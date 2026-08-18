Pinot Noir, la uva que conquista paladares en la tierra del Malbec: 23 vinos para entender su potencial

El Pinot Noir desafía a los winemakers argentinos con su delicadeza y carácter exclusivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este 18 de agosto es el Día Mundial del Pinot Noir. Se trata de una de las uvas tintas más codiciadas y protagonista de los vinos más caros del mundo. Sus claves son la delicadeza y la capacidad de trascender en el tiempo, con una frescura y complejidad que asombra a los coleccionistas más exigentes.

Además, es una de las variedades más difíciles de elaborar, aunque se adapta mejor a terruños de clima frío. Si bien resulta muy compleja de tratar, desde la viña hasta el viñedo, los hacedores locales insisten porque, cuando se logra bien, puede ofrecer vinos con un carácter distintivo.

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Originaria de Borgoña, la Pinot Noir es una de las cepas más desafiantes de cultivar, motivo por el que muchos la llaman “la uva del diablo”. Se desarrolla mejor en climas fríos, con notables expresiones en Borgoña, Oregón, California, Nueva Zelanda y también en lugares como Chile.

Elegancia, frescura y complejidad en la uva tinta más codiciada de la Patagonia y Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la Pinot Noir ocupa apenas el 1% de la superficie de vid, lo que refuerza su carácter exclusivo. Sin embargo, esta uva sofisticada comienza a llamar la atención en la tierra del Malbec, ya que suma cada vez más y mejores exponentes en distintas regiones.

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Si bien es una uva ideal para crear vinos rosados, los más buscados son los vinos tintos. Siempre presentan un aspecto poco profundo, lo que anticipa su suavidad tanto en nariz como en boca.

Las claves de su éxito no están asociadas a la concentración, sino a su trago delicado y equilibrado, con texturas finas que pueden aportar profundidad al paso por boca. Además, con el tiempo y una larga guarda, los buenos exponentes pueden desarrollar una complejidad única, ya que se adapta muy bien a la crianza en roble.

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Por eso, cada vez suma más adeptos. Aunque el reinado del Malbec no está en riesgo, muchos de quienes se inician en el mundo del vino prefieren la suavidad a la concentración. Más allá de tratarse de dos universos distintos dentro del mundo del vino, por sus cualidades pueden resultar muy competitivos, al menos en Argentina.

De Borgoña a la Argentina, una cepa que conquista por su suavidad y estructura sutil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es cierto que del Malbec existen muchos más exponentes, principalmente porque hay casi 45.000 hectáreas plantadas, frente a las casi dos mil de Pinot Noir. Sin embargo, a la hora de elegir en una vinoteca o en un restaurante, ambas pueden competir de igual a igual, especialmente en la alta gama, ya que con las dos uvas se pueden elaborar vinos de gran calidad.

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El Pinot Noir es, en esencia, un tinto suave, característica apreciada por la mayoría. Sus texturas suelen ser delicadas y sus sabores, muy frutados, aunque los ejemplares más complejos presentan también notas especiadas y terrosas. Esa delicadeza es la que lo convierte en un vino diferente y atractivo. Se denomina Pinot Noir por el color oscuro de sus uvas y los racimos en forma de cono de pino.

Entre las casi dos mil hectáreas plantadas en el país, existen clones destinados a vinos tintos (Dijon 667, 115 y 777) y otros más aptos para la elaboración de vinos base para espumosos.

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Esto se explica porque la mayoría de las uvas que llegaron al país lo hicieron de la mano de Chandon en 1960, cuando la bodega decidió instalarse en Agrelo para producir, por primera vez en su historia, vinos espumosos fuera de la Champagne. Al tratarse de una cepa que prefiere los climas fríos, comenzaron por el Alto Valle de Río Negro, aunque finalmente optaron por las condiciones e infraestructura de la primera zona mendocina, lo que potenció su fama.

Solo el 1% de los viñedos argentinos, pero cada vez más presente en etiquetas de alta gama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, y más allá de Borgoña (Francia), es una uva de renombre en otras regiones vitivinícolas importantes del mundo, como Willamette Valley en Oregón (Estados Unidos), Central Otago (Nueva Zelanda) y diversas zonas costeras de Chile, Sudáfrica y Australia.

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En Argentina, Mendoza concentra la mayor cantidad de hectáreas de Pinot Noir, aunque Neuquén lidera en proporción de su superficie plantada con vides, lo que demuestra la importancia y el potencial de la uva en la región patagónica, especialmente en el Valle de San Patricio del Chañar. Los viñedos más antiguos, sin embargo, se encuentran en el Alto Valle de Río Negro.

