Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

Pechito López y Franco Colapinto comparten la pasión por el automovilismo y el ciclismo (@francolapinto)

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Franco Colapinto construyó una amistad con José María López que se fortaleció en el último año y medio, desde que el piloto del equipo Alpine de Fórmula 1 se mudó a Mónaco, donde el cordobés reside desde hace varios años. Se conocían por el ambiente, pero el quíntuple campeón mundial pasó de ser un referente a alguien clave en cuanto a la contención desde que llegó al Principado.

Pechito López es uno de los pilotos argentinos con mayor palmarés internacional: acumula cinco campeonatos del mundo, tres en el Campeonato Mundial de Autos de Turismos (WTCC) y dos en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC), además de una victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2021. El piloto de Río Tercero tiene un antecedente que lo conecta con la trayectoria del bonaerense: ambos pasaron por el mando de Flavio Briatore. López se desempeñó como probador del equipo Renault durante los años en los que la escudería francesa dominaba la F1 y fue parte del proceso que llevó a Fernando Alonso a los títulos de 2005 y 2006, con Briatore como jefe de equipo. Dos décadas después, Colapinto llegó a Alpine de la mano del mismo empresario italiano y hoy afronta su primera temporada completa en la categoría.

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El vínculo entre los pilotos no es reciente y ambos tienen otro punto en común, ya que Pechito también se mudó a Europa a los 14 años para correr en karting. En su retorno a Argentina, en 2007, se convirtió en un ídolo de los más chicos, ya que era el piloto a vencer. Fue tricampeón de TC 2000 (2008, 2009 y 2012) y campeón del Top Race (2009). Franco lo admiró desde esa época cuando daba sus primeros pasos en el karting. En el Viejo Mundo ambos entablaron el contacto.

Luego se cruzaron en las 24 Horas de Le Mans de 2021, cuando Colapinto corrió con solo 18 años y López se convirtió en un consejero. Franco abandonó la carrera y Pechito lo arropó. El ida y vuelta fue constante para poder tener una opinión y ese vínculo dejó una postal luego del 13º puesto en la segunda carrera de la Fórmula 2 en Mónaco, en la que perdió ritmo por el desgaste de los neumáticos ante una mala estrategia del equipo. Ahí el cordobés lo acompañó y lo contuvo en un domingo complicado.

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El consejo de Pechito López a Franco Colapinto tras la carrera de Fórmula 2 en Mónaco en 2024

De esa competencia en el Principado, Pechito le contó a Infobae en aquel momento que “Franco estaba un poco bajoneado. Carreras malas hay muchas y hay que tomarlas como aprendizaje. Cuando se gana no se aprende mucho. Él sabe que tiene mi teléfono por si necesita algo para aportar desde mi experiencia”.

El año pasado, en el marco de las 6 Horas de San Pablo del WEC, Infobae habló con López. Era la época de las primeras carreras de Colapinto en Alpine, en un momento muy complicado ya que corría con el peor auto de la F1. “No es fácil, Franco está en la F1 donde hay muchas presiones. Y la tiene que tratar de llevar lo mejor posible, pero nunca dejar de disfrutar el momento, porque es un lugar privilegiado”.

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“Mi relación con Franco creo que se hizo un poco más fuerte este 2026, sobre todo a principio de año, cuando todavía no tenía continuidad dentro de la categoría”, relató López en una entrevista difundida por Toyota Gazoo Racing Argentina en marzo. El cordobés explicó que el encuentro se dio de manera casual: “Se mudó a Mónaco y justo se dio la casualidad de que un día en el gimnasio se cruzó con mi mujer. Lo vimos un poco solo, recién llegado”.

López describió cómo eligió acompañar al piloto de Alpine en ese momento particular de su carrera, marcado por la falta de certezas sobre su continuidad en la Fórmula 1. “No soy una persona a la que le guste interferir o buscar algo detrás, entonces traté de darle un poco de apoyo en el sentido que supiera que tenía unos amigos con los que podía contar si se sentía solo, podía venir a casa”, explicó. Agregó que la propuesta incluyó actividades cotidianas: “Si quería andar en bici podía andar conmigo, si quería entrenar, creo que él se sintió cómodo con nosotros y compartimos un par de fines de semana en nuestra casa, salimos a andar en bici y formamos un poco una relación, lo pude conocer un poco más”.

