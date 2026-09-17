El desgarrador testimonio de una de las cinco familias que perdieron todo en un incendio: “No sabemos dónde nos vamos a meter”

(Fuente: ElDoce.tv)

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Un incendio registrado el miércoles por la tarde en barrio Ampliación Palmar, en la ciudad de Córdoba, destruyó el lugar donde residían varias familias y provocó la pérdida de viviendas, documentos y pertenencias. El galpón afectado tenía aproximadamente 900 metros cuadrados y dentro se alojaba a varias personas.

El predio, ubicado en la esquina de Machoni y Alcaraz, frente a la escuela Emilio Sánchez, había funcionado años atrás como centro comercial. Con el tiempo fue dividido en diez habitaciones y pasó a ser habitado por distintos grupos familiares en situación de vulnerabilidad.

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El incendio generó una columna de humo visible desde distintos puntos del barrio. Cuatro dotaciones de la Subdirección de Bomberos de la Policía de Córdoba trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

De acuerdo con la información publicada por ElDoce.tv, las personas que estaban dentro del predio pudieron salir por sus propios medios. Durante el operativo, varios ocupantes recibieron atención del servicio de emergencias 107 por inhalación de humo y controles clínicos, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

El galpón contaba con una decena de dormitorios y una importante cantidad de objetos acumulados en su interior. Esa situación habría favorecido la rápida propagación del fuego, según los primeros datos difundidos tras el siniestro. Los bomberos lograron contener las llamas dentro del predio e impedir que alcanzaran las viviendas cercanas.

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Las personas que se encontraban dentro lograron salir por sus propios medios

La destrucción alcanzó las habitaciones, muebles y objetos personales de quienes vivían en el lugar. Tras la intervención, las familias permanecieron en la vía pública mientras se evaluaba el estado de la construcción, que presentaba riesgos de derrumbe en algunos sectores.

Rocío Silva, una de las vecinas afectadas, relató que su familia perdió las viviendas que ocupaba dentro del inmueble. “Perdimos todo: la casa de mi mamá, la mía, es destrucción total. Los vecinos tienen peligro de derrumbe. Quedamos con lo puesto porque el fuego arrasó con todo. Somos gente que hace 17 años vivimos acá, tenemos las escrituras, pudimos comprarlo. Fueron 17 años de esfuerzo y ahora son escrombro y ceniza”, afirmó en diálogo con Telenoche.

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Silva también sostuvo su preocupación por los niños que vivian en el lugar: “Los chicos se quedaron sin nada para ir al colegio. Defensa Civil nos dejó un papel que no sabemos para qué sirve. Nadie te dice dónde van a dormir las criaturas. No sabemos dónde nos vamos a meter. Se está cayendo todo a pedazos”.

Leonardo Moreyra, otro de los afectados, contó que intentó recuperar algunas pertenencias cuando comenzó el incendio, pero la intensidad de las llamas se lo impidió. “Solo atiné a sacar a mi hija de mi casa”, relató. El hombre vinculó el inicio del fuego con un posible cortocircuito en una de las habitaciones, una versión que forma parte de los testimonios recogidos en el lugar.

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El subcomisario Agustín Medina, integrante de Bomberos, informó que no se registraron traslados a hospitales. Sin embargo, el personal sanitario asistió a algunos de los ocupantes por la exposición al humo. El operativo incluyó tareas de extinción, enfriamiento y relevamiento de los daños dentro de la estructura.

La Policía de Córdoba y los bomberos deberán establecer el punto de origen y las circunstancias en las que se inició el fuego. Hasta el momento, no se difundió un peritaje oficial que confirme la hipótesis del desperfecto eléctrico.

Las autoridades continuarán con las pericias para determinar el origen del siniestro y el nivel de daño estructural del edificio. Mientras tanto, los damnificados esperan definiciones sobre asistencia y alojamiento luego de que el fuego dejara inutilizable el espacio en el que vivían.

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