Cómo es el Pinot Noir argentino

El Pinot Noir forma parte de la creciente diversidad argentina, más allá del Malbec, aunque según los hacedores, su cultivo y elaboración no es tarea sencilla. No solo es difícil su adaptabilidad al terruño, también se trata de uvas delicadas, de piel fina y muy sensibles a enfermedades, debido a que sus racimos son apretados y compactos. Esto exige un manejo muy cuidadoso en el viñedo para asegurar que los granos lleguen sanos a la cosecha. En bodega, el Pinot Noir argentino también requiere una atención especial.

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Texturas finas y perfil frutado, el Pinot Noir argentino marca tendencia en vinos tintos suaves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pinot Noir local muestra preferencia por el clima y el paisaje patagónico, pero también prospera en las subregiones más frescas de cada zona, como Pedernal en San Juan, los Altos Valles Calchaquíes en el NOA, Agrelo y Valle de Uco en Mendoza, además de Chubut, que suma nuevos tintos apoyados en una acidez más marcada.

Más allá del origen de las uvas, lo que más interesa al consumidor es el estilo y la relación calidad-precio de los vinos. Actualmente, gracias a la viticultura de precisión y al mayor conocimiento de los hacedores sobre el terruño, los varietales de Pinot Noir ganan cada vez más reconocimiento.

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La comparación con el Malbec ayuda a comprender su carácter. El Malbec se destaca por ser jugoso, frutado, expresivo y fácil de entender, aunque también da lugar a vinos complejos. Su atractivo radica en ser un vino accesible y agradable desde la primera copa.

Por eso tiene tanto éxito tanto entre quienes ya disfrutan del vino como entre quienes se acercan por primera vez, ya que resulta fácil de apreciar. El Pinot Noir comparte esa cualidad, principalmente por ser un tinto suave, una característica que agrada a la mayoría.

Entre la tradición borgoñona y la innovación local, la variedad más difícil de elaborar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus texturas resultan muy delicadas y sus sabores, frutados, aunque los ejemplares más complejos también presentan notas especiadas y terrosas. Esa delicadeza general es la que lo convierte en un competidor directo del Malbec, con sus propias particularidades.

En general, el Pinot Noir es un tinto delicado, de aromas profundos y austeros cuando se trata de un exponente de alta gama. Afrutado y con paso consistente, puede mostrar un carácter más generoso si proviene de un terruño más soleado y de suelos compactos.

Todos los Pinot Noir presentan un aspecto traslúcido, siempre dentro de las tonalidades del rojo rubí, y se pueden dividir en dos estilos bien definidos. Los que buscan ser más efectivos y directos ponen el foco en la fruta (cereza negra y roja), mientras que los más pretensiosos apuntan a la complejidad a través de notas especiadas y terrosas, bien integradas con las de la crianza.

Una uva exigente que encuentra en los climas fríos de la Patagonia y el Valle de Uco su mejor expresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando están bien logrados, los Pinot Noir ofrecen buena acidez y responden positivamente a la guarda, ya que pueden mantener su equilibrio durante mucho tiempo y desarrollar un bouquet especial. La evolución del varietal en Argentina permitió que hoy existan varios exponentes entry-label a precios accesibles.

Lo más relevante es que todo Pinot Noir, en cada segmento, se caracteriza por su equilibrio y suavidad, lo que lo convierte en un vino único dentro de un universo de tintos mayormente concentrados.

23 Pinot Noir de Argentina para entender por qué es el varietal tinto más desafiante

Privado Oasis Sur Pinot Noir 2025

Jorge Rubio Vinos de Autor, Mendoza, Oasis Sur $ 15.000

De aspecto es bien de Pinot Noir y aromas vinosos. De paladar fresco y franco, en el que la fruta roja típica (cereza) irrumpe, con toques que hablan de una crianza cuidada. Su trago es fluido y, gracias a sus taninos incipientes, es un vino ideal para abrir el juego en la mesa, acompañando alguna entrada liviana.

Puntos: 90

Exponentes de distintas regiones muestran la diversidad y potencial del Pinot Noir nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casa de Herrero Pinot Noir 2024

Cuchillo de Palo, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $17.100

Nesty Bajda, el reconocido enólogo detrás de los vinos de esta bodega, propone un Pinot Noir algo maduro y de expresión austera, con un carácter más apoyado en las notas vegetales que en las típicas frutas rojas y negras (cerezas). Y sus taninos aportan texturas que marcan su paso sobre el final.

