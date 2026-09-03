Los 5 hábitos mentales que sostienen a Coco Gauff en los momentos de mayor presión

La cuarta del ranking mundial de la WTA reconoció que cuando se enoja a veces deja de comer en un partido y esa omisión afecta su velocidad de reacción. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

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En un deporte que castiga cada distracción, Coco Gauff convirtió la cabeza en una herramienta de competencia tan decisiva como el saque o la velocidad de piernas. La tenista estadounidense, una de las figuras jóvenes más visibles del circuito, reveló cuál es el entramado íntimo que sostiene su rendimiento: la alimentación durante los partidos, la disciplina para recuperar energía y, sobre todo, una serie de hábitos mentales que le permiten atravesar la presión, los errores y los vaivenes emocionales de un calendario extenuante.

A los 22 años, Coco Gauff ya acumula una experiencia que en otras carreras tarda bastante más en llegar. Debutó como profesional a los 14, atravesó la exposición temprana, conoció el vértigo del ascenso y también el peso de cada derrota amplificada por la expectativa. Mientras disputa el US Open 2026, la número 4 en el ranking WTA volvió a poner en primer plano una dimensión menos visible de su juego: la construcción mental con la que intenta sostener el rendimiento en los escenarios de mayor presión.

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La tenista, de 22 años, destaca la construcción mental con la que sostiene su rendimiento bajo presión en el circuito WTA. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

En ese recorrido, según reveló al medio estadounidense Women’s Health, aprendió algo que excede al tenis y acaso también al deporte de alto rendimiento: competir no consiste solo en ejecutar golpes, sino en administrar la energía, ordenar la ansiedad y sostenerse cuando el partido se inclina hacia la confusión.

En una escena mínima, casi doméstica, aparece buena parte de ese aprendizaje. Durante Wimbledon, después de un partido, miró su teléfono y encontró un mensaje de su padre. El recordatorio era tan sencillo como determinante: “Asegurate de comer y recargar energía entre los cambios de lado”.

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Detrás de esa advertencia había una constatación práctica. La ganadora de tres títulos de Grand Slam reconoció que, cuando se enoja, a veces deja de alimentarse durante el encuentro, y que esa omisión repercute en su velocidad de reacción. En el tenis, donde un segundo puede modificar un punto y un punto puede cambiar un partido, esa diferencia altera todo.

Coco Gauff hizo de la energía un asunto central en medio de la exigencia del circuito

La escena no es menor. El tenis obliga a convivir con una incertidumbre que otros deportes administran de otro modo. Un partido puede durar una hora o extenderse durante tres. Puede cambiar por una racha breve, por una doble falta, por una distracción o por una mala lectura en un punto decisivo. En ese contexto, la capacidad de sostener el cuerpo deja de ser una cuestión accesoria y pasa a formar parte del plan competitivo.

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Coco Gauff explicó que la alimentación durante los partidos y la recarga de energía forman parte de su plan competitivo. (IMAGN IMAGES via Reuters/Robert Deutsch)

Eso explica por qué la alimentación aparece como uno de los ejes de su rutina. Durante el US Open 2023 —su primer GS ganado— las cámaras la mostraron comiendo una ensalada de frutas casera en plena competencia. La imagen circuló con rapidez y se volvió una marca de esa campaña. Tiempo después, esa costumbre derivó incluso en una alianza comercial, aunque más allá de esa derivación el dato central es otro: Gauff encontró una forma concreta de mantener estable su energía en los momentos de máxima exigencia.

En la conversación publicada por Women’s Health, la tenista explicó que no se considera una gran aficionada a los snacks y que, por eso, optó por otra forma de recarga entre entrenamientos. “Tiene 20 gramos de proteína”, dijo sobre la bebida que incorporó a su rutina. Y enseguida resumió un criterio que atraviesa su dieta: “Eso es lo principal en toda mi vida y en mi alimentación: tratar de incorporar proteína”. La idea es clara: la proteína pasó a ocupar un lugar central en su forma de sostener el esfuerzo.

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La ganadora de tres Grand Slam incorporó proteína a su rutina entre entrenamientos y señaló que ese nutriente ocupa un lugar central en su alimentación. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Ese cuidado del cuerpo, sin embargo, no aparece en su testimonio como una obsesión aislada, sino como parte de una concepción más amplia del rendimiento. La clave, en su caso, es que esa atención no termina en lo físico. La cabeza, dijo, necesita un trato igual de deliberado.

Coco Gauff describió un cambio en su manera de convivir con la derrota

Hay una transformación que sobresale en sus palabras y que permite leer la maduración de su carrera. Gauff contó que al comienzo vivía cada victoria y cada caída con una intensidad que podía volverse devastadora. La lógica era binaria: ganar equivalía a validar el esfuerzo; perder, a poner todo en cuestión. Con el tiempo, esa mirada se desplazó.

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Sigue siendo, aclaró, igual de competitiva. Pero ahora intenta encontrar algo valioso incluso en la derrota. El matiz no es menor. En un circuito donde el calendario obliga a perder con frecuencia —salvo excepciones todos los torneos terminan para casi todas con una eliminación—, aprender a convivir con ese desenlace sin que arrase la confianza resulta decisivo.

Coco Gauff afirmó que la preparación mental es tan decisiva como el saque y la velocidad de piernas en el tenis de elite. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Esa evolución también modificó el modo en que analiza sus partidos. Antes, explicó, dejaba que el resultado definiera por completo el juicio sobre su actuación. Si perdía, la lectura tendía a ser negativa; si ganaba, aparecía una validación casi automática.