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Pechito López habla sobre su amistad con Colapinto (La Voz)

Este año también se los vio compartiendo reuniones y también salidas en bicicleta, un deporte que ambos usan para entretenerse y también entrenarse en momentos en los que no hay carreras. Franco se refirió a Pechito en una entrevista con Corazón de F1: “Lo amo a Pechito. En Mónaco es, al final, la única persona que tengo y siempre me cuidó mucho desde que llegué”. “Es de las personas que admiro mucho como deportista, como persona”, sostuvo. “Lo admiro por cómo, a pesar de haber llegado y haber ganado mucho, sigue con una motivación muy grande para seguir corriendo, seguir ganando, seguir invirtiendo”, detalló Colapinto.

López, por su parte, en charla con La Voz, analizó el momento que atraviesa Colapinto: “Cuando uno es joven y está en un lugar en el que uno tiene que demostrar, como es la Fórmula 1, que es lo más lindo que le puede pasar a uno como piloto, pero es un lugar difícil. Hay muchas presiones, muy pocas butacas disponibles y muchísimos pilotos trabajando cada segundo para poder ocupar un lugar de alguien que está”.

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López insistió en la importancia de mantener perspectiva y remarcó la necesidad de mirar hacia adelante tras los resultados adversos: “Hay que aprender, seguir, mirar para adelante y no quedarse en ese momento. Es juntar fuerzas e ir con todo a lo que viene”.

Pechito López habla sobre su relación y amistad con Franco Colapinto (Toyota Gazoo Racing Argentina)

Sobre el fenómeno que generó la irrupción de Colapinto, López expresó: “Lo de Franco es un boom para todos, lo que generó en Argentina y el movimiento detrás de eso es impresionante. Lo que ha hecho él en la categoría ha generado mucho y lo ayudó mucho para seguir”. Y cerró: “A mí, como piloto y como persona, me pone muy contento que tengamos un representante así en la Fórmula 1, siempre hago fuerza para que las cosas le salgan de la mejor manera”.

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El cordobés corre en la clase LM GT3 del WEC con un Lexus RC F GT3 del equipo Akkodis ASP Team. López marcha en el puesto 12º en el campeonato junto al austriaco Clemens Schmid y el rumano Razvan Umbrarescu. Volverán a correr el 27 de septiembre en las 6 Horas de Fuji, en Japón.

Mientras, Colapinto viene de redondear su mejor fin de semana global en la F1 luego de clasificar noveno y terminar séptimo en el desafiante y nuevo circuito denominado Madring, que fue sede del Gran Premio de España de F1. Fue la octava fecha sobre catorce disputadas en las que el argentino suma puntos. La próxima fecha será también el 27 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán.

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José María López mereció correr en la F1. Le tocó un momento delicado de Argentina para conseguir apoyo económico debido a los coletazos de la crisis de 2001. Es irrefutable que el cordobés se hubiese destacado en la Máxima por su talento. Franco Colapinto es -de alguna manera- la bandera de aquellos chicos que no lograron llegar y volvió a poner a Argentina en el mapa mundial del automovilismo. Ambos tienen una gran amistad que trascendió los autos de carrera.

FRANCO COLAPINTO Y JOSÉ MARÍA “PECHITO” LOPEZ:

Franco Colapinto habla sobre su amistad con Pechito López (Corazón de F1)

Franco Colapinto luego de aquella mala carrera en la Fórmula 2 en Mónaco y la contención de Pechito López (@fmcgough)

Pechito López y Franco Colapinto antes de pedalear un rato (@francolapinto)

El cordobés lo incluyó al bonaerense en su entorno y son frecuentes las reuniones (@francolapinto)

Otro encuentro distendido de Franco Colapinto, Pechito López y los suyos (@francolapinto)