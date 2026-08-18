Los secretos de la masa de pizza casera: cinco recetas para sorprender en casa

La pizza destaca por su popularidad mundial, su base sencilla permite combinar infinidad de ingredientes según gustos y costumbres diversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pizza es uno de los platos más populares y versátiles en la gastronomía global. Su éxito radica en la combinación de una base sencilla con la posibilidad de incorporar una amplia variedad de ingredientes, adaptándose así a diferentes gustos y costumbres culinarias.

El secreto de una buena pizza comienza en la masa. Dominar su preparación permite lograr texturas y sabores que transforman una comida cotidiana en una experiencia especial. Con ingredientes accesibles y técnicas simples, cualquier persona puede crear en casa una base ideal para disfrutar en familia o con amigos.

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Receta de masa de pizza italiana original

La masa de pizza italiana original permite lograr un equilibrio entre resistencia y flexibilidad, facilitando cortes prolijos y porciones manejables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa de pizza italiana tradicional se prepara con harina, agua, levadura, sal y un poco de aceite de oliva. Se busca una textura fina, crocante en el borde y flexible en el centro.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 15 minutos

Leudado: 1 hora 30 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de harina 000 25 g de levadura fresca 1 taza de agua templada (aprox. 250 ml) 4 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharadita de sal

Cómo hacer masa de pizza italiana, paso a paso

Colocar la harina y la sal en un bol. Hacer un hueco en el centro. Desmenuzar la levadura en el centro junto con el aceite de oliva. Agregar el agua templada de a poco, integrando con la mano hasta formar un bollo tierno. Amasar durante 8-10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrir con un paño y dejar levar 1 hora o hasta que duplique su volumen en un lugar tibio. Desgasificar la masa, dividir en 2 bollos y dejar reposar 30 minutos más. Estirar sobre una pizzera con la mano aceitada y llevar a horno fuerte (220 °C) de 12 a 15 minutos. No sobrecargar de salsa la base para evitar que quede húmeda.

Receta de masa de pizza con harina integral

La masa integral retiene mejor los jugos de los ingredientes gracias a su estructura porosa, realzando el sabor de vegetales y quesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión incorpora fibra y un sabor más rústico, ideal para una pizza más saludable y con textura distinta.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 15 minutos

Leudado: 1 hora 30 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de harina integral 1 cucharadita de sal 25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca) 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva 2 cucharaditas de azúcar 300 ml de agua tibia

Cómo hacer masa de pizza integral, paso a paso

Formar un volcán con la harina y colocar la sal en los bordes. En el centro, poner la levadura, el aceite y el azúcar. Incorporar el agua tibia de a poco y formar un bollo. Amasar bien hasta que la masa quede suave y elástica. Tapar y dejar leudar hasta que duplique su volumen. Desgasificar, dividir en 2 bollos, dejar reposar 15 minutos y estirar sobre la pizzera. Cocinar a 200 °C durante 7-8 minutos para pre-cocción.

Receta de masa de pizza sin gluten

La masa sin gluten puede dorarse más rápido en el horno, por lo que conviene vigilar el tiempo de cocción para evitar que se reseque (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especial para personas celíacas o quienes buscan evitar el gluten, la textura es diferente pero muy sabrosa.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Leudado: 30 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

400 g de premezcla sin gluten (puede ser de arroz, mandioca y maíz) 1 sobre de levadura seca (10 g) 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de azúcar 2 cucharadas de aceite de girasol 250 ml de agua tibia

Cómo hacer masa de pizza sin gluten, paso a paso

Mezclar la premezcla, la sal y el azúcar en un bol. Agregar la levadura seca y mezclar bien. Incorporar el agua tibia y el aceite, mezclando hasta obtener una masa pegajosa. No amasar demasiado, sólo integrar. Dejar leudar tapada 30 minutos. Volcar la masa sobre una pizzera aceitada y extender con las manos húmedas. Cocinar en horno medio (180 °C) 10 minutos, cubrir con salsa e ingredientes y volver al horno 10 minutos más.

Receta de masa de pizza de verduras

La base de verduras aporta color y un aroma vegetal suave, lo que la convierte en una opción llamativa para quienes buscan innovar en la presentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan una pizza diferente y con más fibra.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1/2 atado de acelga (puede usarse repollo, lechuga, hojas de remolacha o achicoria) 1 kg de harina leudante 6 huevos 1 taza de leche 150 ml de aceite Sal a gusto

Cómo hacer masa de pizza de verduras, paso a paso

Cortar muy fina la acelga. Mezclar con la harina, incorporar yemas, aceite y leche con sal. Formar una masa blanda. Agregar las claras batidas a nieve y mezclar. Colocar en una asadera una capa fina. Cocinar a 180 °C durante 25 minutos antes de agregar salsa y queso. Cocinar la base sola para que quede firme antes de agregar los toppings.

Receta de masa de pizza a la piedra

La masa a la piedra es ideal para pizzas finas con bordes crujientes, ya que soporta cargas livianas de ingredientes sin deformarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Típica de las pizzerías italianas, con un toque extra de crocancia.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 15 minutos

Leudado: 1 hora 30 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

600 g de harina 000 1 cucharada de sal fina 50 g de levadura fresca (o 10 g seca) 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharadita de azúcar 360 ml de agua tibia

Cómo hacer masa de pizza a la piedra, paso a paso

Colocar la harina sobre la mesada, hacer un hueco en el centro y poner la sal en los bordes. En el centro, colocar la levadura, el aceite y el azúcar. Agregar el agua tibia poco a poco y amasar hasta lograr una masa lisa y elástica. Tapar y dejar leudar al doble. Desgasificar, dividir en 4 bollos, dejar reposar 15 minutos. Estirar fino y cocinar sobre piedra muy caliente 7-8 minutos para pre-cocción. Usar horno muy caliente y estirar la masa bien fina para lograr el efecto crocante.