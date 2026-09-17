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Cuáles son los verdaderos riesgos del skincare en niños y adolescentes, según expertos

Estudios recientes vincularon el uso de rutinas virales con irritación cutánea y una peor percepción corporal en adolescentes, frente a lo cual la Academia Americana de Dermatología propone limitar el cuidado facial infantil a tres pasos básicos, adaptados a cada caso

Ilustración de una mujer con una cinta en la cabeza y parches bajo los ojos mientras se cepilla los dientes frente a un espejo.
Las rutinas virales de cuidado facial pueden incluir demasiados activos para la piel de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las rutinas de cuidado facial dejaron de ser un hábito asociado exclusivamente con adultos y se volvieron parte de los contenidos que consumen niños y adolescentes. La combinación de varios productos y activos, muchas veces elegidos por tendencias, plantea dudas sobre su necesidad y tolerancia en pieles jóvenes.

El auge de rutinas faciales en redes expone a niños a ingredientes irritantes

Un estudio publicado en 2025 en la revista Pediatrics detectó que las rutinas de cuidado facial difundidas en TikTok para menores suelen acumular productos e ingredientes con potencial irritante. Mientras el protector solar aparece con poca frecuencia.

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La investigación se suma a datos de 2026 que vinculan la compra de cosméticos motivada por redes con daño de la barrera cutánea y demoras en la consulta por acné.

Infografía con ilustraciones de cuidado facial, un teléfono celular, un carro de compras, texto explicativo e íconos de redes sociales.
Los contenidos de TikTok muestran combinaciones de productos con potencial irritante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Pediatrics revisó 100 videos de creadoras y creadores de entre 7 y 18 años. Cada publicación tenía, en promedio, 1,1 millones de visualizaciones y mostraba rutinas de seis productos. En el grupo de los 25 videos más vistos, los investigadores identificaron una media de 11 ingredientes activos potencialmente irritantes, con un máximo de 21.

La investigación advirtió que estas prácticas pueden favorecer irritación, dermatitis alérgica por contacto y mayor sensibilidad al sol. Apenas el 26,2% de los videos incluyó protector solar.

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Mujer con toalla color crema en la cabeza y toalla blanca en el cuerpo, sosteniendo un rodillo facial rosa de cuarzo en su mejilla.
La acumulación de ingredientes activos puede favorecer la irritación y la dermatitis alérgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio relacionó las compras guiadas por redes y problemas en la barrera cutánea

Un trabajo transversal publicado en julio de 2026 analizó a 408 pacientes con acné atendidos en una consulta dermatológica.

97,1% usaba redes sociales; 28,2% había comprado un cosmético después de verlo en esas plataformas y 34,1% había postergado la consulta médica a partir de recomendaciones virales.

Primer plano de una mujer de piel morena con una toalla en la cabeza, aplicando un líquido con un gotero en su mejilla.
Las compras motivadas por redes sociales se asociaron con daños en la barrera cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio encontró una asociación entre la compra de productos influida por redes sociales y el daño de la barrera cutánea. También identificó que el retraso en la consulta era más frecuente entre quienes tomaban TikTok como fuente de información. Alcanzó al 66,7% de ese grupo, frente al 49% de quienes se informaban mediante Instagram.

Entre los usuarios de TikTok, el 58,7% había adquirido productos aconsejados en redes, en comparación con el 40,4% de los usuarios de Instagram. Los autores señalaron, además, una mayor frecuencia de acné grave en el primer grupo. Al tratarse de una investigación observacional, los resultados muestran asociaciones y no permiten establecer una relación causal directa.

Una persona joven con acné, manos enjabonadas en el rostro, se mira en un espejo sobre un lavabo con un grifo y productos de higiene.
La exposición frecuente a contenidos de belleza se relaciona con una peor percepción corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a contenidos de belleza también alcanza a la percepción corporal

Un relevamiento presentado en junio de 2026 en el British Journal of Dermatology reunió respuestas de 612 adolescentes de 13 a 17 años. El 82% identificó a las redes sociales como su principal fuente de información sobre cuidado de la piel. Mientras que solo el 34% seguía una rutina considerada basada en evidencia.

El protector solar registró un uso diario del 27% y el 32% de los participantes informó efectos adversos vinculados a sus prácticas de cuidado facial. El estudio también halló una asociación entre una mayor exposición a contenidos de belleza y una peor percepción de la imagen corporal.

Los datos fueron publicados como resumen del congreso sobre la especialidad, por lo que sus conclusiones requieren la cautela propia de resultados que aún no cuentan con el detalle metodológico de un artículo completo.

Primer plano del ojo de una persona y una mano sujetando un cubo de hielo contra su piel, con parte de una prenda de vestir a rayas.
TikTok e Instagram concentran buena parte de la información sobre cuidado de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dermatología recomienda limitar los activos y ajustar la rutina a cada caso

La Academia Americana de Dermatología aconseja para niños y adolescentes una rutina acotada:

  • Limpiador suave
  • Crema hidratante sin fragancia
  • Protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior

También plantea que los retinoides, vitamina C y ácidos exfoliantes no deberían utilizarse en edades tempranas sin indicación profesional. Debido al riesgo de ardor, enrojecimiento y descamación.

La incorporación de un producto por vez y la prueba previa en una zona reducida de piel pueden ayudar a detectar intolerancias. Ante acné persistente, lesiones dolorosas, cicatrices, rosácea, eczema o reacciones después de usar cosméticos, las instituciones dermatológicas recomiendan una consulta profesional.

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