Puntos: 90,5

Fin del Mundo Organic Vineyards Pinot Noir 2024

Bodega Del Fin del Mundo, Neuquén, San Patricio del Chañar $18.200

Esta bodega es el mayor productor de Pinot Noir del país, y después de varios años de trabajo en el camino del cultivo orgánico (primer viñedo orgánico de 40 hectáreas certificadas por LETIS S.A en 2022), lanzó este Pinot Noir. Un vino con la impronta de Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente y miembro de la familia propietaria. En esta cosecha se muestra fresco y más tenso, con su carácter frutal que remite a tipicidad del varietal, con dejos especiados y taninos incipientes que resaltan su final.

Puntos: 90,5

Terrazas de los Andes Reserva Pinot Noir 2024

Terrazas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco $18.550

Esta bodega no solo es experta en vinos de altura, habiendo encontrado la ideal para cada variedad que producen, sino que también conoce muy bien a esta variedad. Y para lograr este vino ideal para adoptar en casa, su hacedor José Ponce, elige uvas que provienen de parcelas de altura en Caicayén y El Espinillo, ubicadas entre los 1.230 y 1.650 metros. De aromas delicados y bien frutados (frutas rojas), en boca su trago es refrescante y fluido, franco y persistente.

Puntos: 90,5

El Pinot Noir compite con el Malbec en la preferencia de los nuevos consumidores de vino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wapisa Pinot Noir 2024

Bodega Wapisa, Río Negro, San Javier $20.000

Wapisa es una de las apuestas más interesantes de la Patagonia vitivinícola. Su Pinot Noir 2024, elaborado en San Javier, muestra el carácter que solo los suelos del sur pueden dar. De paso mordiente y fresco, con buena fruta y texturas que invitan a seguir bebiendo. Sin dudas, se trata de un lugar con buen potencial.

Puntos: 91

Saurus Select Pinot Noir 2024

Familia Schroeder, San Patricio del Chañar, Neuquén $20.700

Leo Puppato debe ser el enólogo con mayor expertise en Pinot Noir de la Argentina, porque lo elabora de diversas maneras y desde hace más de veinte años, esta bodega.

Acá, combina vino que no pasa por madera, con un 40% que hizo la maloláctica (para suavizar la acidez) y permaneció nueve meses en barricas. Sus aromas remiten sin escala a las frutas negras típicas del varietal, con toques de tierra mojada y especias.

De trago amable y buen volumen.

Puntos: 90,5

Catalpa Pinot Noir 2024

Bodega Atamisque, Mendoza, Valle de Uco, San José $22.000

Utilizando uvas propias y del viñedo que rodea a la finca, el enólogo Philippe Caraguel logra un Pinot Noir suave y delicado. Su know how con las burbujas, le permiten un conocimiento profundo de la variedad. Solo la mitad del vino reposa en barricas de roble francés nuevas. Eso explica que sus taninos sean dóciles y su paso por boca amable. La frescura aporta persistencia y resalta su carácter y buena tipicidad.

Puntos: 91

Vinos de paso fluido, aromas delicados y capacidad de guarda, la apuesta de productores argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numina Pinot Noir 2024

Salentein, Mendoza, Valle de Uco $22.300

Si bien el Pinot Noir es una de las variedades más difíciles de elaborar, en Bodegas Salentein se tomaron el desafío tan en serio, que la uva es protagonista en todas sus líneas, más allá de tener una especialmente dedicada con foco en los clones (Cornelie).

Y el Numina también es un referente de la variedad, que en esta cosecha se muestra más amable, con buena tipicidad de fruta y la madera justa y el volumen que le aportan los nueve meses en contacto sobre lías.

Puntos: 91

La Celia Elite Pinot Noir 2024

Bodega La Celia, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $33.350

Este Pinot Noir, elaborado por Andrea Ferreyra, se luce en los principales mercados del mundo. Ella conoce bien la sensibilidad de la variedad, por eso la elabora con mucho cuidado, aplicando una enología “protectiva” que les permite preservar su frescura y elegancia características. De aromas delicados, con notas de cerezas y especias, y paladar fresco y fluido. También franco y persistente. Es un tinto ideal para lucirse en la mesa.

Puntos: 91

Pulenta Estate IX Pinot Noir 2024

Pulenta Estate, Valle de Uco, Mendoza $35.000

De uno de los viñedos pioneros del Valle de Uco (Finca Don Antonio) y clones de uva para vino tinto, nace este Pinot Noir elaborado por Javier Lo Forte y su equipo. Un vino elegante por fuera y por dentro, con un carácter que habla de tipicidad y una interpretación madura y equilibrada del cepaje. Sus aromas remiten a frutos del bosque y especias, con leves dejos de crianza. De trago amable y fresco, paladar franco y texturas finas que resaltan su delicado final de boca.

