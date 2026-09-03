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5 electrodomésticos que nunca deberían enchufarse a una extensión eléctrica

Algunos artefactos de uso cotidiano exigen una conexión directa a la pared para reducir fallas, sobrecalentamientos y accidentes en el hogar

Un tomacorriente de pared y una regleta eléctrica en el suelo saturados de enchufes y cables enredados frente a una pared verde.
Las extensiones están diseñadas para usos temporales y no reemplazan el cableado permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un gesto cotidiano puede convertirse en un riesgo eléctrico si se usa sin evaluar la carga del aparato. Conectar ciertos equipos de alto consumo a un alargue puede sobrecalentar el cable, dañarlo y aumentar el peligro de incendio.

Resulta una advertencia respaldada por organismos de seguridad y por expertos citados por Good Housekeeping.

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1. Calefactores portátiles

Calefactor eléctrico blanco sobre un suelo de madera, con un sofá y una planta en el fondo.
Los calefactores portátiles requieren una conexión directa al tomacorriente de pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos que generan calor figuran entre los aparatos con mayor riesgo cuando se conectan a una extensión. La Electrical Safety Foundation International (ESFI) sostiene que las extensiones son una causa recurrente de incendios domésticos. Recuerda que los dispositivos de calefacción portátil deben usarse con especial cuidado.

En la misma línea, la National Fire Protection Association (NFPA) indica que los calefactores portátiles deben enchufarse de manera directa a un tomacorriente de pared.

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La razón es técnica y concreta. Estos aparatos demandan una corriente alta y sostenida, lo que puede recalentar cables que no fueron diseñados para soportar esa carga durante períodos prolongados. En Good Housekeeping, especialistas señalan que muchos calefactores portátiles alcanzan 1.500 vatios o más, potencia suficiente para deteriorar una extensión estándar.

2. Aires acondicionados portátiles y de ventana

Aire acondicionado portátil blanco funcionando en una sala con sofá, planta y ventana abierta.
Los aires acondicionados pueden generar picos de corriente al activar el compresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aparatos con compresor también integran la lista de usos desaconsejados. La Consumer Product Safety Commission (CPSC) advirtió que los equipos de aire acondicionado deben seguir las instrucciones del fabricante y evitar conexiones inadecuadas que favorezcan el sobrecalentamiento. El problema aparece, sobre todo, en el momento del arranque.

Cuando el compresor se pone en marcha, el equipo necesita un pico de energía superior al consumo habitual. Ese impulso inicial puede ser tolerado por el cable original del aparato, pero no necesariamente por una extensión común. Ese exceso de demanda puede recalentar el alargue en segundos, dañar el aislamiento y elevar el riesgo de falla eléctrica.

3. Freidoras de aire, cafeteras y tostadoras

Las cafeteras y tostadoras necesitan una alimentación eléctrica estable durante su funcionamiento
Las cafeteras y tostadoras necesitan una alimentación eléctrica estable durante su funcionamiento

Los pequeños electrodomésticos de cocina suelen parecer menos exigentes por su tamaño, pero varios de ellos trabajan con niveles altos de potencia. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) establece criterios estrictos para equipos que producen calor porque ese funcionamiento implica una carga intensa sobre la instalación.

En ese grupo entran las freidoras de aire, cafeteras, tostadoras y hornos compactos. El artículo analizado advierte que algunos de estos aparatos pueden superar los 2.000 vatios, cifra que ayuda a explicar por qué no conviene conectarlos a una extensión. Aunque se utilicen por lapsos breves, esa exigencia eléctrica puede superar la capacidad de un cable alargador de uso común.

4. Las mini heladeras también exigen cautela

Un refrigerador pequeño de color gris con la puerta abierta llena de latas y frascos en una cocina con muebles de madera.
Las mini heladeras combinan el uso prolongado con los picos de energía del compresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las heladeras pequeñas suelen asociarse con un consumo moderado, pero su funcionamiento plantea otro tipo de exigencia. Al igual que los aires acondicionados, dependen de un compresor, con picos de corriente al activarse. Además, no se trata de aparatos de uso ocasional, sino de equipos que permanecen conectados durante largos períodos.

La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de Estados Unidos advierte que las extensiones están pensadas para un uso temporal y no como sustituto del cableado permanente.

En ese contexto, conectar una mini heladera a un alargue añade dos factores de riesgo a la vez: la demanda intermitente del compresor y la duración continua del uso. Good Housekeeping incluye estos equipos entre los que deben ir conectados de forma directa a la pared.

5. Unir varias extensiones eleva el riesgo de recalentamiento

Regleta blanca en el suelo con numerosos cargadores y enchufes conectados
Unir varias extensiones aumenta la resistencia y favorece la acumulación de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto punto no alude a un electrodoméstico, sino a una práctica frecuente. Encadenar una extensión con otra, o conectar una extensión a una regleta (también conocida como zapatilla), aumenta la resistencia del sistema y favorece la acumulación de calor. La NFPA y ESFI desaconsejan estas configuraciones porque pueden derivar en sobrecargas, caída de tensión y deterioro del cableado.

Ese uso, conocido como “daisy chaining”, también puede afectar el desempeño de los equipos conectados. A medida que la electricidad recorre varios tramos, el voltaje disponible puede disminuir, con posibles daños para algunos aparatos. Las extensiones no deben combinarse entre sí ni con zapatillas eléctricas cuando el objetivo es alimentar equipos de alta demanda.

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