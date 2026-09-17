India sostuvo que defenderá sus intereses ante los posibles aranceles de EEUU por la compra de crudo ruso

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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El Gobierno de India afirmó este jueves que adoptará “todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos” después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley que autoriza aranceles de hasta el 100% contra países que compren petróleo y gas de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio señaló que Nueva Delhi ya expuso sus preocupaciones en reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. La Cancillería advirtió que la eventual aplicación de gravámenes punitivos tendría consecuencias sobre la relación bilateral y el mercado internacional de energía.

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“La parte india ha dejado patente su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos. El Gobierno colaborará estrechamente con las organizaciones empresariales e industriales de la India para hacer frente a las consecuencias de estos acontecimientos”, indicó el ministerio en un comunicado.

Nueva Delhi reafirmó que su política energética se orienta a garantizar el suministro para sus habitantes. “La India mantiene un firme compromiso de garantizar la seguridad energética para sus 1.400 millones de habitantes. Continuará haciéndolo mediante la diversificación de las fuentes de suministro y basándose en la dinámica cambiante del mercado”, añadió.

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La reacción se produjo tras la aprobación, a última hora del miércoles, de la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026. La Cámara de Representantes avaló el proyecto por 262 votos a favor y 159 en contra, después del respaldo que recibió en agosto en el Senado. La norma faculta al presidente Donald Trump a imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de crudo y gas rusos. La ley no establece la aplicación automática de esas tarifas y queda pendiente de la firma presidencial para entrar en vigor.

Nueva Delhi reafirmó que su política energética se orienta a garantizar el suministro para sus habitantes (Archivo)

Durante el año fiscal 2026, cerca de un tercio del petróleo importado por India procedió de Rusia, según el centro de estudios Global Trade Research Initiative. La legislación también podría afectar a China, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán.

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Las refinerías de India casi duplicaron sus compras de petróleo ruso en marzo, hasta 2,25 millones de barriles diarios, en las semanas posteriores al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El aumento respondió, en parte, a exenciones temporales otorgadas por Washington.

Los envíos de crudo desde Rusia alcanzaron un récord de 2,81 millones de barriles diarios en julio, según datos de la firma de inteligencia comercial Kpler. En agosto, las importaciones descendieron a 2,07 millones de barriles diarios.

Nueva Delhi recurrió al suministro ruso para afrontar la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente, pese a la invasión rusa de Ucrania y a la presión de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales para reducir las compras a Moscú.

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La aprobación del paquete de sanciones contra Moscú en la Cámara de Representantes contó con el apoyo de 58 demócratas, pese a que 152 legisladores de ese partido votaron en contra por las nuevas facultades arancelarias que recibiría el presidente Donald Trump. Siete republicanos también rechazaron la medida.

La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para facultar a Trump a imponer más sanciones a Rusia (Europa Press/Archivo)

Los republicanos que se opusieron plantearon reparos por motivos vinculados con el libre mercado o con una posición no intervencionista. Los partidarios de la norma sostuvieron que se requiere una mayor presión económica sobre Rusia, ya que la invasión a gran escala de Ucrania transita su quinto año y no existen avances hacia un acuerdo de paz.

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Activistas proucranianos celebraron la votación y mencionaron los ataques rusos contra objetivos civiles. Funcionarios de Kiev informaron que un ataque con drones contra vehículos de transporte en el sur de Ucrania dejó cinco muertos el miércoles.

“Es la respuesta correcta a la negativa de Rusia a poner fin a su terrorismo: presión sin componendas sobre el agresor para dejar sin fondos a su maquinaria de guerra”, escribió en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga,

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, promovió la aprobación de la legislación y pidió al Congreso que incrementara la presión sobre Moscú para forzar una negociación. “Así que ahora Putin está perdiendo 30.000 soldados al mes... son muchas bajas, pero no quiere detener esta guerra”, afirmó Zelensky durante una visita a Washington en julio, que incluyó una reunión con Trump. “Así que ahora la iniciativa no está en manos de Putin”, agregó el mandatario ucraniano.

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(Con información de EFE y AFP)