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La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Tras semanas de internaciones y controles, la joven llevó tranquilidad a sus seguidores al contar que sus análisis fueron favorables

Denisse González contó cómo continúa su tratamiento tras sus numerosas internaciones
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Después de semanas de angustia, internaciones e idas y vueltas al hospital, Denisse González compartió con sus casi 900 mil seguidores su felicidad por sus avances en su tratamiento. Con un divertido video en su perfil, la ex participante de Gran Hermano transmitió tranquilidad a sus fans.

La publicación mostró a Denisse González bailando con un audio que repite “Hemos vuelto”. Sobre las imágenes, la joven escribió: “Cuando por fin un tratamiento parece funcionar”, en referencia a la evolución que comunicó a través de sus redes sociales.

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En la descripción del video, González contó que los resultados de sus últimos estudios fueron favorables y señaló que el equipo médico habría encontrado una alternativa adecuada para su cuadro. “Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal”, expresó junto a emojis de emoción.

La ex participante de Gran Hermano explicó que deberá continuar con controles y cuidados. “Seguimos con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados, pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas”, escribió. También bromeó con una referencia a Venom: “Y yo ya no me voy a convertir en Venom. El que entendió, entendió”.

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A más de una semana de comenzar su nuevo tratamiento, la exparticipante del reality compartió las novedades ante sus seguidores (Instagram)
A más de una semana de comenzar su nuevo tratamiento, la exparticipante del reality compartió las novedades ante sus seguidores (Instagram)

Para el video, González eligió un conjunto monocromático en marrón oscuro, formado por un top de manga larga que deja el abdomen a la vista y un pantalón de tiro alto. Sumó un pañuelo estampado en la cabeza, gafas de sol negras ovaladas, reloj, anillos y un mate con bombilla metálica. Llevó el cabello rubio suelto, a la altura de los hombros.

A comienzos de septiembre, Bautista Mascia, pareja de Denisse González, había dado detalles del proceso que atravesaba la influencer después de dos internaciones durante agosto. En una entrevista con Bondi Live, el ganador de Gran Hermano explicó que los médicos mantenían el seguimiento del cuadro y que, aunque la situación se había estabilizado, el tratamiento debía continuar.

El exganador de Gran Hermano relató que todo comenzó a partir de un control de rutina que mostró valores bajos de plaquetas. El resultado derivó en una primera internación, que se extendió durante dos semanas y requirió estudios y distintas instancias de tratamiento. “Fueron semanas bastante duras, agosto fue medio picante”, resumió el cantante al recordar ese período.

A sí son los días de Denisse González junto a Bauti Mascia en la clínica: Mate, juegos de mesa y manualidades
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Durante esos días, según contó el joven, los profesionales analizaron posibles alternativas para alcanzar una respuesta favorable. “Estuvimos dos semanas en el hospital haciendo tratamientos y exámenes. En un momento encontraron algo, pero empezaron a probar distintos tratamientos, uno venía bien y después bajó”, explicó sobre la evolución de los análisis.

La vuelta a casa fue breve. El músico señaló que González recibió el alta, pero debió regresar al hospital cinco días más tarde para una segunda internación. Esa nueva permanencia se prolongó por otros cinco días. “A los cinco días volvimos y la internaron de vuelta. Estuvimos cinco días más en el hospital y fue bastante duro”, contó.

Tras esa segunda estadía, la ex participante del reality continuó el tratamiento de manera ambulatoria, con controles frecuentes en el centro médico. Mascia, al mismo tiempo, precisó que debía realizarse extracciones de sangre y recibir inyecciones, con el objetivo de que los especialistas evaluaran el resultado de cada control y definieran los pasos posteriores.

El artista fue cauto al describir el estado de salud de su pareja. “El panorama de hoy es estable, no es que se curó. Se va controlando y los médicos se fijan cómo salen los exámenes, y en base a eso se fijan cómo se sigue”, afirmó. También señaló que, dentro de ese seguimiento, la joven había comenzado a retomar de forma gradual algunos compromisos laborales y actividades cotidianas.

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