayores cambios de temperatura. Cinco grupos de alimentos perecederos deben mantenerse fuera de ese espacio para reducir el deterioro y los riesgos de contaminación.

La regla parte del control del frío. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda conservar la heladera por debajo de 5℃ (41℉). Recuerda que el frío desacelera el crecimiento bacteriano, aunque no lo detiene por completo.

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Infografía con ilustraciones de una heladera y secciones sobre la ubicación de leche, huevos, quesos, carnes, vegetales y aderezos.
Un termómetro para electrodomésticos permite comprobar que la heladera funciona a 4 ℃ o menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como la puerta recibe aire más cálido cada vez que se abre, conviene reservarla para productos de mayor estabilidad, como condimentos, aderezos y bebidas.

Una guía de EatingWell, sitio especializado en alimentación, firmada por Alex Loh señala que la ubicación de cada producto dentro del equipo incide en su conservación. La recomendación coincide con los criterios de inocuidad de organismos sanitarios: los alimentos crudos deben separarse de los listos para consumir y permanecer protegidos de posibles derrames.

1. La leche

Un vaso de vidrio con leche fría y gotas de condensación sobre una mesa de madera, junto a una jarra de cerámica blanca y una ventana.
La leche conserva mejor su calidad en una repisa interior y alejada de la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche no debería ir en los estantes de la puerta, aun cuando el envase encaje allí con facilidad. Su temperatura cambia con cada apertura, una condición que puede acelerar la pérdida de calidad. El lugar indicado es una repisa interior, preferentemente hacia el fondo, donde el frío suele ser más estable.

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La OMS aconseja refrigerar de inmediato los alimentos perecederos y no conservarlos durante más tiempo del necesario. Por eso, además de elegir una zona interior, resulta importante mantener el envase bien cerrado y respetar las instrucciones de almacenamiento y fecha indicadas en la etiqueta.

2. Los huevos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los huevos permanecen protegidos de golpes y olores cuando se guardan en su cartón original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos requieren una temperatura uniforme. La puerta no ofrece esa estabilidad y tampoco protege de la misma manera frente a golpes o movimientos. Mantenerlos en su cartón original, sobre una repisa interior, ayuda a evitar pérdidas de humedad y limitar la absorción de olores de otros alimentos.

La tabla de conservación de FoodSafety.gov, portal respaldado por agencias federales de Estados Unidos, establece que los huevos crudos con cáscara pueden conservarse entre tres y cinco semanas en una heladera a 4 ℃ (40 ℉) o menos. Esa referencia no reemplaza las indicaciones del envase ni las normas locales, que deben priorizarse.

3. La carne y aves crudas

Seis cortes de carne roja cruda, gruesos y congelados, cubiertos de cristales de hielo, dispuestos en una bandeja de plástico blanco sobre una mesa gris oscura.
Las carnes y aves crudas necesitan recipientes cerrados para evitar derrames y contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carnes y aves crudas no deben colocarse en la puerta. Si sus jugos se filtran, pueden entrar en contacto con otros productos. Las oscilaciones térmicas de ese sector no favorecen su conservación. La ubicación más segura es la repisa inferior, dentro de un recipiente cerrado o envueltas de forma que impida los derrames.

La separación entre alimentos crudos y preparados reduce el riesgo de contaminación cruzada. La OMS recomienda guardar las carnes, aves y productos del mar en recipientes cerrados o bien envueltos, cerca de la parte baja del refrigerador. También aconseja no sobrecargar el aparato, ya que una circulación deficiente del aire puede afectar su capacidad de enfriamiento.

4. Las frutas y verduras

Interior de un refrigerador abierto, mostrando estantes llenos de diversas frutas como fresas, uvas y aguacates, y verduras como lechugas, zanahorias, pimientos y tomates, junto a botellas y frascos.
Algunas frutas y hortalizas no requieren refrigeración y deben conservarse fuera del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar frutas y verduras en la puerta facilita el acceso, aunque no es la ubicación más adecuada para todas. Los cajones para vegetales están diseñados para ayudar a regular la humedad. Cuando el modelo lo permite, es conveniente separar frutas y verduras porque sus necesidades de humedad pueden diferir.

Estos compartimientos también disminuyen la exposición directa a los cambios de temperatura de la puerta. Antes de guardar cada producto, corresponde verificar si necesita refrigeración: no todas las frutas y hortalizas se conservan mejor bajo frío. Además, deben mantenerse apartadas de carnes y aves crudas.

5. El queso

Primer plano de una tabla de madera con una variedad de quesos, uvas rojas y verdes, nueces, albaricoques secos y una ramita de romero.
El queso mantiene mejores condiciones en una zona interior con temperatura estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso tampoco debería permanecer en la puerta por las variaciones de temperatura. En las heladeras que cuentan con un cajón angosto destinado a productos lácteos o fiambres, ese espacio puede ofrecer una alternativa. De lo contrario, una repisa interior resulta preferible.

La pauta general es evitar que los alimentos perecederos dependan de la zona más expuesta al aire del ambiente. Mantener la heladera a 4 ℃ (40 ℉) o menos permite conservarlos dentro de un rango recomendado por FoodSafety.gov. Un termómetro para electrodomésticos puede servir para comprobarlo cuando el equipo no muestra la temperatura.

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