Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

La cantante Virginia Da Cunha posa junto a su pareja mientras se toman una fotografía frente a un espejo.

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Tras las críticas que recibió en redes sociales por la diferencia de edad con su pareja, Virginia Da Cunha redobló la apuesta con una imagen junto a Samir Jaliff y respondió a sus seguidores. La cantante compartió una foto con el DJ y productor musical, 19 años menor que ella, acompañada por un mensaje sobre los prejuicios.

“Hablando de morochos... para los que dicen que estoy robando, créanme que esto es puro WIN WIN”, escribió la exintegrante de Bandana al publicar la postal en su cuenta de Instagram ante sus más de 205 mil seguidores.

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Luego, Virginia Da Cunha se refirió a las limitaciones que, según planteó, pueden imponer las opiniones ajenas. “Dejen que la mente les arruine las infinitas posibilidades de disfrutar esta vida. Nunca crean que es tarde para ninguna cosa porque ahí es donde el cuerpo empieza lentamente a obedecer y morir. Anímense a más y eso tendrán”, expresó.

En la imagen, la artista aparece con un top negro tipo bandeau, pantalón negro con cordones rojos a los costados y el pelo recogido. A su lado, Samir Jaliff posa con el torso descubierto y un pantalón negro, que deja ver parte de sus tatuajes.

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Virginia Da Cunha contó que conoció a Samir Jaliff a los 44 años y cerró su mensaje con una defensa de vivir sin mandatos sobre la edad (Instagram)

El posteo reunió mensajes de apoyo de seguidores de la cantante. “Qué fuego los dos. Me encantan”, “Te aplaudo de pie, hermana. Sos una bomba con una inteligencia y sensibilidad enorme”, “Bien dicho, nena”, “¡Ufff tremendo factos! ¡Bellísimos!” y “Te banco tanto, reina” fueron algunas de las reacciones que recibió en la publicación.

Tras las críticas que recibió en redes sociales por la diferencia de edad con su pareja, Virginia Da Cunha volvió a referirse al tema en una serie de historias de Instagram. La cantante de Bandana, de 45 años, compartió imágenes de distintas etapas de su vida y cuestionó los mandatos vinculados a la edad, a propósito de su relación con Samir Jaliff, DJ y productor musical 19 años menor que ella.

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“La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”, escribió la artista sobre una de las postales que publicó. A partir de esa frase, repasó cómo vivió diferentes décadas y qué cambios atravesó en su vínculo con el cuerpo, la música y sus decisiones personales.

Virginia Da Cunha posa frente a un espejo en traje de baño con la frase "A mis 40..." tras recibir comentarios sobre la diferencia de edad con su pareja

El recorrido comenzó con una foto de sus 20 años. “La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos”, recordó Da Cunha al recuperar aquella imagen. La publicación dio paso a una mirada retrospectiva sobre una etapa marcada por exigencias físicas y una percepción de sí misma que hoy observa desde otra perspectiva.

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Luego, compartió una foto correspondiente a sus 25 y 30 años, período que definió con otras prioridades. “A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente”, señaló. En esas historias, la cantante evocó años atravesados por proyectos musicales y actividades que formaron parte de su rutina.

La artista también incluyó una selfie frente al espejo, en bikini, tomada cuando tenía 40 años. La imagen llevaba una breve referencia a esa edad y se integró a la secuencia de recuerdos que eligió mostrar a sus seguidores.

La cantante de Bandana, de 45 años, volvió a hablar en historias de Instagram sobre su relación con un DJ y productor musical 19 años menor

Más adelante, Da Cunha publicó una foto junto a Jaliff y contó que lo conoció a los 44 años. “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”, escribió sobre su pareja. De esa manera, incorporó la diferencia de edad a un relato personal que presentó como parte de su historia reciente.

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Al cerrar la serie, la cantante dejó una reflexión dirigida a quienes comentan sobre su vínculo. “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís”, afirmó. También planteó: “Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”.

Las historias se sumaron al mensaje que la exintegrante de Bandana había publicado días antes junto a una foto con Jaliff, cuando respondió a las críticas por la relación. “Para los que dicen que estoy robando, créanme que esto es puro WIN WIN”, había expresado.

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