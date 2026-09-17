Cómo saber si es momento de alejarse de una amistad, según la ciencia

Los cambios de trabajo, residencia, responsabilidades o intereses pueden alterar una amistad sin que eso implique un deterioro del vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos declara sentirse solo y alrededor de 1 de cada 4 dice no contar con apoyo social y emocional. No siempre la causa es la ausencia de vínculos: a veces son las propias amistades las que producen ese desgaste. Saber cuándo una relación cumplió su ciclo y cuándo solo necesita ajustes es una de las preguntas más difíciles de responder en la vida adulta.

Esos números provienen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y reflejan una tendencia que los investigadores vienen documentando desde hace años en distintas partes del mundo.

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Un estudio relevado por la BBC sobre 90 adultos de entre 20 y 28 años identificó cinco motivos frecuentes por los que terminan las amistades entre personas del mismo sexo: la menor cercanía física, dejar de apreciar a la otra persona, la reducción del contacto, la interferencia de otras relaciones y la disolución gradual del vínculo. El dato confirma algo que muchos ya intuyen: la mayoría de los alejamientos no ocurre por un episodio único, sino por un desgaste silencioso y acumulado a lo largo del tiempo.

El distanciamiento no siempre significa que la amistad terminó

Las amistades cambian ante modificaciones en el trabajo, la residencia, las responsabilidades o los intereses de cada persona. Una menor frecuencia de contacto puede responder a una etapa concreta y no necesariamente al deterioro del vínculo. La pregunta relevante aparece cuando la distancia deja de ser circunstancial y se convierte en una experiencia sostenida de falta de apoyo, incomodidad o agotamiento.

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La ruptura de una amistad suele vincularse con conflictos, quiebres de confianza o falta de apoyo, según un artículo de la BBC.La ruptura de una amistad suele vincularse con conflictos, quiebres de confianza o falta de apoyo, según un artículo de la BBC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decidir si una amistad necesita una conversación, nuevos límites o un cierre requiere distinguir un conflicto puntual de un patrón persistente. Según la BBC, las rupturas entre amigos suelen vincularse con conflictos, quiebres de confianza o la percepción de que el apoyo esperado dentro de la relación ya no existe.

Los límites ayudan a identificar qué puede sostenerse y qué no

Antes de interpretar una incomodidad como razón definitiva para terminar una relación, conviene identificar qué situación se repite y qué cambio sería necesario. La falta de reciprocidad, las cancelaciones continuas, las conversaciones que derivan con regularidad en malentendidos o la pérdida de confianza pueden requerir una conversación clara. La reparación tiene sentido cuando todavía existe una valoración genuina del vínculo. Para que funcione, ambas partes tienen que reconocer que hay algo que revisar, destacan los estudios científicos mencionados.

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Los límites no son una fórmula para controlar a otra persona, sino una forma de comunicar qué condiciones se aceptan dentro de una relación y cuáles no. Una guía de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización estadounidense dedicada a la salud mental, distingue límites físicos, emocionales y de tiempo. Entre los ejemplos menciona evitar temas que generan incomodidad, elegir con quién compartir información personal o reservar ciertos momentos para las propias necesidades.

La respuesta a un límite revela la disposición de una amistad a respetar necesidades básicas. La NAMI propone definir primero qué condiciones resultan necesarias y luego abrir la conversación. También recomienda expresar necesidades desde la propia experiencia, sin acusaciones, y sostener el límite si es puesto a prueba.

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Un estudio citado por la BBC identificó cinco motivos frecuentes para el final de amistades: menor cercanía física, pérdida de aprecio, menos interacciones, interferencia de otras relaciones y disolución gradual del contacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo alejarse tiene sentido y cómo hacerlo

La American Psychological Association (APA) define la amistad como una relación voluntaria y relativamente duradera entre dos o más personas, en la que quienes participan atienden los intereses y necesidades ajenos a la vez que satisfacen los propios. La definición subraya dos criterios útiles para evaluar un vínculo: su carácter elegido y la reciprocidad.

Desde esa perspectiva, la falta de contacto no siempre exige un cierre explícito. Algunas amistades se diluyen cuando las dos partes dejan de buscarse o cuando las circunstancias modifican de forma sostenida la posibilidad de compartir tiempo. La BBC señala que el distanciamiento gradual es, en muchos casos, una forma legítima de resolución.

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Cuando una sola persona decide alejarse, la decisión puede requerir mayor claridad. La NAMI indica que comunicar necesidades de modo directo y respetuoso forma parte del establecimiento de límites. En una amistad, esa conversación puede centrarse en la experiencia propia y en la decisión de reducir el contacto, pedir una pausa o no continuar con la relación, sin convertir el intercambio en una enumeración de reproches.