Puntos: 91,5

El desafío de una uva de piel fina, sensible a enfermedades y demandante en bodega (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeñas Producciones Pinot Noir 2024

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $40.000

Para Matías Ciciani Soler, hacedor de este vino, El Cepillo es un terruño de altura extrema y clima frío que aporta una frescura y tensión excepcionales. Y eso es lo primero que se percibe en este Pinot Noir puro. De aspecto brillante y delicado, con aromas equilibrados, bien apoyados en la fruta roja, las especias secas y las notas de crianza (el 80% del vino es añejado durante 8 meses en barricas de roble francés).

De trago limpio y fresco, con el carácter y la austeridad en sus expresiones que otorga un lugar frío.

Puntos: 92,5

Caminante de los Mundos Pinot Noir Plus Ultra 2024

Caminante de los Mundos, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $44.100

Aprovechando la experiencia para con el Pinot Noir, nace esta etiqueta, la más nueva de la línea de vinos top de la casa. Elaborado 100% con uvas de los viñedos propios, manejados con protocolos orgánicos. Su aspecto es bien de Pinot Noir y también sus taninos finos, pero le falta la vibra de los años frescos. Con leves notas de frutas rojas y dejos de crianza.

Puntos: 90

Alta Yarí Pinot Noir 2024

Alta Yarí, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $46.500

Se sabe que el Pinot Noir es una variedad que prefiere el clima frío, como el de Gualtallary. Su aspecto, como desde la primera cosecha, es bien de Pinot Noir y sus aromas delicados. En esta cosecha habla más la madurez de la fruta, más allá de su buena tipicidad. Sobre el final asoma la crianza (100% en barricas de roble francés y huevos de cemento durante 12 meses), con algo licoroso.

Puntos: 91

Elegancia, frescura y expresión del terruño, el sello de los mejores Pinot Noir del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domaine Nico Grand Mére Pinot Noir 2023

Domaine Nico, Mendoza, Valle de Uco, Villa Bastías $48.000

La intención de la búsqueda en esta bodega no es reflejar la tipicidad de la uva sino el carácter del lugar, a través del esta Pinot Noir; un gran desafío porque como todos saben, es la más delicada entre las tintas. El hacedor y (ahora) doctor Roy Urvieta, logra un vino de aromas nítidos y delicados, que hablan de madurez, pero con fineza. Y si bien no se siente tan tenso, la expresión de la fruta está muy bien definida. Sin dudas, es un tinto para lucir en una mesa elegante.

Puntos: 93

Mabellini Pinot Noir 2024

Mabellini Wines, Neuquén, Confluencia $49.000

Carlos y Loreno son los fundadores de esta pequeña bodega familiar que llegó para sacudir a la región. No solo por sus vinos, sino además porque es la bodega más cercana a la ciudad de Neuquén (a 20 minutos del aeropuerto). Y con sus primeras cosechas en el mercado, ha demostrado un buen carácter en todos sus vinos y, especialmente, en el Pinot Noir. Este se elabora combinando uvas de sus dos viñedos (Mainqué y Confluencia). De aromas y paladar delicado, con texturas sedosas y sabores amables.

Puntos: 91,5

45° Rugientes Pinot Noir 2023

Otronia, Chubut, Sarmiento $52.000

El joven enólogo residente Guido Malacalza conoce muy bien los efectos que el viento constante ejerce sobre las vides, y que es una de las características salientes del clima en Sarmiento, un terruño muy extremo. Eso explica que las pieles de las uvas sean más gruesas y puedan acumular más cantidad de polifenoles, exigiendo más cuidados en la extracción en bodega. Acá se nota el carácter varietal y la personalidad del lugar, con una intención de complejidad. De estilo austero, con notas de frutas maduras y dejos de escobajos. Su final es limpio y muy de texturado, lo cual habla de su potencial.

Puntos: 92,5

De la mesa diaria a la alta gama, el Pinot Noir argentino conquista por su trago suave y amable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estancia Uspallata Pinot Noir 2021

Mil Suelos, Mendoza, Las Heras, Uspallata $53.000

Más allá de las condiciones extremas de este lugar, el entorno es único y ese paisaje, de alguna manera, se refleja en estos vinos elaborados por el hacedor “Colo” Alejandro Sejanovich. Resulta un tinto de aspecto muy pálido, pero sus aromas son intensos y ofrecen las típicas notas de cerezas. En boca posee muy buena fluidez, en gran parte dada por esa acidez natural y tensa que es un sello del lugar, y que resalta las texturas mordientes finas de su trago. Es un vino franco y que se va abriendo en la copa con el correr de los minutos.

