Mercados volátiles: las elecciones en Brasil y el cambio en el apetito de los inversores complican a los activos argentinos

Los inversores priorizan otro tipo de activos, vinculados a la IA, y debilitan las acciones y los bonos argentinos.

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El camino a las elecciones está empedrado de mayores dificultades. Los obstáculos no pararon de surgir a pesar del feriado local. La rueda negativa de las Bolsas de Nueva York tiene como origen algo que será un problema para la Argentina.

Tras los adversos indicadores de consumo reaparecieron temores de una suba de las tasas en Estados Unidos. A cuenta de esto, el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, que son referencia de la deuda, se dispararon a 4,73% y se encuentra en los niveles más elevados de los últimos dos años. Para lograr ese rendimiento, el precio de los bonos debe bajar, lo que refleja que los inversores vendieron títulos locales y optaron por el oro, que subió 0,80 por ciento. La tasa resultante es alta y modifica las decisiones de inversión.

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La región está afectada, además, por la situación prelectoral de Brasil, que agrandó las coberturas en dólares y la salida de inversores de los bonos. Ayer la Bolsa de San Pablo bajó 0,10 por ciento. En agosto acumula caídas de 7% tras nueve ruedas consecutivas de baja.

Los inversores en mercados emergentes modificaron sus carteras y vendieron estos títulos para volcarse a acciones de países asiáticos vinculados a nuevas tecnologías. Actualmente, Asia concentra la preferencia tanto en bonos como en acciones, incluso con el aumento de precios en petróleo, gas, metales y productos agropecuarios. Los fondos ven a Latinoamérica principalmente como un mercado de materias primas, mientras el atractivo de la región asiática está en su desarrollo tecnológico.

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Otro imán de fondos que le restan inversiones a la región es la demanda de acciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El apetito por estos activos le quitó fondos a los países emergentes, salvo a los asiáticos.

El movimiento no alcanza a explicar la caída de hasta 0,8% de los bonos soberanos y que el riesgo país haya alcanzado 489 puntos básicos. La política y un riesgo prelectoral en aumento están haciendo su obra. Es la décima suba consecutiva del riesgo país que comenzó el 8 de agosto cuando estaba en 411 puntos.

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Si se mide el derrumbe en porcentaje, el riesgo argentino subió 20% en diez ruedas. Sigue siendo el segundo riesgo país más elevado de la región porque Ecuador recuperó su ventaja y está en 420 puntos, tras la mejora del viernes de la calificación por parte de S&P Global Ratings.

Lo que el feriado le impidió disfrutar a la Argentina fue anunciar una suba de reservas porque ayer el dólar cayó frente a las principales divisas. El incremento del oro, combinado con la caída del dólar, tuvo que haber dado lugar a un aumento destacado de las reservas.

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El oro volvió a aproximarse a los USD 4.500 por onza. (REUTERS/Jo Yong-Hak)

La moneda estadounidense perdió 0,22% frente al promedio de las monedas de la región de acuerdo con el índice de MSCI. El real pasó de cotizar 5,25 a 5,20 por dólar.

Según Investing, “algunos analistas sugieren que la situación podría cambiar a favor de América Latina si el entusiasmo en torno a la Inteligencia Artificial comienza a decaer. Las divisas regionales también podrían beneficiarse de una Reserva Federal menos restrictiva, lo que aumentaría el atractivo de las operaciones de carry trade (salir del dólar para posicionarse en activos en monedas de la región) en los mercados con mayores movimientos”.

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Anoche, en el mercado overnite, el petróleo había desacelerado la suba. Durante la jornada previa había aumentado casi 3 por ciento. De todas maneras, el Brent abrió a USD 91,6 (+0,6%) y perforó el techo de los USD 90, nivel al que comienzan a sonar las alarmas en las economías del mundo por la inflación que proyecta.

El oro continuaba en alza y se aproxima a los USD 4.500, un dato positivo para las reservas argentinas. A esto se suma la nueva baja del dólar registrada anoche. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con leves verdes, tras las bajas de hasta 0,52% del S&P 500 del día anterior.

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