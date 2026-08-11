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Chris Hemsworth a los 43 años: el giro en su rutina de dieta y entrenamiento para priorizar la longevidad

El actor australiano, reconocido por su papel de Thor, celebra este martes su cumpleaños. Su plan para reorientar sus hábitos hacia la movilidad, el descanso y el cuidado del bienestar a largo plazo

Chris Hemsworth,que reorientó su entrenamiento hacia la longevidad y la movilidad, cumple este martes 43 años (REUTERS/Mario Anzuoni)
Chris Hemsworth,que reorientó su entrenamiento hacia la longevidad y la movilidad, cumple este martes 43 años (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Chris Hemsworth, que celebra sus 43 años este martes 11 de agosto, cambió su rutina de entrenamiento y dieta para priorizar la longevidad, la movilidad y la salud mental por encima del aumento de tamaño muscular, un giro que llegó después de los 40 y de la grabación de Limitless, la serie centrada en envejecimiento saludable que modificó su enfoque físico.

Ese cambio incluyó ayuno intermitente varias veces por semana: come durante 8 horas y ayuna 16 horas. También prioriza alimentos de origen vegetal, reduce la proteína animal, evita ultraprocesados y busca dormir entre 7-8 horas por noche.

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Chris Hemsworth con más músculos que nunca para 'Los Vengadores: Doomsday': "La fuerza no se construye de la noche a la mañana"
El actor prioriza el descanso nocturno como parte central de su bienestar físico

El actor australiano explicó en una pasada entrevista a Men’s Health que durante años su preparación estuvo orientada a la estética que exigían papeles como Thor. “Antes me obsesionaba con verme grande y musculoso, casi a cualquier costo. Ahora me preocupo mucho más por mi movilidad, mi salud interna, y mi bienestar mental”.

La modificación no fue solo alimentaria. Hemsworth dejó de concentrar su trabajo en levantar grandes pesos para la hipertrofia y pasó a una rutina basada en entrenamiento funcional, cardio de baja intensidad como caminatas o natación, y sesiones de fuerza moderada con pesas livianas o con el propio peso corporal.

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El ayuno intermitente de 16 horas se integra varias veces por semana a su rutina

“Me enfoco en ser capaz de moverme bien, no solo en ser fuerte o grande”, afirmó el actor. A ese esquema sumó trabajo de movilidad, estiramientos, respiración y mindfulness casi todos los días, prácticas que, según contó, antes no formaban parte de su vida cotidiana.

El actor mantuvo durante años una preparación física diseñada para ganar volumen

La etapa anterior de Hemsworth estaba asociada a planes mucho más exigentes en términos de masa muscular. Su entrenador personal Luke Zocchi sostuvo que, en la preparación para Thor, el actor seguía un esquema de seis comidas al día cada dos o tres horas, con una alta carga de proteínas magras, arroz integral, batatas, vegetales y pescado.

chris hemsworth entrenando
La alimentación basada en plantas gana protagonismo y reduce la proteína animal (@chrishewsworth)

El trabajo en gimnasio combinaba fisicoculturismo tradicional y entrenamiento funcional, con sesiones intensas de hasta una hora por bloque. En algunos períodos, además, Hemsworth adoptó una dieta totalmente vegana durante rodajes como Thor: Ragnarok y Avengers: Infinity War.

La diferencia entre esa lógica y su filosofía actual está en el objetivo. Antes, el foco era construir un físico de superhéroe; ahora busca preservar la capacidad de movimiento, reducir el desgaste y sostener el bienestar a largo plazo.

Su alimentación redujo la carne y mantuvo el foco en proteínas y vegetales

Un plato blanco con pollo, brócoli, espinacas, zanahorias, tomates y quinua. Junto al plato hay un vaso de agua con limón, auriculares y una banda elástica.
Los ultraprocesados quedan fuera de un plan que busca sostener hábitos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hemsworth contó que su alimentación es “mucho más limpia y basada en plantas”. Sigue consumiendo carne, pero en menor cantidad y, según sus palabras, de mejor calidad. En paralelo, el actor mantiene una presencia constante de proteínas en sus comidas y uno de sus desayunos habituales incluye huevos, junto con carbohidratos complejos y vegetales.

Entre esas opciones aparecen tres huevos con tostadas integrales o wrap y verduras, y en otras ocasiones avena salada con huevos. Ese tipo de alimentos aporta proteínas de alta calidad, útiles para la reparación y el mantenimiento muscular, aunque también advirtió que el plan del actor responde a un nivel de actividad física muy superior al promedio.

El foco del actor de Thor pasó de levantar pesado a entrenar con fuerza moderada y funcionalidad (REUTERS/Jack Taylor)
El foco del actor de Thor pasó de levantar pesado a entrenar con fuerza moderada y funcionalidad (REUTERS/Jack Taylor)

La nueva rutina no eliminó la disciplina. Lo que cambió fue la dirección de ese esfuerzo: menos volumen, más funcionalidad; menos obsesión estética, más atención al descanso y a la salud mental.

Ese punto también aparece en sus hábitos diarios. Hemsworth dijo que ahora medita todos los días, prioriza el sueño nocturno y utiliza prácticas como baños de agua fría y respiración consciente para reducir el estrés.

“Quiero ser capaz de jugar con mis nietos algún día, no solo verme bien en una foto. El objetivo no es solo vivir más, sino vivir bien, moverte bien, sentirte fuerte y estar conectado contigo mismo y tus seres queridos”, describió el actor.

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