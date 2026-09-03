3 ejercicios con mancuernas basados en movimientos de la gimnasia artística para trabajar brazos y hombros

Los gimnastas desarrollan fuerza en brazos y hombros con anillas y barras, y parte de ese trabajo puede adaptarse al gimnasio con cargas livianas (Freepik)

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Los gimnastas desarrollan una fuerza notable en brazos y hombros después de años de trabajo sobre anillas y barras, con movimientos que exigen controlar el cuerpo en posiciones poco habituales.

Algunas de esas capacidades pueden trasladarse al entrenamiento convencional mediante ejercicios más accesibles y cargas livianas. El entrenador Lucas Hardie, especializado en métodos para desarrollar fuerza y flexibilidad, propuso esa adaptación.

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A partir de tres movimientos avanzados de la gimnasia, diseñó variantes con mancuernas que permiten trabajar determinadas posiciones y cualidades musculares sin recurrir a las anillas ni intentar directamente habilidades de alta dificultad.

La propuesta parte de una idea sencilla: incorporar estímulos que suelen quedar fuera de las rutinas tradicionales de gimnasio. Hardie explicó que, al profundizar en los métodos utilizados por los gimnastas, aparecen distintas formas de fortalecer posiciones y tejidos mediante pesas libres.

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El trabajo en barras exige control corporal, estabilidad y fuerza de agarre para ejecutar movimientos de creciente dificultad (Freepik)

“Cuanto más profundices en los métodos de gimnasia, descubrirás que tienen formas creativas de fortalecer las posiciones y los tejidos que requieren sus habilidades con pesas libres”, señaló el entrenador a Men’s Health.

1) Presión de palanca trasera

La primera variante toma como referencia la palanca trasera, una posición en la que el cuerpo queda suspendido horizontalmente debajo de una barra o unas anillas, con el torso orientado hacia el suelo. La adaptación con mancuernas busca trabajar la extensión activa de los hombros con los brazos estirados.

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Para realizarla, hay que acostarse boca abajo sobre un banco plano y dejar los brazos colgando hacia el suelo. Después se toman dos mancuernas ligeras y se colocan aproximadamente a la altura de la cintura, manteniendo los codos extendidos.

La presión de palanca trasera adapta la palanca trasera de gimnasia con dos mancuernas ligeras para entrenar la extensión activa de los hombros con los brazos estirados (Instagram/@rangeofstrength)

Desde allí, las pesas se elevan hacia atrás, en dirección al techo, mientras los brazos se separan ligeramente del cuerpo. El movimiento debe detenerse dentro de un rango que pueda controlarse con comodidad antes de regresar de forma lenta a la posición inicial.

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Según Hardie, este ejercicio permite entrenar la extensión activa del hombro con el brazo extendido y desarrollar los músculos involucrados en la estabilización de esa postura. La recomendación central es utilizar poco peso debido a la posición exigente para los hombros.

2) Curl de pelícano

El segundo ejercicio coloca a los bíceps bajo una tensión particular al situar los brazos detrás del torso. Para comenzar, se necesita un banco con una inclinación pronunciada.

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La parte superior de la espalda debe quedar apoyada en la zona elevada, mientras los pies permanecen sobre el asiento. Luego se levantan las caderas para formar un puente, hasta conseguir que el torso quede aproximadamente paralelo al suelo.

Los curls de pelícano colocan a los bíceps bajo tensión con los brazos detrás del torso y generan un estiramiento marcado en la parte inferior de cada repetición (Instagram/@rangeofstrength)

Con una mancuerna ligera en cada mano, los brazos se dejan caer ligeramente hacia abajo y detrás del cuerpo. A continuación, se flexionan los codos para acercar las pesas a los hombros. Después de una pausa breve en la parte superior, las mancuernas descienden lentamente hasta recuperar la posición de estiramiento.

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La configuración genera un estiramiento considerable de los bíceps en la parte inferior de cada repetición. Hardie señaló a Men’s Health que el principio es similar al del curl inclinado, debido al énfasis sobre el músculo cuando se encuentra en una posición de máxima extensión.

3) Iron cross press

El tercer movimiento se inspira en la Cruz de Hierro, una habilidad de gimnasia que exige sostener el peso corporal entre dos anillas con los brazos extendidos hacia los lados. La versión con mancuernas reproduce parte de esa demanda mediante un movimiento de pie.

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Se comienza con una mancuerna ligera en cada mano. Los brazos se extienden lateralmente hasta formar aproximadamente una “T” con el cuerpo. Sin flexionar los codos, las pesas continúan su recorrido mediante un arco amplio por encima de la cabeza.

El iron cross press adapta la Cruz de Hierro con mancuernas para desarrollar fuerza en hombros, pecho y brazos con los codos extendidos y un arco por encima de la cabeza (Instagram/@rangeofstrength)

El movimiento se detiene antes de que ambas mancuernas se encuentren y luego se invierte lentamente hasta regresar con los brazos a la altura de los hombros.

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Hardie sostiene que esta variante desarrolla fuerza con los brazos extendidos alrededor del codo y compromete las fibras pectorales claviculares en una posición que no suele aparecer en los ejercicios tradicionales de empuje.

La técnica no reproduce la Cruz de Hierro de la gimnasia, pero introduce una exigencia diferente para hombros, pecho y brazos mediante movimientos controlados y cargas manejables.