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Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

El conductor agradeció al aire por el hito alcanzado y remarcó que el desarrollo del ciclo responde al trabajo colectivo de quienes lo acompañan cada noche

Ángel de Brito celebró los 2500 programas de LAM
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Después de años de primicias mediáticas, romances polémicos e infidelidades que ocuparon la agenda del espectáculo, Ángel de Brito celebró las 2.500 emisiones de LAM junto a las panelistas y el resto del equipo de América TV. El conductor encabezó el festejo en vivo y agradeció a quienes forman parte del ciclo.

El programa, que se consolidó como una pantalla habitual para las noticias de la farándula, tuvo una emisión especial con las angelitas y las suricatas. La celebración coincidió, además, con el cumpleaños de Pepe Ochoa, quien recibió el saludo de sus compañeros durante la transmisión.

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LAM debutó en 2016 por las mañanas de El Trece y, en 2022, pasó al horario central de América TV. Desde entonces, el ciclo siguió de cerca la actualidad del mundo del espectáculo, con información exclusiva y entrevistas a sus protagonistas.

En la previa de la definición de Gran Hermano, Santiago del Moro participó de un móvil con LAM y se integró a una edición atravesada por los festejos. Su aparición se produjo a pocos minutos de la final del reality.

Cumpleaños de Angel de Brito JECAN
Ángel de Brito celebró las 2.500 emisiones de LAM junto al equipo de América TV y agradeció en vivo a quienes forman parte del ciclo

De Brito ingresó al estudio con un mensaje breve para referirse al aniversario de emisiones: “Gracias”. Más tarde, Nazarena Vélez destacó el recorrido del ciclo y le dijo: “Hacés un éxito increíble”.

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El conductor respondió con otra definición que puso el foco en el trabajo grupal: “Hacemos”. Así, atribuyó las 2.500 emisiones de LAM a la tarea del equipo que lo acompaña en cada programa.

Ángel de Brito explicó por qué proyecta el final de LAM

A principios de septiembre, de Brito anticipó que LAM podría concluir en 2027, cuando el formato alcance los 12 años, aunque descartó que esa decisión implique su salida de la televisión. El conductor aclaró que imagina el cierre como el fin de una etapa y no como un retiro de la pantalla.

En una entrevista con Fernanda Iglesias para Fernanda al hueso, por Love, De Brito respondió a las versiones que circularon sobre su futuro. “Lo tergiversaron todo lo que dije. Yo dije: doce años me parece ya un buen momento de cerrar LAM, no de cerrar mi contrato ni con la productora, ni con el canal, ni dejar de hacer tele”, sostuvo.

Este video presenta una entrevista de estudio con Fernanda Iglesias y Ángel de Brito. Ambos participantes usan auriculares y micrófonos frente a una mesa con una botella, copas y aperitivos. Una gráfica en pantalla pregunta "¿TERMINA LAM?". La conversación se centra en el fin del programa LAM.

El periodista señaló que vio interpretaciones que hablaban de su retiro, su salida o una desvinculación, posibilidades que rechazó con ironía. La precisión se produjo después de que mencionara el eventual desenlace del programa en su espacio de Bondi Live.

De Brito ratificó que el programa terminará “en algún momento” y consideró que 12 años representan una cifra adecuada para concluirlo. En ese contexto, recordó que LAM alcanzó recientemente los 2.500 episodios.

La idea, explicó, es continuar en televisión con otros proyectos y formatos. “Son ciclos, son 12 años, estamos bien. No dije que me iba a retirar de la televisión, solo hacer otras cosas”, había dicho en Desayuno Americano, por América TV.

El conductor ubicó el desgaste en la repetición cotidiana de algunos temas, más que en el vínculo con el equipo. “No de la gente, sino de todos los días lo mismo, de todos los días hablar de Wanda, de todos los días hablar de Tini”, señaló. También vinculó esa sensación con el ritmo de las redes sociales y la circulación permanente de recortes de video.

Al repasar la historia del ciclo, De Brito destacó la permanencia de varias de sus compañeras. Mencionó los diez años de Yanina Latorre, los ocho de Andrea Taboada y las cinco temporadas de Nazarena Vélez y Mariana Brey. “De la gente no me aburro”, remarcó.

Según explicó, el recambio de panelistas permitió sostener una dinámica diferente en cada emisión. “Al cambiar tanto elenco, eso le da al programa un dinamismo que por ahí te lo hace distinto todos los días. No es lo mismo un panel que el otro”, afirmó, al comparar esa modalidad con las mesas de Bondi Live.

La posibilidad de cerrar LAM abrió conversaciones dentro de América TV. De Brito contó que Pamela David lo contactó al día siguiente de su anuncio para consultar por la chance de encarar otro proyecto en la señal. El conductor no brindó detalles sobre esa propuesta.

El programa comenzó en El Trece como Los Ángeles de la Mañana y luego pasó a América TV, ya con el nombre de LAM y en horario nocturno. De acuerdo con lo planteado por De Brito, el ciclo transita su undécima temporada y su despedida quedaría proyectada para 2027.

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