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Hoy intenta desarmar esa ecuación. Puede jugar bien y perder. Puede ganar y sentir que no mostró su mejor versión. Ese cambio de enfoque mental le permite revisar su rendimiento con más precisión y menos castigo.

La diferencia parece sutil, pero en el deporte de élite establece una frontera nítida entre la autocrítica útil y el desgaste permanente. Revisar errores es parte del trabajo. Convertir cada tropiezo en una condena personal, en cambio, suele ser el camino más corto al agotamiento.

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Los cinco hábitos mentales que Coco Gauff usa para competir bajo presión

En ese marco, el testimonio de Coco Gauff deja ver una arquitectura mental compuesta por gestos concretos, pequeñas decisiones y recursos que busca activar cuando el partido amenaza con escaparse. Separarlos permite entender mejor cómo funciona esa caja de herramientas.

En el US Open 2023, Coco Gauff sostuvo su energía en plena competencia con una ensalada de frutas casera que se volvió parte de su campaña. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

1. Imaginar lo que puede salir bien cuando aparecen los nervios. Cuando siente ansiedad antes o durante un partido, Gauff intenta desplazar el foco. En lugar de quedar atrapada en la lista de errores posibles, se obliga a pensar en una versión del partido en la que las cosas funcionan. “ A veces, cuando estoy nerviosa, pienso en todas las cosas que podrían salir mal ”, explicó. Frente a eso, busca moverse hacia otro lado: “ Entonces trato de llevarme a pensar en todo lo que podría salir bien ”. No se trata de ingenuidad ni de optimismo vacío, sino de una forma de intervenir sobre el diálogo interno para no competir desde el miedo.

2. Frenar el ritmo cuando el partido se acelera en su contra. Si advierte que pierde varios games seguidos, apela a recursos simples para regresar al centro. Uno de ellos es caminar hacia la toalla, secarse, respirar y tomarse un instante. Otro es recordarse que no debe apresurarse. Esa pausa breve funciona como una interrupción consciente del desorden emocional , una manera de impedir que una mala secuencia arrastre la siguiente.

3. Salir del encierro en medio de los viajes del circuito. La temporada de tenis se juega, en gran medida, lejos de casa. Hoteles, traslados, cambios de huso horario y semanas enteras sin el entorno afectivo forman parte de la rutina. Gauff explicó que quedarse encerrada en la habitación puede afectar su estado de ánimo. Por eso, en sus días libres intenta salir: va al cine, a los videojuegos o incluso al zoológico . Si puede, lo hace con otras personas; si no, también sale sola. La decisión parece menor, pero responde a una comprensión precisa del aislamiento que produce la vida itinerante.

4. Separar el resultado del nivel de juego. Este punto marca una bisagra en su maduración. Durante sus primeros años, el marcador definía cómo se sentía respecto de su actuación. Ahora busca una lectura más fina. Puede haber derrotas sólidas y triunfos opacos. Esa distinción le permite sostener confianza aun cuando el cierre del partido no la favorece y, al mismo tiempo, evita que una victoria oculte fallas que conviene revisar.

5. Pensar un punto a la vez cuando el panorama se complica. Perder el primer set en un partido al mejor de tres puede inclinar la mente hacia el apuro o la desesperación. Gauff intenta hacer lo contrario. En lugar de mirar el volumen completo del problema, reduce la escala y se pregunta qué necesita hacer para ganar el siguiente set. Luego, todavía más, se concentra en el siguiente punto. “No se puede controlar el futuro”, afirmó. Y condensó esa lógica en una frase que funciona como método: “Hay que ir un punto a la vez”.

El aprendizaje de Gauff expone una lógica del alto rendimiento que va más allá del tenis

El interés de este testimonio no reside solo en la figura de una campeona joven que abre una ventana sobre su intimidad competitiva. También permite observar con nitidez una verdad frecuente en el deporte de élite: la preparación mental no suele construirse a partir de grandes revelaciones, sino mediante recursos cotidianos, repetidos, casi austeros.

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La número 4 del ranking WTA contó que aprendió a convivir con la derrota sin dejar que una eliminación arrase su confianza. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

No hay en su relato una épica grandilocuente. Hay, en cambio, una serie de mecanismos concretos: alimentarse a tiempo, detectar el enojo antes de que afecte el cuerpo, visualizar escenarios favorables, cortar inercias negativas, salir del aislamiento y aprender a juzgar el rendimiento con menos rigidez. En conjunto, esos hábitos componen una forma de estabilidad en un entorno diseñado para probar los márgenes de cada jugadora.

También hay una enseñanza sobre la edad y la experiencia. Aunque Gauff sigue siendo una de las protagonistas jóvenes del circuito, sus declaraciones muestran una distancia respecto de aquella irrupción adolescente que absorbía cada resultado como una medida total de sí misma. El talento que la llevó temprano a la elite sigue allí, pero aparece acompañado por algo menos visible y a menudo más difícil de adquirir: una administración más serena del éxito y del revés.

La imagen final que deja su relato es la de una deportista que aprendió a introducir método donde el tenis ofrece incertidumbre: comer a tiempo, frenar cuando todo empuja a acelerar, buscar aire fuera del hotel, no entregar la evaluación de su desempeño al capricho del marcador. Y volver, una y otra vez, al punto siguiente. Son decisiones pequeñas, pero en ese nivel las carreras suelen apoyarse en ese tipo de detalles. Muchas veces, la diferencia no empieza en el golpe que cierra el punto, sino en todo lo que una jugadora hizo antes para estar en condiciones de sostenerlo.