La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

El duro cuestionamiento de Mario Pergolini y Agustín Rada a Evelyn Botto por los viajes de Fede Bal

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Entre compromisos, viajes y trabajo, Evelyn Botto y Federico Bal aprovechan cada oportunidad para compartir tiempo juntos y sostener su relación, que confirmaron públicamente en diciembre de 2025. En ese contexto, este miércoles Mario Pergolini y Agustín Rada cuestionaron a su compañera al aire y se metieron de lleno en su noviazgo, después de que la conductora revelara que había dormido apenas dos horas tras acompañar al actor a una gala.

La charla comenzó cuando Rada notó el cansancio de Botto y quiso saber por qué se había acostado tan tarde. Ella explicó que la noche anterior había asistido a un evento junto a Bal y Carmen Barbieri. “Se hizo esta gala y había distintos medios haciendo cobertura. Yo fui con Fede y Carmen”, comentó.

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Pergolini contó que siguió parte de la cobertura y que detectó a Bal y a Barbieri detrás de Botto mientras ella hablaba con la prensa. El conductor relató que ambos entraban y salían del plano, mientras la actriz respondía preguntas frente a cámara. “Me reía y decía: ‘Mañana voy a hablar de esto’”, admitió.

Botto se mostró sorprendida por el nivel de atención que su compañero le había dedicado a aquella situación. “No puedo creer la cantidad de tiempo que viste. Era un juego para vos. Estabas ahí, a ver cuándo volvíamos a aparecer”, le reprochó entre risas. En otro tramo de la entrevista, incluso le preguntaron por su vínculo con Pergolini, una consulta que descolocó a la conductora. “¿Y te gusta Mario? ‘¿Qué?’, dije yo”, recordó.

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Evelyn Botto contó cómo aprovecha sus encuentros con Fede Bal entre viajes y trabajo

Tras las bromas, Botto aclaró que su novio había vuelto de un viaje apenas un día antes de la gala y que debía volver a partir pocas horas más tarde. Bal había llegado desde Las Vegas y luego viajó a España por las grabaciones de Resto del mundo. “Él volvió de un viaje ayer y se fue hoy de vuelta. Dos horas dormí. Estoy dándole mis mejores años a ustedes. Valórenlo”, lanzó.

El dato motivó nuevas intervenciones de Pergolini y Rada, quienes remarcaron que la pareja había tenido poco margen para encontrarse. Botto explicó que el evento era una cena dedicada a la prevención del cáncer de colon y defendió su decisión de acompañar al actor. “Es lindo, porque lo acompaño, es importante para él”, sostuvo.

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Pergolini insistió con humor en que una gala de esas características no parecía el plan habitual para una pareja que acababa de reencontrarse tras un viaje. Sin embargo, Botto remarcó que aprovecharon el momento para estar juntos antes de la partida de Bal. La conductora precisó que se retiraron cerca de la medianoche y que compartieron la mesa con Patricia Sosa. “A las doce de la noche, porque estábamos en la mesa con Patricia Sosa”, cerró.

El video muestra un segmento de un programa de televisión tipo entrevista. La conductora Mirtha Legrand y la invitada Evelyn Botto están sentadas en una mesa decorada con flores. En pantalla se superponen gráficos con frases de Botto sobre su relación con Fede Bal y Carmen Barbieri. También se presenta una cita de Legrand acerca de Fede Bal. La escena transcurre en un estudio de televisión.

Semanas antes de esa conversación, Evelyn Botto ya había hablado de los desafíos que plantea la agenda de Federico Bal durante su paso por La noche de Mirtha, por El Trece. Entre las giras, las grabaciones y los compromisos profesionales, la actriz explicó cómo la pareja organiza sus tiempos y respondió a las preguntas de Mirtha Legrand sobre el vínculo con el conductor de Resto del mundo y con Carmen Barbieri.

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La conductora puso el foco primero en la relación de Botto con su suegra. “Soy la nuera de Carmen Barbieri, entre otros de los títulos que tengo. Estoy muy orgullosa de ese título”, afirmó la humorista. Luego describió el trato que recibe de la actriz: “Siempre que puede, es muy atenta a mí, es muy amorosa, es muy madre”. También recordó que Barbieri colaboró con accesorios de su colección personal para una fiesta de cumpleaños temática.

La distancia por los viajes de Bal fue otro de los temas de la mesa. Botto explicó que el actor había tenido una seguidilla de salidas laborales durante la primera parte del año y anticipó que volvería a viajar en septiembre. “Fue como un mes y medio seguido, fue difícil. Ahora tiene un impasse y en septiembre creo que vuelve a viajar un mes y algo, así que la vamos piloteando”, señaló.

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Legrand le recordó que Bal había tenido varias relaciones y lanzó una advertencia en tono de broma: “Ojo, porque tuvo muchas novias, ¿eh?”. Botto respondió: “Eso dice”. José María Listorti intervino con otra ironía: “No hablamos mal de la gente que no está”, a lo que la actriz contestó: “¿Qué voy a hacer? Yo tampoco puedo hacer nada al respecto”.

La consulta que más descolocó a Botto llegó cuando Legrand le preguntó si pensaba casarse. La conductora respondió que esa posibilidad podía aparecer “en algún momento” de su vida, pero, ante la repregunta sobre si sería con Bal, fue contundente: “¿Con él? No, no”. De inmediato aclaró que ambos atravesaban un presente que disfrutaban: “Estamos pasando un momento en que los dos la estamos pasando muy bien. Estamos yendo mucho al teatro, compartimos”.

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Botto sostuvo que la dinámica de la pareja se adapta a los períodos de viaje del actor. “Viaja, pero no tanto. Tiene tramos, pero el año tiene 12 meses, viaja dos, tres meses. Hay otros nueve meses para vernos”, explicó. Listorti resumió la situación con humor al señalar: “Así dura más”.

Sobre el final de la emisión, Legrand le consultó por su llegada a Otro día perdido, el programa de Pergolini en El Trece. Botto contó que no esperaba la convocatoria y que el propio conductor le había anticipado el interés del equipo. También reconoció el nivel de exigencia que implica participar del ciclo: “Termino agotada. La cara está como contracturada. Porque te enganchan en un momento donde no estás atenta y estoy así. Y ya lo vi y dije: ‘No va a volver a pasar’”.

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