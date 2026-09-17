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El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La señal presentó la nueva edición del certamen con una parodia aérea en la que Wanda Nara ofició de azafata

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Después de mucho misterio, rumores e idas y vueltas con algunos participantes, MasterChef Celebrity (Telefe) anunció su fecha de estreno. Con Wanda Nara al frente, junto a los jurados y los 24 participantes de la competencia, el programa lanzó un divertido sketch antes de la final de Gran Hermano: Generación Dorada.

La pieza, titulada MasterChef: El Despegue, presentó a Nara y al jurado caracterizados como tripulación de un vuelo. A lo largo del video fueron apareciendo los concursantes que buscarán imponerse en el certamen culinario.

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“Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026”, expresó Wanda Nara en el corto, vestida como azafata. Los integrantes del jurado participaron de la misma puesta en escena, cada uno luciéndose como pasajeros de este vuelo.

El cierre incluyó el mensaje “Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando” y confirmó que el ciclo comenzará el lunes 28 de septiembre a las 22.15.

Quiénes son los ocho nuevos convocados para MasterChef Celebrity en Telefe
El jurado de MasterChef Celebrity 2026 estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana

La nueva edición contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como responsables de evaluar los platos de los famosos. Botana ocupará el lugar de Donato de Santis, quien comunicó al final de la temporada anterior que dejaba el programa.

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Aquella edición fue ganada por Ian Lucas. Tras la presentación de la nueva formación, Nara publicó en sus redes sociales una imagen con el jurado y escribió: “La tripulación de mis sueños”.

Marta Fort luce una camisa beige y un delantal blanco con el logotipo rojo de MasterChef en un estudio de fotografía
Marta Fort posa con el delantal del programa durante una sesión fotográfica para el certamen MasterChef Celebrity

La conductora también compartió una foto con el uniforme utilizado en el sketch y reveló: “Mi profesión frustrada”.

L-Gante quedó fuera del certamen

La lista de figuras de la próxima temporada de MasterChef Celebrity tuvo un cambio antes de las grabaciones: L-Gante quedó fuera del ciclo y Mike Amigorena fue anunciado como su reemplazo. El músico, cuyo nombre es Elián Valenzuela, había integrado la nómina inicial de participantes.

Con esa modificación, los concursantes confirmados son China Ansa, Luck Ra, Lizy Tagliani, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, More Beltrán, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Pachu Peña, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Alejandro Lerner, Seba Presta, Rocío Robles, Paula Trapani, Campi, Hernán Drago, Pablo Giralt, Karina Jelinek, Juli Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida y Amigorena.

MasterChef Celebrity 2026 confirmó que se estrenará en Telefe el lunes 28 de septiembre a las 22.15 con Wanda Nara como conductora
MasterChef Celebrity 2026 confirmó que se estrenará en Telefe el lunes 28 de septiembre a las 22.15 con Wanda Nara como conductora

Según informó Ángel de Brito en LAM, por América TV, la decisión de apartar a Valenzuela fue tomada por Telefe. El periodista sostuvo que la medida se produjo en medio de inconvenientes con la producción y de una causa judicial por una denuncia de presuntas amenazas con armas, que derivó en allanamientos en General Rodríguez.

De Brito afirmó que el canal también tuvo en cuenta presuntos incumplimientos en actividades previas al inicio del programa. “La realidad es que lo bajó Telefe”, aseguró al aire. De acuerdo con su versión, el cantante no habría asistido a algunas clases de cocina previstas para los participantes ni respondido mensajes del equipo de producción.

El conductor señaló además que Wanda Nara pretendía que L-Gante continuara en la competencia, aunque la resolución final habría sido de la señal. El formato contempla extensas jornadas de grabación y compromisos promocionales, una dinámica para la que, según dijo De Brito, el artista no podía comprometerse por completo.

L-Gante quedó fuera de MasterChef Celebrity antes de las grabaciones y Telefe anunció a Mike Amigorena como su reemplazo
L-Gante quedó fuera de MasterChef Celebrity antes de las grabaciones y Telefe anunció a Mike Amigorena como su reemplazo

La denuncia que involucra a Valenzuela fue presentada por una vecina de General Rodríguez, quien lo acusó de presuntas amenazas con armas. La investigación ordenó tres allanamientos, entre ellos uno en la vivienda del músico y dos en casas ubicadas dentro del country Terravista.

Los procedimientos fueron dispuestos por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. La causa continúa en etapa de investigación judicial.

En paralelo, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, contó en LAM que intentó contactarse con su hija tras conocerse la baja, pero no obtuvo respuesta porque se encontraba grabando. También indicó que habló con Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, y que el entorno del cantante se mostró sorprendido por la decisión, ya que él estaba entusiasmado con sumarse al certamen.

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