Política

Ernesto Sanz habló de las elecciones 2027: "La reelección de Milei no es un hecho, es un relato del Gobierno"

El ex senador radical cuestionó la polarización en la que se encuentra el país actualmente: “kichnerismo o mileismo”. Además, no descartó presentarse como candidato el año entrante, así como aseguró que podría entusiarmarse con la conformación de una coalición como lo fue Cambiemos en 2015

El ex senador valoró la gestión del gobierno de Javier Milei, destacó el papel de las PASO y abordó el panorama de las alianzas de la oposición en el país
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Luego de varios años alejado de las entrevistas, el exsenador radical Ernesto Sanz dejó claro su postura ante la realidad actual del país, así como analizó el escenario de cara a las elecciones 2027. Frente a esto, destacó que “la reelección de Milei no es un hecho” y la definió como parte del relato oficialista. Luego, reclamó que “el peronismo explicite su propuesta para el país porque si no dice nada es grave” y anticipó que buscará trabajar para impedir otro mandato del presidente Javier Milei.

El radical planteó que la polarización entre el Gobierno de Javier Milei y el peronismo puede impedir la construcción de una alternativa política, por lo que sostuvo que la discusión pública atraviesa un momento de debilitamiento institucional. De esta manera, reclamó una oferta electoral más amplia, con partidos, internas competitivas y propuestas de mediano y largo plazo. También cuestionó tanto al kirchnerismo como al oficialismo libertario por sus estilos de conducción y su relación con las instituciones.

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Según su diagnóstico, la política cambió y adquirió una lógica “líquida, gelatinosa”, en la que se diluyeron las instituciones, los partidos y los valores. En ese sentido, consideró que ese proceso afecta el funcionamiento de la democracia y deteriora la confianza ciudadana, especialmente entre los jóvenes.

El problema de fondo impacta en la democracia, en su funcionamiento y en la convicción democrática de los ciudadanos”, sostuvo. Por esto mismo, de cara a las elecciones del año entrante y los nombres que empiezan a sonar como candidatos, dijo: “No reniego de los outsiders, pero a mí me importan más los partidos que las personas con sustento y mirada integral y controles internos”-

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En su lectura, el sistema político tiene dos protagonistas centrales. Por un lado, ubicó al oficialismo, que apuesta a la reelección de Javier Milei y presenta ese objetivo como su plan para el país. Por el otro, señaló al peronismo, al que cuestionó por no exhibir una propuesta renovada ni dirigentes diferentes.

El dirigente sostuvo que la confrontación entre ambas fuerzas perjudica a la Argentina porque limita el debate sobre soluciones de fondo. “Si es pollo o pasta, estamos jodidos”, resumió.

Ernesto Sanz afirmó que la reelección de Javier Milei no es un hecho y rechazó el relato oficialista sobre las elecciones presidenciales.
Ernesto Sanz afirmó que la reelección de Javier Milei no es un hecho y rechazó el relato oficialista sobre las elecciones presidenciales.

Para ello, planteó la necesidad de mejorar esa oferta y de construir canales de diálogo entre espacios con vocación de Gobierno. Así, mencionó al exministro de Economía Hernán Lacunza —uno de los candidateados del PRO— como una de las figuras que, según su opinión, reúne formación y una mirada realista, y se preguntó si el radicalismo podría aportar dirigentes con características similares.

También propuso recuperar mecanismos de competencia interna, denfendiendo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al considerar que pueden ordenar a la oposición, aportar transparencia y fortalecer el sistema democrático. “Hay un 50% de los argentinos pero no es homogéneo y no se puede absorber a todos. Hay que mirar más allá. Puede ser 3 o 4 fuerzas disputando con PASO y ballotage, será un paso cualitativo enorme. Lograr un régimen de competencia entre todos y no la polarización”, señaló.

El exponente radical dijo que podría entusiasmarse con una construcción semejante a Cambiemos en 2015, integrada por sectores del PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y el socialismo.

Pese a que reconocó que el Gobierno libertario logró ordenar la inflación y el déficit fiscal, cuestionó que ese esquema pueda trasladar sus resultados a los ingresos, las pequeñas y medianas empresas y la reducción de la desigualdad.

A su entender, el modelo oficial se concentra en grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con foco en minería, gas y petróleo, mientras espera que los efectos macroeconómicos alcancen al resto de la economía; sin embargo, señaló que “este modelo no piensa en las pymes”.

En consecuencia, sostuvo que “la reelección de Milei no es un hecho, es un relato del Gobierno”.

Al enumerar las prioridades pendientes, mencionó cuatro cuestiones: Justicia, educación, sistema político y sistema monetario. Consideró que el Gobierno avanzó sobre el último punto, pero no observa respuestas suficientes en los demás.

Respecto del PRO, indicó que el partido enfrenta una “disyuntiva de hierro” entre preservar su peso en la Ciudad de Buenos Aires y mantener una presencia nacional y expresó que conversó con el expresidente Mauricio Macri hace algunos meses sobre ese escenario.

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