Puntos: 92,5

Chacra Adamow Pinot Noir 2024

Adamow Casa de Vinos, Chubut, Patagonia Andina $64.000

Este vino de elaboración artesanal sorprende por su carácter y tipicidad. La clave está en el cuidado y en que el matrimonio que le da nombre a la bodega, viene trabajando desde hace más de una década, no solo para lograr un viñedo de calidad sino también para lograr vinos de calidad y con identidad. Sus aromas son equilibrados y su paladar tenso, gracias a la frescura marcada; natural y típica del lugar; y unos taninos finos que resaltan su vivacidad sin alterar la elegancia de su trago. Claro que con los meses (y años) en la botella, ganará equilibrio.

Puntos: 92,5

Entre la exclusividad y la innovación, el Pinot Noir consolida su lugar en la escena nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gamboa Terruños Únicos Pinot Noir 2024

Bodega Gamboa, Buenos Aires, Campana $80.000

Se trata de una partida muy limitada y de un viñedo que está dando sus primeros pasos, inaugurando un terruño nuevo; Campana, a solo una hora del Obelisco.

Elaborado en la bodega rodeada por los viñedos y con un gran restaurante, ideal para vivir una experiencia completa de enoturismo. Allí, el winemaker Gerardo Pereyra logra un tinto con la tipicidad del varietal. Fresco y suave en sus texturas, pero intenso de color y aromas. De trago equilibrado y consistente, y que refleja el potencial de la zona.

Puntos: 91

Familia Mastrantonio Pinot Noir 2019

Mastrantonio Wines, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $90.000

El joven enólogo Sebastián Bisole se luce con este Pinot Noir que, además de tener la fuerza del lugar, posee un carácter consistente y equilibrado. Con el paso del tiempo, la estiba le fue aportando elegancia y complejidad, tanto en aromas como sabores.

Mantienen su perfil de frutas negras y hierbas, que hablan del lugar, y la crianza que se percibe sumamente integrada. De paladar amplio y expresivo, ideal para descorchar en una sobremesa.

Puntos: 92,5

Anaia Disruptivo Pinot Noir 2022

Anaia Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $95.000

Gonzalo Serrano Alou, winemaker de la casa, elabora solo 600 botellas de este Pinot Noir que, si bien no es su mejor terruño, demuestra que allí también logra buen carácter de lugar, con tipicidad. Para no tapar la fruta, el vino pasa por una breve crianza en barricas de distintos usos (segundo y tercero). De aromas expresivos, llena la boca con gracia, es voluptuoso y franco, bien apoyado en las notas de frutas de baya y especias.

Puntos: 91

La variedad favorita de los coleccionistas y amantes de los tintos suaves encuentra nuevas expresiones en el país (Freepik)

Colomé Altura Máxima Pinot Noir 2024

Bodega Colomé, Salta, Altos Valles Calchaquíes $95.000

El eterno enólogo francés de Colomé, Thibaut Delmotte, sabe mucho de Pinot Noir, por su pasado como winemaker en el Viejo Mundo (Borgoña). Pero además aprendió mucho del NOA durante las últimas dos décadas. Y fue esto lo que lo llevó a elaborar este Pinot Noir en Altura Máxima, el viñedo que poseen a 3111m, y donde las condiciones climáticas son verdaderamente extremas. Su tipicidad varietal está muy bien lograda, siempre dentro de un perfil de fruta madura y notas balsámicas que hablan de calidez, más allá que el vino siempre resulte más liviano en alcohol y con más acidez natural que sus pares del NOA.

Puntos: 91

Barzi Canale Pinot Noir 2024

Humberto Canale, Río Negro, Alto Valle del Río Negro $160.000

Este Pinot Noir no solo está hecho con todas las pretensiones que significan el terruño y la historia de la familia, sino también con la intención de convertirse en el máximo referente de la región. Por eso se seleccionan uvas (Clon R4 y 777) de las chacras 177 (cuadro 8) y 185 (cuadro 1), que se cosechan manualmente con mucho cuidado y se microvinifican de la misma manera. Por eso se trata de una partida limitada, que incluyó 367 botellas Magnum. Sus aromas revelan una buena tipicidad, de frutos del bosque maduros, no confitados, con algo de especias secas. De trago amable y equilibrado, con buena frescura que amplifica el mensaje y aporta profundidad.

Puntos: 93