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Taiwán denunció la incursión de 15 aviones de guerra del régimen chino a una semana de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

Las aeronaves realizaron una “patrulla conjunta de preparación para el combate” junto con buques de la Armada china, según el Ministerio de Defensa taiwanés

Se observa un cazabombardero chino JH-7 (en el centro) cerca de un avión de inteligencia electrónica YS-11EB (Ministerio de Defensa de Japón vía AP)
Se observa un cazabombardero chino JH-7 (en el centro) cerca de un avión de inteligencia electrónica YS-11EB (Ministerio de Defensa de Japón vía AP)
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El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán detectó este jueves 19 aeronaves militares chinas cerca de la isla, de las cuales 15 cruzaron la línea media del estrecho y entraron en su zona de identificación de defensa aérea, a una semana de la reunión prevista en Washington entre Donald Trump y Xi Jinping.

La cartera de Defensa indicó que los aparatos salieron hacia el mar desde las 08:45 hora local. Al menos 15 de ellos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y su prolongación, y penetraron en los sectores suroeste y central de la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa.

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Las aeronaves realizaron una “patrulla conjunta de preparación para el combate” junto con buques de la Armada china, según el Ministerio taiwanés.

Las Fuerzas Armadas nacionales emplearon medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para hacer un seguimiento estrecho de la actividad, y desplegaron aviones y buques de misión, así como sistemas de misiles con base en tierra, para brindar una respuesta adecuada”, informó la cartera.

La misión del régimen chino incluyó cazas J-11 y J-16, cazabombarderos JH-7, bombarderos H-6K, aviones de alerta temprana KJ-500, aparatos de guerra electrónica Y-8 y drones. El Ministerio señaló que se trató de la tercera operación de ese tipo durante septiembre y que el número y la variedad de aeronaves fueron mayores que en misiones anteriores.

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Se observa un bombardero H-6K de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China (Ministerio de Defensa de Rusia/Imagen cedida vía REUTERS)
Se observa un bombardero H-6K de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China (Ministerio de Defensa de Rusia/Imagen cedida vía REUTERS)

El movimiento ocurrió antes del encuentro anunciado para el 24 de septiembre en Washington entre Trump y Xi. La Casa Blanca confirmó la cita, aunque Beijing aún no la anunció de forma oficial. La agencia japonesa Kyodo informó el sábado pasado, citando fuentes familiarizadas con los vínculos entre ambos países, que China podría cancelar la reunión si Estados Unidos autoriza nuevas ventas de armas a Taiwán.

Beijing considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y sostiene que no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. El Gobierno taiwanés rechaza esa postura y afirma que los 23 millones de habitantes del territorio tienen derecho a decidir su futuro político. Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero es su principal proveedor de armamento y podría intervenir para defender a la isla ante un conflicto con China.

Taipéi planea gastar más de USD 1.100 millones en defensa aérea contra China

Taiwán propuso destinar 36.040 millones de dólares taiwaneses, unos 1.140 millones de dólares estadounidenses, al desarrollo de un sistema de defensa aérea capaz de interceptar misiles balísticos tácticos, dentro de su presupuesto de Defensa para 2027 y ante el aumento de la actividad militar de China alrededor de la isla.

Un caza Mirage 2000 despega de la base aérea de Hsinchu durante los ejercicios militares anuales Han Kuang de Taiwán, en Hsinchu, Taiwán, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)
Un caza Mirage 2000 despega de la base aérea de Hsinchu durante los ejercicios militares anuales Han Kuang de Taiwán, en Hsinchu, Taiwán, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

El proyecto, denominado Strong Bow, prevé una versión mejorada del sistema de misiles tierra-aire Tien Kung III. El programa se extendería entre 2026 y 2032, según informó la agencia CNA. La propuesta no precisó la cantidad de misiles que adquirirá Taiwán. El primer lote se entregaría a la Fuerza Aérea a partir de 2028.

El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST), principal desarrollador de armamento taiwanés, diseñará y fabricará los proyectiles. El presidente del NCSIST, Li Shih-chiang, explicó en septiembre del año pasado que el Strong Bow fue concebido para interceptar misiles de crucero y misiles balísticos a alturas de hasta 70 kilómetros.

El subdirector del programa, Lu Chien-sheng, indicó entonces que el sistema operará junto con los Tien Kung III y los Patriot PAC-3 estadounidenses, destinados a interceptar misiles que se aproximen a baja altura. El Ministerio de Defensa Nacional también reservó 53.290 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a USD 1.684 millones, para adquirir un buque de reabastecimiento de combustible y municiones y tres naves de rescate. Una de ellas tendrá capacidad para operaciones de salvamento submarino. Esa inversión coincide con la futura entrada en servicio del Hai Kun, el primer submarino de producción autóctona de Taiwán, según informó el diario Taipei Times.

(Con información de EFE)

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