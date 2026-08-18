Los secretos de la masa de pizza casera: cinco recetas para sorprender en casa

La pizza es uno de los platos más populares y versátiles en la gastronomía global. Su éxito radica en la combinación de una base sencilla con la posibilidad de incorporar una amplia variedad de ingredientes, adaptándose así a diferentes gustos y costumbres culinarias.
El secreto de una buena pizza comienza en la masa. Dominar su preparación permite lograr texturas y sabores que transforman una comida cotidiana en una experiencia especial. Con ingredientes accesibles y técnicas simples, cualquier persona puede crear en casa una base ideal para disfrutar en familia o con amigos.
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Receta de masa de pizza italiana original
La masa de pizza italiana tradicional se prepara con harina, agua, levadura, sal y un poco de aceite de oliva. Se busca una textura fina, crocante en el borde y flexible en el centro.
Tiempo de preparación
- Total: 2 horas
- Preparación: 15 minutos
- Leudado: 1 hora 30 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 25 g de levadura fresca
- 1 taza de agua templada (aprox. 250 ml)
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
Cómo hacer masa de pizza italiana, paso a paso
- Colocar la harina y la sal en un bol. Hacer un hueco en el centro.
- Desmenuzar la levadura en el centro junto con el aceite de oliva.
- Agregar el agua templada de a poco, integrando con la mano hasta formar un bollo tierno.
- Amasar durante 8-10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Cubrir con un paño y dejar levar 1 hora o hasta que duplique su volumen en un lugar tibio.
- Desgasificar la masa, dividir en 2 bollos y dejar reposar 30 minutos más.
- Estirar sobre una pizzera con la mano aceitada y llevar a horno fuerte (220 °C) de 12 a 15 minutos. No sobrecargar de salsa la base para evitar que quede húmeda.
Receta de masa de pizza con harina integral
Esta versión incorpora fibra y un sabor más rústico, ideal para una pizza más saludable y con textura distinta.
Tiempo de preparación
- Total: 2 horas
- Preparación: 15 minutos
- Leudado: 1 hora 30 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de harina integral
- 1 cucharadita de sal
- 25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
- 2 cucharaditas de azúcar
- 300 ml de agua tibia
Cómo hacer masa de pizza integral, paso a paso
- Formar un volcán con la harina y colocar la sal en los bordes.
- En el centro, poner la levadura, el aceite y el azúcar.
- Incorporar el agua tibia de a poco y formar un bollo.
- Amasar bien hasta que la masa quede suave y elástica.
- Tapar y dejar leudar hasta que duplique su volumen.
- Desgasificar, dividir en 2 bollos, dejar reposar 15 minutos y estirar sobre la pizzera.
- Cocinar a 200 °C durante 7-8 minutos para pre-cocción.
Receta de masa de pizza sin gluten
Especial para personas celíacas o quienes buscan evitar el gluten, la textura es diferente pero muy sabrosa.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Leudado: 30 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 g de premezcla sin gluten (puede ser de arroz, mandioca y maíz)
- 1 sobre de levadura seca (10 g)
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 250 ml de agua tibia
Cómo hacer masa de pizza sin gluten, paso a paso
- Mezclar la premezcla, la sal y el azúcar en un bol.
- Agregar la levadura seca y mezclar bien.
- Incorporar el agua tibia y el aceite, mezclando hasta obtener una masa pegajosa. No amasar demasiado, sólo integrar.
- Dejar leudar tapada 30 minutos.
- Volcar la masa sobre una pizzera aceitada y extender con las manos húmedas.
- Cocinar en horno medio (180 °C) 10 minutos, cubrir con salsa e ingredientes y volver al horno 10 minutos más.
Receta de masa de pizza de verduras
Ideal para quienes buscan una pizza diferente y con más fibra.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1/2 atado de acelga (puede usarse repollo, lechuga, hojas de remolacha o achicoria)
- 1 kg de harina leudante
- 6 huevos
- 1 taza de leche
- 150 ml de aceite
- Sal a gusto
Cómo hacer masa de pizza de verduras, paso a paso
- Cortar muy fina la acelga.
- Mezclar con la harina, incorporar yemas, aceite y leche con sal.
- Formar una masa blanda. Agregar las claras batidas a nieve y mezclar.
- Colocar en una asadera una capa fina.
- Cocinar a 180 °C durante 25 minutos antes de agregar salsa y queso. Cocinar la base sola para que quede firme antes de agregar los toppings.
Receta de masa de pizza a la piedra
Típica de las pizzerías italianas, con un toque extra de crocancia.
Tiempo de preparación
- Total: 2 horas
- Preparación: 15 minutos
- Leudado: 1 hora 30 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 600 g de harina 000
- 1 cucharada de sal fina
- 50 g de levadura fresca (o 10 g seca)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de azúcar
- 360 ml de agua tibia
Cómo hacer masa de pizza a la piedra, paso a paso
- Colocar la harina sobre la mesada, hacer un hueco en el centro y poner la sal en los bordes.
- En el centro, colocar la levadura, el aceite y el azúcar.
- Agregar el agua tibia poco a poco y amasar hasta lograr una masa lisa y elástica.
- Tapar y dejar leudar al doble.
- Desgasificar, dividir en 4 bollos, dejar reposar 15 minutos.
- Estirar fino y cocinar sobre piedra muy caliente 7-8 minutos para pre-cocción. Usar horno muy caliente y estirar la masa bien fina para lograr el efecto crocante.
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