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Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

El Pincha eliminó al Corinthians en los cuartos de final y espera por el rival en la siguiente ronda

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Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena de San Pablo y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, luego de 17 años sin alcanzar esa instancia del torneo. El partido tuvo pocas emociones en el primer tiempo, con un remate al travesaño de Memphis Depay como principal acercamiento del equipo local y una chance clara de Tobio Burgos para el Pincha antes del descanso.

En el complemento, el conjunto brasileño mejoró su producción y exigió al arquero Fernando Muslera con un disparo de Matheus Bidu, pero fue Estudiantes el que definió el resultado sobre el cierre: Tomás Palacios asistió con un centro exigido y Alexis Castro convirtió con una tijera para el 1-0 final.

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Corinthians tuvo la chance de igualar en el séptimo minuto del amplio tiempo adicionado, cuando el árbitro venezolano Jesús Valenzuela sancionó un penal por mano de Leandro González Pirez, revisado por el VAR. Depay fue el encargado de ejecutarlo, pero remató por encima del travesaño y perdió la última oportunidad para el equipo local.

cuadro copa libertadores
Así está el cuadro de la Copa Libertadores

Con el resultado, Estudiantes de La Plata avanzó a semifinales, donde enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo, que ganó 2-0 en la ida, e Independiente del Valle, cuya revancha se disputará el jueves en el estadio Maracaná desde las 21:30.

Fluminense fue el primer clasificado entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica. El conjunto de Río de Janeiro había logrado una ventaja que parecía ser definitiva en su casa porque derrotó a Platense por 2-0 en la ida, pero el Calamar igualó la serie en Vicente López y el gol de Agustín Canobbio a más de media hora para el final le devolvió la tranquilidad al Flu con un global de 3-2. Busca levantar la segunda Libertadores de su historia, luego de la coronación ante Boca Juniors en 2023.

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Su próximo rival en la instancia de semifinales será Palmeiras, el último subcampeón del certamen. El Verdao cayó en la definición contra Flamengo e intenta tener revancha con el objetivo de levantar su cuarta estrella en la competencia, misma cantidad de títulos que el propio Fla, Estudiantes y River Plate. Viene de eliminar a Liga de Quito por 4-3 en una dramática definición por penales después de igualar 3-3 en los 180 minutos de la serie.

El calendario de la Copa Libertadores:

Semifinales

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

  • Sábado 28 de noviembre | Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay

El cuadro de la Copa Sudamericana

¿Quién se llevará el trofeo? (Créditos: Reuters/Luisa González)
¿Quién se llevará el trofeo? (Créditos: Reuters/Luisa González)

La Copa Sudamericana sumó a su tercer clasificado a las semifinales en el primer turno del miércoles con otra dramática tanda de penales, que consagró como ganador al Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez por 3-1 ante Santos tras empatar 4-4 entre los dos duelos de la eliminatoria. Los de Belo Horizonte se cruzarán con el ganador de Cienciano de Perú y Montevideo City Torque de Uruguay, que jugarán la revancha este jueves desde las 21:30 (hora argentina). Los peruanos se llevaron el primer duelo por 2-0 en los más de 3.000 metros de altura de Cuzco.

El otro cruce se confirmó en la jornada del martes y tiene como protagonista a un equipo argentino. Boca Juniors realizó una notable muestra de carácter en Brasil, hizo valer la ventaja 1-0 lograda en Buenos Aires e igualó 1-1 ante San Pablo para avanzar a la próxima fase, instancia en la que se medirá al Vasco da Gama, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe con un marcador global de 2-0. Además, volverá a definir como visitante porque el comienzo de la llave será en la Bombonera.

El calendario de la Copa Sudamericana:

Semifinales

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

  • Sábado 21 de noviembre | Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia

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