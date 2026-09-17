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Guía paso a paso para limpiar el microondas: eliminación de grasa, frecuencia y consejos de seguridad

La acumulación de salpicaduras en el electrodoméstico puede derivar en fallas de funcionamiento. Un mantenimiento periódico junto con la atención adecuada a los componentes eléctricos y los filtros permite prolongar la vida útil

Horno de microondas blanco con la puerta abierta, el plato de vidrio y las paredes internas manchados con restos de comida sobre una encimera.
Limpiar el microondas una vez al mes ayuda a evitar manchas, olores y grasa acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un derrame de salsa, una taza de leche que hierve de más o restos de comida en las paredes: limpiar el microondas con regularidad evita que esos residuos se conviertan en manchas difíciles, malos olores y grasa acumulada. La tarea puede resolverse con agua, vinagre, jabón lavavajillas y unos minutos de vapor.

La recomendación general es limpiar el interior una vez al mes y pasar un paño por la parte exterior cada vez que se higienizan las encimeras. Si hay salpicaduras o el aparato conserva olores, la frecuencia debe aumentar. Actuar rápido marca una diferencia: un derrame reciente suele retirarse con agua tibia y jabón antes de que se adhiera a las superficies.

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La limpieza frecuente del microondas contribuye a su funcionamiento adecuado y puede extender su vida útil. Con un uso responsable y un mantenimiento regular, este electrodoméstico suele durar entre cinco y 10 años.

Microondas gris abierto con manchas de grasa, salpicaduras y migas de comida en las paredes interiores, el plato de vidrio y la puerta.
Los derrames recientes suelen retirarse con agua tibia y jabón lavavajillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar el microondas evita residuos, olores y posibles fallas

La suciedad dentro del aparato no es solo una cuestión estética. Las salpicaduras de alimentos pueden afectar el funcionamiento, dificultar la limpieza posterior y, si se acumulan cerca de las ventilaciones, elevar los riesgos de seguridad.

Los derrames y salpicaduras acumulados pueden afectar la eficiencia del microondas. Si la suciedad persiste, aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y, en situaciones extremas, de un incendio doméstico.

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Antes de comenzar, es conveniente revisar el manual del fabricante. Algunos platos giratorios son aptos para lavavajillas, mientras que ciertas superficies exteriores, sobre todo las de acero inoxidable, pueden requerir productos específicos. También es importante evitar que el agua llegue en exceso a zonas con componentes electrónicos, como el panel de control o la base del equipo.

Si las rejillas internas o externas tienen grasa, polvo o restos de comida, se debe desenchufar el aparato antes de limpiarlas. Un microondas con ventilaciones obstruidas no debería usarse hasta retirar esa acumulación.

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El vapor facilita la limpieza de los restos de comida pegados en el interior del aparato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor con vinagre ayuda a desprender la suciedad pegada

Uno de los métodos más accesibles para limpiar el interior del microondas consiste en usar vapor. Para prepararlo, se necesitan dos tazas de agua y dos cucharadas de vinagre blanco destilado en un recipiente apto para microondas. Quien prefiera otro aroma puede reemplazar el vinagre por jugo de limón recién exprimido.

La mezcla debe calentarse durante tres minutos a máxima potencia. Después, hay que dejar el recipiente dentro del electrodoméstico, con la puerta cerrada, durante otros 15 minutos. El vapor ablanda los restos de comida adheridos a las paredes, el techo y la base.

Para evitar el sobrecalentamiento de líquidos en el microondas, puede colocarse una cucharita de madera o un palillo dentro del recipiente. Estos elementos favorecen la formación de burbujas y reducen el riesgo de una ebullición repentina al retirar o mover el líquido.

Tras el tiempo de espera, se debe retirar el recipiente con guantes o agarraderas. Luego, un paño de microfibra humedecido con la solución permite limpiar gran parte de la suciedad. En los rincones o en manchas persistentes, puede utilizarse una esponja o un cepillo no abrasivo.

Conviene dejar la puerta abierta durante unos minutos al terminar. De ese modo, el interior se ventila antes de volver a utilizar el aparato.

Microondas abierto con plato giratorio de vidrio, manchas de salsa y restos de comida en las paredes internas y la base.
Una mezcla de agua y vinagre blanco permite ablandar la suciedad sin productos abrasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plato giratorio y el exterior requieren una limpieza aparte

El plato giratorio debe retirarse antes de limpiar el interior. Puede lavarse en el fregadero con agua caliente, jabón lavavajillas y una esponja. Es necesario secarlo por completo antes de colocarlo de nuevo.

Para la carcasa exterior, la recomendación es aplicar un limpiador multiuso sobre un paño limpio y pasarla por la puerta, los laterales, la parte superior y la base. El producto no debe rociarse directamente sobre el panel de control, ya que la humedad puede llegar a las teclas o los circuitos, señaló a Real Simple la experta en limpieza de electrodomésticos Vera Peterson.

Los filtros de los microondas sobre la cocina deben lavarse cada tres a seis meses

Los microondas de encimera no suelen tener filtros. Los equipos que se instalan sobre la cocina, en cambio, pueden contar con un sistema de extracción que retiene grasa y humo durante la preparación de alimentos.

En esos casos, los filtros del microondas necesitan una limpieza cada tres a seis meses, según la frecuencia de uso. La grasa acumulada puede interferir en la ventilación y representa un factor de riesgo si no se retira.

El filtro se puede dejar en remojo durante unos 15 minutos en un recipiente con agua muy caliente y jabón lavavajillas. Si presenta una capa espesa de grasa, es posible añadir un cuarto de taza de bicarbonato de sodio. Después, hay que frotarlo con una esponja, enjuagarlo y esperar hasta que esté completamente seco antes de reinstalarlo.

La prevención reduce el tiempo de limpieza. Cubrir los platos con una tapa apta para microondas o con una toalla de papel ayuda a contener las salpicaduras de salsas, sopas y otros alimentos líquidos.

También es necesario usar recipientes que indiquen de forma expresa que son aptos para microondas. Algunos materiales pueden deformarse, derretirse o producir chispas. Además de ensuciar el aparato, esas situaciones pueden ocasionar daños o incendios.

Una causa habitual de los derrames es el exceso de cocción. Respetar los tiempos indicados y bajar la potencia cuando sea necesario permite evitar que los alimentos hiervan o se desborden dentro del electrodoméstico.

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